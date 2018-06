A Policy Agenda akárcsak az elmúlt két évben, idén is közzétette a létminimum értékeket.

A Policy Agenda a Friedrich Ebert Alapítvány és a Magyar Szakszervezeti Szövetség megbízása alapján 2016-ban és 2017-ben is közzétette a létminimum értékeket.

A tanulmány szerint tavaly a korábbi KSH módszertan és a KSH által felvett háztartási statisztikai adatállomány adatai alapján a létminimum egy főre jutó összege 90 450 forint volt. (Ugyanez a szám 2016-ban 88 619 forint volt.)

A Policy Agenda emlékeztet, az általunk is kimutatott létminimum nem szegénységi küszöb, hanem olyan jövedelem, amely az alapvető szükségleteken túli igények kielégítését is lehetővé teszi. Azaz, ha bármilyen váratlan kiadás szükséges, akár kisebb háztartási gép cseréje, vagy átmenetileg is betegség miatt jövedelem-kiesés lép fel, akkor nincsen erre fedezete a háztartásnak.

A mostani felmérés alapján a magyar háztartások 25 százaléka élt a létminimum háztartásra jutó összegét el nem érő bevételből 2017-ben. A tanulmány szerint ezek a háztartások nagyobb létszámúak, mint a létminimum felett élők, ezért a magyar társadalom 30%-a él olyan háztartásban, amelynek nincsen akkor háztartási szintű bevétele, amely fedezi a létminimum összegét.

A PA korábban már jelezte, hogy a szükséges egy régi-új mérőszám a társadalmi minimum értékének meghatározása. Ez alapján a társadalmi minimum a következőt fejezi ki közleményük szerint: "szerény fogyasztási szintet jelent, az alapvető szükségletek kielégítésén felül, racionális gazdálkodás mellett olyan javak és szolgáltatások fogyasztására nyújt lehetőséget, amelyek a gazdasági, társadalmi, kulturális fejlettség adott szintjén már tömegigénnyé váltak. Ez a minimum némi átcsoportosítási, tartalék lehetőséget is ad rendkívüli esetekre".

A Policy Agenda 2018-ban első alkalommal közli ezt az értéket (2017-re, 2016-ra és 2015-re vonatkozóan). Számításaik szerint 2017-ben az egy fős háztartás társadalmi minimum értéke 117 720 forint volt.

A létminimum számításnál ismert módszertan alapján meghatározható a különböző háztartástípusok társadalmi minimum értéke. Ez alapján egy aktív korú háztartás két felnőtt és két gyermek esetében 341 388 Ft a társadalmi minimum értéke.

Mindezek alapján 2017-ben a magyar háztartások 48%-a tartozott a társadalmi minimum alatt élők közé, ez alapján kijelenthető, hogy a lakosság 53 %-a olyan háztartásban él, ahol nem éri el a társadalmi minimumot a jövedelmi szint. (2016-ban a társadalmi minimum összege 112.136 forint volt.)