Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","shortLead":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","id":"20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9262f7af-d0b0-4a0b-978a-5d2d7602a901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","timestamp":"2018. május. 11. 09:25","title":"Néha létezik a repülő autó, csak ezt most pont senki nem akarta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","shortLead":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","id":"20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1f9cd3-3e7e-46b1-9cd1-2645ca075345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","timestamp":"2018. május. 09. 17:32","title":"Hongkonghoz hasonló állam lesz Észak-Írországból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS nevű sportlap értesülései szerint. ","shortLead":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS...","id":"20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97dc0190-aa3a-4383-ae48-b3a03e28eb9b","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","timestamp":"2018. május. 09. 16:57","title":"Újabb jelek: Neymar tényleg a Realhoz igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30097bc4-1464-498d-ba43-d78245e2d33c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 helyszín, 100 program ezen a héten péntektől vasárnapig a Bartók Béla Boulevard-on, azaz az ELEVEN Tavasz fesztiválon, amelynek immár saját étlapja is van. ","shortLead":"25 helyszín, 100 program ezen a héten péntektől vasárnapig a Bartók Béla Boulevard-on, azaz az ELEVEN Tavasz...","id":"20180509_Etlapon_az_ELEVEN_tavasz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30097bc4-1464-498d-ba43-d78245e2d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5acf04e-c95a-4c9d-be7a-28a83ed3fb95","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Etlapon_az_ELEVEN_tavasz","timestamp":"2018. május. 10. 09:27","title":"Étlapon az ELEVEN tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt vegyen a jövőben az Európai Unió.","shortLead":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt...","id":"20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bc5ebd-1963-402e-8156-3c118fef4b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. május. 09. 14:44","title":"Fontos dologról kérdezi a magyarokat is az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bbf420-192c-4139-b57c-855bc1d5f9ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem az oktatásra, vagy az egészségügyre. ","shortLead":"Nem az oktatásra, vagy az egészségügyre. ","id":"20180510_Balog_Zoltan_elmondta_mire_a_legbuszkebb_minisztersegebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bbf420-192c-4139-b57c-855bc1d5f9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f842810b-e632-4fc2-9070-93d713d42682","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Balog_Zoltan_elmondta_mire_a_legbuszkebb_minisztersegebol","timestamp":"2018. május. 10. 21:49","title":"Balog Zoltán elmondta, mire a legbüszkébb miniszterségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180510_Csodalatos_videoval_tiszteleg_a_BBC_a_92_eves_David_Attenborough_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d34482-8080-432e-ac9d-59e7d8fe2d94","keywords":null,"link":"/elet/20180510_Csodalatos_videoval_tiszteleg_a_BBC_a_92_eves_David_Attenborough_elott","timestamp":"2018. május. 10. 08:54","title":"Csodálatos videóval tiszteleg a BBC a 92 éves David Attenborough előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fc762c-a769-4238-9792-848742a5714a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Isaac Newton mellett helyezik nyugalomra Hawkingot júniusban, az ezer résztvevő helyére már 12 ezren jelentkeztek. ","shortLead":"Isaac Newton mellett helyezik nyugalomra Hawkingot júniusban, az ezer résztvevő helyére már 12 ezren jelentkeztek. ","id":"20180511_Sorsolni_fogjak_hogy_ki_lehet_ott_Stephen_Hawking_temetesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36fc762c-a769-4238-9792-848742a5714a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28db69d-ed5f-47f7-a1b6-b0da73dd975e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_Sorsolni_fogjak_hogy_ki_lehet_ott_Stephen_Hawking_temetesen","timestamp":"2018. május. 11. 10:20","title":"Sorsolni fogják, hogy ki lehet ott Stephen Hawking temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]