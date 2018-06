Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szabadalmi vita célkeresztjébe került a Google: egy lengyel számítógépes szakember ötletét szabadalmaztatná a sajátjaként.","shortLead":"Egy szabadalmi vita célkeresztjébe került a Google: egy lengyel számítógépes szakember ötletét szabadalmaztatná...","id":"20180613_google_jarek_duda_ans_technologia_tomorites","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9c23e8-54a1-4f11-a1e9-860d0367f376","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_google_jarek_duda_ans_technologia_tomorites","timestamp":"2018. június. 13. 12:03","title":"Ez nagy harc lesz: a sajátjaként szabadalmaztatná a Google egy feltaláló ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fec0876-2a5d-4903-a50e-4e0c5cce5087","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Boldogság, szorongás, félelem és gyűlölet – ezek vesznek körül minket a mindennapokban. De egészen pontosan kiket és miért? A Policy Solutions elkészítette a magyar rémálomkutatást, és ebből kiderült, merőben befolyásolja érzéseinket az, hogy milyen a pártszimpátiánk.","shortLead":"Boldogság, szorongás, félelem és gyűlölet – ezek vesznek körül minket a mindennapokban. De egészen pontosan kiket és...","id":"20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fec0876-2a5d-4903-a50e-4e0c5cce5087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b63be2c-a11e-4d13-97b5-03738aab1053","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","timestamp":"2018. június. 14. 11:15","title":"Elkészült a rémálomkutatás: a Fidesz szavazói gyűlölködnek, a baloldaliak félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mechelen városának polgármestere azt szeretné megmutatni a magyar miniszterelnöknek, hogy az együttélés igenis lehetséges. A meghívót a 444 szúrta ki.","shortLead":"Mechelen városának polgármestere azt szeretné megmutatni a magyar miniszterelnöknek, hogy az együttélés igenis...","id":"20180615_Vendegsegbe_hivta_Orbant_egy_muszlimokkal_teli_belga_varos_polgarmestere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1b55b2-e0f3-4512-b2c2-aaa8a9a46a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Vendegsegbe_hivta_Orbant_egy_muszlimokkal_teli_belga_varos_polgarmestere","timestamp":"2018. június. 15. 06:57","title":"Vendégségbe hívta Orbánt egy muszlimokkal teli belga város polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e3c312-de39-4462-b138-6d7537f21792","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy most kiadott útinaplójában többek között a kínaiakra és az egyiptomiakra is tesz megjegyzéseket. ","shortLead":"Egy most kiadott útinaplójában többek között a kínaiakra és az egyiptomiakra is tesz megjegyzéseket. ","id":"20180614_Kiderult_hogy_Einsteinnek_is_voltak_rasszista_nezetei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3e3c312-de39-4462-b138-6d7537f21792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc6a98-5703-4695-9289-18cd1744c2ba","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Kiderult_hogy_Einsteinnek_is_voltak_rasszista_nezetei","timestamp":"2018. június. 14. 21:05","title":"Kiderült, hogy Einsteinnek is voltak rasszista nézetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48dd088-3528-421b-ba72-be3f95fa83a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zuhogó eső és a hideg kissé megtöri a nyár lendületét, de maradjunk optimisták! ","shortLead":"A zuhogó eső és a hideg kissé megtöri a nyár lendületét, de maradjunk optimisták! ","id":"20180525_Dalok_az_esorol_az_esohoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f48dd088-3528-421b-ba72-be3f95fa83a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fee87b-e089-45aa-81b7-0ad5ac4a23fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Dalok_az_esorol_az_esohoz","timestamp":"2018. június. 14. 10:00","title":"Dalok egy nagy zuhéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat – Musk lassan kipipál mindent, ami egy kisfiú álma.","shortLead":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat...","id":"20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fdf7dd-3dc8-4419-9cb1-20669a8d3798","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","timestamp":"2018. június. 14. 11:39","title":"„Nem biztos, hogy lesznek sínek” – Elon Musk nagysebességű vasutat épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben a kórházi fertőzések csökkentése az egyik legsürgetőbb feladat. Bár elődje igyekezett a problémát elhallgatni, az adatok Káslert támasztják alá: 2012-ben Magyarország világelső volt a kórházi fertőzésekben.","shortLead":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben...","id":"20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4142c-bb1c-46e5-ac45-2f9d9c745ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","timestamp":"2018. június. 15. 06:30","title":"Valaki csúnyán ködösít az egészségügyben, és ebbe még sokan belehalhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kreml-közeli vállalkozók nyernek nagyot a világbajnokság megrendezésén, ezért pedig az sem nagy ár, hogy olyan helyeken épülnek stadionok, ahol a vb után nehéz lesz azokat fenntartani.","shortLead":"Kreml-közeli vállalkozók nyernek nagyot a világbajnokság megrendezésén, ezért pedig az sem nagy ár, hogy olyan helyeken...","id":"20180613_Kispalyasok_a_magyar_focioligarchak_Putyin_baratai_mellett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd324bbb-2760-48fc-8160-83c2ee8cafbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Kispalyasok_a_magyar_focioligarchak_Putyin_baratai_mellett","timestamp":"2018. június. 13. 12:23","title":"Kispályások a magyar focioligarchák Putyin barátai mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]