[{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65235dc5-5bbf-42bb-80ba-f170400f3bba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","timestamp":"2018. május. 28. 05:13","title":"Hétfőn is folytatódik a nyáriasan meleg, fülledt idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális bevándorlás szervezése bűncselekménnyé váljon – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális...","id":"20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cabc637-4919-4d68-ba1b-56ac1ca6fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","timestamp":"2018. május. 28. 14:32","title":"Stop Soros: börtönbe is kerülhet, aki a bevándorlást segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d442fa75-052a-4a0e-bb71-63d7cb4dbb54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elviselhetetlenül veszélyes kamionforgalom ellen félpályás útlezárással demonstráltak.","shortLead":"Az elviselhetetlenül veszélyes kamionforgalom ellen félpályás útlezárással demonstráltak.","id":"20180528_sajoszoged_35_os_fout_tiltakozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d442fa75-052a-4a0e-bb71-63d7cb4dbb54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cc8910-6068-4482-9420-84e29fac1997","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_sajoszoged_35_os_fout_tiltakozas","timestamp":"2018. május. 28. 16:28","title":"Videó: Elege lett a sok kamionból a sajószögedieknek, elállták a főút felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új módszerrel.","shortLead":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új...","id":"20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeb0043-adf1-40c6-9159-53219f99f7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","timestamp":"2018. május. 27. 04:01","title":"Így mérnek a rendőrök a civil rendőrautóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93675b51-cd2c-430e-9443-fb8f25b9cf4c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool játékosa vállsérülés miatt a BL döntő 31. percében kényszerült feladni, edzője szerint komoly a baj. ","shortLead":"A Liverpool játékosa vállsérülés miatt a BL döntő 31. percében kényszerült feladni, edzője szerint komoly a baj. ","id":"20180527_Ramos_uzent_a_miatta_leserult_Szalahnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93675b51-cd2c-430e-9443-fb8f25b9cf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30b889c-a2d3-4150-b4f8-ef9bb2d1c163","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ramos_uzent_a_miatta_leserult_Szalahnak","timestamp":"2018. május. 27. 10:28","title":"Bocsánatkérésnek gyenge Ramos üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most meglepő lépést fontolgat a szakember.","shortLead":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most...","id":"20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8e762-4dd3-43b6-98ce-b1ca09ad3511","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Mi történhetett, vége a mobilgyártónak? Árulja cégét az Android atyja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely egyúttal nevet is váltott: Nagy-Magyarország Park lett belőle. A bakonyi szálláshely már ezen a néven várja a turistákat.","shortLead":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely...","id":"201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9db1ca-86f0-4a47-bd53-3f6870b68d0f","keywords":null,"link":"/kultura/201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","timestamp":"2018. május. 27. 17:45","title":"Nagy-Magyarország Parkot vett a Bayer Zsolt nevével fémjelzett alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","shortLead":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","id":"20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d22bb27-e636-412e-9d77-1ff8cc8e57dd","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 28. 14:42","title":"Indul a szezon: telefont és több üveg italt lopott három férfi egy fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]