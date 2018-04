Egy héten belül két rendkívüli és egy rendes közgyűlést is összehívtak Márki-Zay Péter városában.

A keddi rendkívüli közgyűlés után csütörtökre végül két közgyűlést is összehívtak Hódmezővásárhelyen. Az eredetileg délután négy órára meghirdetett rendes közgyűlés időpontja nem felelt meg a lényegében a testületet adó Fidesz frakciónak, ezért kellett reggel kilenc órára rendkívülit is összehívni. Márki-Zay Péter azt írta közösségi oldalán, hogy ennek ellenére a délutáni ülést is megtartják.

Mint utóbb kiderült, bár a fideszes képviselők ezt nem közölték, Lázár János éppen délután három órakor veszi át parlamenti képviselői megbízólevelét Makón (nem Hódmezővásárhelyen, mint korábban), így nyilván azon az ünnepségen szeretnének részt venni.

Egyébként a keddi rendkívüli közgyűlés összehívása sem zajlott simán, sőt, az sem világos, hogy arra miért volt szükség, amikor annak kezdeményezésekor már tudható volt a rendes közgyűlés két nappal későbbi időpontja is, elegendő lett volna a javasolt előterjesztést felvetetni a napirendi pontok közé. Ezt meg is kérdeztük még kedden az ülést kezdeményező Fidesz frakció vezetőjétől, Hegedűs Zoltántól, aki annyit válaszolt, hogy nem számítottak arra, hogy a rendes közgyűléshez ennyire közeli időpontban fogják azt megtartani. Így alakult, hogy kedden rendkívüli, csütörtökön pedig rendes közgyűlést tartanak a városban, sőt, csütörtökön rögtön kettőt is.

Ráadásul, a csütörtöki rendes közgyűlés időpontját Márki-Zay Péter eredetileg péntekre tűzte ki, csak utóbb tették át azt csütörtök délutánra, amiről viszont tudni lehetett, hogy abban az időpontban Makón Lázár várja a Fideszeseket. Ezért utasíthatták el a jobboldali képviselők a csütörtök délutáni időpontot, amit Márki-Zay nem tudott elfogadni, inkább egy rendkívüli ülés időpontot is kitűztek reggelre, a rendes ülést pedig megtartják