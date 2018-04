Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f81ea46-e8cd-4812-80bb-9ad3c7af3464","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevet vált Magyarország első mobilvécé-szolgáltatója.","shortLead":"Nevet vált Magyarország első mobilvécé-szolgáltatója.","id":"20180424_Nincs_tobbe_Toi_Toi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f81ea46-e8cd-4812-80bb-9ad3c7af3464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea953489-b864-4f32-b9c4-3d3f8d760171","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Nincs_tobbe_Toi_Toi","timestamp":"2018. április. 24. 17:57","title":"Nincs többé Toi Toi, van helyette yoo!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180424_autolopas_szilaspogony","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4036b9-1441-4462-bfca-7218aa623b72","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180424_autolopas_szilaspogony","timestamp":"2018. április. 24. 18:21","title":"Jól \"eldugták\" a piros Opelt a szilaspogonyi tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság, és nem semmisítette meg a Hajdú által elveszített perek ítéleteit.","shortLead":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag...","id":"20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4ec4a-e666-499a-a024-0ad578019370","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","timestamp":"2018. április. 25. 13:21","title":"Ab: Puzsér nevezhette pszichopatának Hajdu Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két diák hozzáfért az egyik győri iskolába szombaton demonstrációs céllal bevitt könnygázpuskához – a rendőrség pályaorientációs napot tartott. Sikerült megtölteni és elsütni is, a rendőrség gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Négy gyerek sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Két diák hozzáfért az egyik győri iskolába szombaton demonstrációs céllal bevitt könnygázpuskához – a rendőrség...","id":"20180424_Konnygazpuska_sult_el_az_iskolai_rendornapon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c716837a-1c75-4df0-abc0-db92f309fcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d9b66-c1b9-4e9a-a59c-4cbcbe221ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Konnygazpuska_sult_el_az_iskolai_rendornapon","timestamp":"2018. április. 24. 12:26","title":"Könnygázpuska sült el az iskolai rendőrnapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","shortLead":"A Balatonnál az április közepi biológiai szúnyoggyérítés után légi kémiai szúnyogirtás lesz csütörtökön és pénteken.","id":"20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae3b080-3876-4356-879e-c5a6dfa99b26","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Veget_vetnek_a_verszivasnak_a_Balatonon","timestamp":"2018. április. 25. 18:22","title":"Véget vetnek a vérszívásnak a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas problémákra számíthat Irán, ha újraindítja nukleáris programját - közölte Donald Trump amerikai elnök, majd őrültnek, és tragikusnak nevezte azt a 2015-ös alkut, amely alapján a perzsa állam felfüggesztette atomprojektjének továbbvitelét.","shortLead":"Hatalmas problémákra számíthat Irán, ha újraindítja nukleáris programját - közölte Donald Trump amerikai elnök, majd...","id":"20180424_Trumpot_lehetetlennek_tunik_meggyozni_Iranugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c50693-1f74-49b8-b903-028fb7b39cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Trumpot_lehetetlennek_tunik_meggyozni_Iranugyben","timestamp":"2018. április. 24. 18:32","title":"Trumpot lehetetlennek tűnik meggyőzni Irán-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","shortLead":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","id":"20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5db07-876d-495d-90a4-790e91a34b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","timestamp":"2018. április. 24. 09:49","title":"Megrázó fotókon a torontói tömeges gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fa7302-c1da-487b-b51a-99205b3b090a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 4-1-re kikapott Szlovéniától a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 4-1-re kikapott Szlovéniától a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik...","id":"20180425_magyar_szloven_hokimeccs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65fa7302-c1da-487b-b51a-99205b3b090a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c464d6-1969-4814-935b-1b04d63e8437","keywords":null,"link":"/sport/20180425_magyar_szloven_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 25. 22:04","title":"Kikapott és távol került a feljutástól a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]