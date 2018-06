Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","shortLead":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","id":"20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33a36f4-a6ae-4323-b1d6-42e199f69af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","timestamp":"2018. június. 12. 15:31","title":"Nagyon rossz előjel: halálos balesetet szenvedtek a pénteken érkező 8-as BMW prototípusával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövőre ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. Mellette Future is érkezik. ","shortLead":"Jövőre ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. Mellette Future is érkezik. ","id":"20180611_Budapesten_lep_fel_Nicki_Minaj","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ce1de7-1c6d-47e1-a0a5-d7970c914abc","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Budapesten_lep_fel_Nicki_Minaj","timestamp":"2018. június. 11. 19:30","title":"Budapesten lép fel Nicki Minaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indokát és részleteit nem tudják, de szükségét sem igazán érzik a kormánypártok politikusai az alaptörvény felülvizsgálatának, amit Orbán Viktor vetített előre múlt héten. De akkor mire gondolhatott a \"költő\"? ","shortLead":"Az indokát és részleteit nem tudják, de szükségét sem igazán érzik a kormánypártok politikusai az alaptörvény...","id":"20180611_Kover_az_alkotmanyreviziorol_a_magam_reszerol_nagy_szukseget_nem_latom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad5f887-c9ae-4998-bfdf-dffd4496e0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Kover_az_alkotmanyreviziorol_a_magam_reszerol_nagy_szukseget_nem_latom","timestamp":"2018. június. 11. 17:40","title":"Kövér az alkotmányrevízióról: A magam részéről nagy szükségét nem látom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6c248a-e895-4694-ad7a-d37f602b671e","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A járdaépítésre költhető pénzről döntenek, eredetileg ezért hívták össze a hétfői rendkívüli ülést Sándorfalván, a mackó örökbefogadása később került a napirendek közé. Kérdés, hogy vajon járdát, vagy medvét akarnak-e inkább a helyiek. Ráadásul, hétfőig eldől a medve sorsa, és egyáltalán nem valószínű, hogy a szegedi Vadasparkban marad.","shortLead":"A járdaépítésre költhető pénzről döntenek, eredetileg ezért hívták össze a hétfői rendkívüli ülést Sándorfalván...","id":"20180612_Sandorfalva_Macko_vagy_jarda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6c248a-e895-4694-ad7a-d37f602b671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca7c0d0-51fe-4e33-9b3c-f9e576d6016d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Sandorfalva_Macko_vagy_jarda","timestamp":"2018. június. 12. 15:20","title":"Sándorfalva: mackó vagy járda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8155f77-7ceb-48cc-8668-fe3e63f378ab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csütörtökön kezdődik az oroszországi focivébé, felvezető sorozatunk első részében az A és a B csoport csapatait mutatjuk be. ","shortLead":"Csütörtökön kezdődik az oroszországi focivébé, felvezető sorozatunk első részében az A és a B csoport csapatait...","id":"20180612_foci_vb_csoportok_a_csoport_b_csoport","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8155f77-7ceb-48cc-8668-fe3e63f378ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624465fa-773c-4aa3-941a-9a6f135604a6","keywords":null,"link":"/sport/20180612_foci_vb_csoportok_a_csoport_b_csoport","timestamp":"2018. június. 12. 16:03","title":"Nagyágyúkkal indul a focivébé: bemutatjuk az A és B csoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c1df87-03ca-4084-8519-972bcebe8f7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy holland cég 2012-ben kezdte másolni a mestert, a bíróság most lemeszelte őket.","shortLead":"Egy holland cég 2012-ben kezdte másolni a mestert, a bíróság most lemeszelte őket.","id":"20180612_Elmeszelte_az_Europai_Birosag_Louboutint_aki_a_vedjegyenek_szamito_piros_cipotalpak_koppintasa_miatt_perelt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c1df87-03ca-4084-8519-972bcebe8f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f812e0cc-6916-4813-b0db-65f823538dcc","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Elmeszelte_az_Europai_Birosag_Louboutint_aki_a_vedjegyenek_szamito_piros_cipotalpak_koppintasa_miatt_perelt","timestamp":"2018. június. 12. 11:06","title":"Pert nyert az Európai Bíróságon Louboutin a védjegyének számító piros cipőtalpak koppintása kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak az ingatlanpiacon, de ki profitál ebből?","shortLead":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak...","id":"20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22555b5f-7e56-4e50-a6c9-25db1f66872e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","timestamp":"2018. június. 12. 14:13","title":"Úgy megy házhoz a Lidl és az Aldi, hogy már a házat is ők építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Belépett a kétmilliárdosok klubjába a Végtelen háború. Erre eddig csak három film volt képes. ","shortLead":"Belépett a kétmilliárdosok klubjába a Végtelen háború. Erre eddig csak három film volt képes. ","id":"20180612_Elkepeszto_penzosszegnel_tart_a_Bosszuallok_3","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bf0f33-1a39-4430-85cf-9fa17857ddb4","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Elkepeszto_penzosszegnel_tart_a_Bosszuallok_3","timestamp":"2018. június. 12. 20:40","title":"Elképesztő pénzösszegnél tart a Bosszúállók 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]