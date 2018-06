Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az érintett kínaiak közül sokan nem így gondolják.","shortLead":"Az érintett kínaiak közül sokan nem így gondolják.","id":"20180615_Nehany_rasszista_mondatert_most_akkor_bojkottaljuk_Einsteint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85546509-2435-48ba-87cb-ce1add45c049","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Nehany_rasszista_mondatert_most_akkor_bojkottaljuk_Einsteint","timestamp":"2018. június. 15. 08:57","title":"Néhány rasszista mondatért most akkor bojkottáljuk Einsteint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","shortLead":"Egy angol dizájner, Tim Holmes, 32 Grand Prix-autót öltöztetett nemzeti mezbe.","id":"20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=478916f8-9bbb-4e17-83b8-2f5ac83d4425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b2db99-f2cc-40b4-97c2-adebe3f8db55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_A_foci_VB_elott_befutottak_a_focimezes_Forma1es_autok","timestamp":"2018. június. 14. 09:24","title":"A vb előtt befutottak a focimezes Forma–1-es autók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy annyira mégsem bolondulnak a fociért.","shortLead":"Kiderült, hogy annyira mégsem bolondulnak a fociért.","id":"20180615_Egy_meglepetessel_mar_szolgaltak_a_brazilok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f86f341-6434-40a5-9b17-28704adb56a6","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Egy_meglepetessel_mar_szolgaltak_a_brazilok","timestamp":"2018. június. 15. 11:35","title":"Egy meglepetéssel már szolgáltak a brazilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9fb0d2-cfff-4765-a3b8-df0f6776c6e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szerint Magyarországon erős az öncenzúra, de létezik stratégia az egyre szűkülő mozgástérre.","shortLead":"Az író szerint Magyarországon erős az öncenzúra, de létezik stratégia az egyre szűkülő mozgástérre.","id":"20180616_Zavada_Pal_Nem_foghatunk_ra_mindent_Orban_Viktorra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9fb0d2-cfff-4765-a3b8-df0f6776c6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d3d48c-c85e-42e5-acf9-0b377e1a147c","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Zavada_Pal_Nem_foghatunk_ra_mindent_Orban_Viktorra","timestamp":"2018. június. 16. 07:54","title":"Závada Pál: Nem foghatunk rá mindent Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2f1de5-a7ec-4673-b1a3-0396714aa502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maglódon felajánlásokból, saját erővel újítanak fel egy épületet, amit az önkormányzat ajánlott fel, és remélik: hamarabb jut rájuk gyógypedagógus, ha ott több gyermek is várja majd a segítséget. ","shortLead":"Maglódon felajánlásokból, saját erővel újítanak fel egy épületet, amit az önkormányzat ajánlott fel, és remélik...","id":"20180614_nem_var_az_allamra_egy_edesanya_hoz_ossze_napkozit_fogyatekkal_elo_gyerekeknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2f1de5-a7ec-4673-b1a3-0396714aa502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cada070-c018-4b99-8d5d-7a543eba8d9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_nem_var_az_allamra_egy_edesanya_hoz_ossze_napkozit_fogyatekkal_elo_gyerekeknek","timestamp":"2018. június. 14. 20:54","title":"Nem vár az államra, egy édesanya hoz össze napközit fogyatékkal élő gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Economist európai kiadásának címlapján látható a magyar miniszterelnök, mellette az orosz, a fülöp-szigeteki és a kínai elnök szerepel.","shortLead":"Az Economist európai kiadásának címlapján látható a magyar miniszterelnök, mellette az orosz, a fülöp-szigeteki és...","id":"20180615_Ismet_az_orosz_elnokkel_kerult_egy_lapra_Orban_Viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fa6af6-e790-4fd1-b908-4fa5ca28851c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Ismet_az_orosz_elnokkel_kerult_egy_lapra_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 15. 11:11","title":"Ismét az orosz elnökkel került egy lapra Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","shortLead":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","id":"20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65005f97-fd53-46ae-bfbb-ee1665d446b7","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","timestamp":"2018. június. 15. 21:23","title":"Oroszország ellen már biztos pályára léphet Szalah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Felcsúton is telephelyet működtető Pharos '95 Sportpályaépítő Kft. nyerte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) 1 milliárd 250 millió forintos közbeszerzési eljárását. A hatalmas, de helyreállításra szoruló parkban elhelyezkedő épületet Hild József tervezte, a pálmaház értékes freskókkal díszített. A Pharos '95 nagyon ért a műfüvezéshez.","shortLead":"A Felcsúton is telephelyet működtető Pharos '95 Sportpályaépítő Kft. nyerte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési...","id":"20180614_Stadionepiteseken_hasito_ceg_nyerte_el_a_tobb_mint_egymilliard_forintos_kastelyrestauralast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e60027-c1be-476b-9b16-0dad2711de55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Stadionepiteseken_hasito_ceg_nyerte_el_a_tobb_mint_egymilliard_forintos_kastelyrestauralast","timestamp":"2018. június. 14. 14:59","title":"Stadionépítéseken hasító cég nyerte el a több mint egymilliárd forintos kastélyrestaurálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]