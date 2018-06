Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszületett Erzsébet királynő unokájának a második gyereke.","shortLead":"Megszületett Erzsébet királynő unokájának a második gyereke.","id":"20180619_Ujabb_kiralyi_bebinek_orulhetnek_a_brit_alattvalok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a440218-80fa-4546-a7fc-0d33c1a3a855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248b68c-7750-4759-9cd1-cb1a6792d46c","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Ujabb_kiralyi_bebinek_orulhetnek_a_brit_alattvalok","timestamp":"2018. június. 19. 16:08","title":"Újabb királyi bébinek örülhetnek a brit alattvalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","shortLead":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","id":"20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95293487-70a3-4c59-a017-23149d05e66a","keywords":null,"link":"/sport/20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","timestamp":"2018. június. 19. 10:26","title":"Griezmann véget vetett a találgatásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből felbukkant névrokona jelentős mennyiségű voksot vihet el tőle a választók összezavarásával. A zavarkeltő jelölt kormánypárti kötődését egyelőre nem sikerült tetten érni, de vajon miért nem akar mondani semmit magáról valaki, aki (elvileg) a szavazók támogatására számít? A Jobbik törvénymódosítással buktatná le a névazonossággal trükköző kormánypártokat. ","shortLead":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből...","id":"20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d47ae46-7505-485f-a7d4-a5a5620f1977","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","timestamp":"2018. június. 18. 15:47","title":"Makacsul hallgat motivációjáról a miskolci kamujelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de53a6d0-897f-48ca-ab1d-05d0bbaf098e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új építésűek esetében gyakorlatilag fix árról beszélhetünk, már az is nagy teljesítménynek számít, ha a klímát bele lehet alkudni az árba. A legtöbbet a családi házaknál lehet alkudni, a legingoványosabb terepnek pedig a régi építésű lakások számítanak; itt csak akkor van esély érdemben faragni az árból, ha a hirdetésben szereplő összeg elszakadt a realitásoktól. ","shortLead":"Az új építésűek esetében gyakorlatilag fix árról beszélhetünk, már az is nagy teljesítménynek számít, ha a klímát bele...","id":"20180619_Hiaba_mondanak_be_a_vevok_20_szazalekot_nincs_alku_az_ingatlanpiacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de53a6d0-897f-48ca-ab1d-05d0bbaf098e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c442fda-45bd-4c72-ba5e-d515f9773ddb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Hiaba_mondanak_be_a_vevok_20_szazalekot_nincs_alku_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 19. 09:38","title":"Hiába mondanak be a vevők 20 százalékot, nincs alku az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap megnézték az Arcade Fire-t az Arénában.\r

\r

","shortLead":"Vasárnap megnézték az Arcade Fire-t az Arénában.\r

\r

","id":"20180618_Ewan_Mcgregorek_is_Budapesten_buliztak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150a2cbd-0b24-4a99-ab6f-9e52f550ce1d","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Ewan_Mcgregorek_is_Budapesten_buliztak","timestamp":"2018. június. 18. 13:44","title":"Ewan McGregorék is Budapesten buliztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kenyérdarabokkal csalogatta magához a halakat Debrecenben.","shortLead":"Kenyérdarabokkal csalogatta magához a halakat Debrecenben.","id":"20180618_csalival_horgaszott_a_varju_videora_vettek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01b0743-3dd2-40a2-ae95-9dbc99c6f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_csalival_horgaszott_a_varju_videora_vettek","timestamp":"2018. június. 18. 13:25","title":"Csalival horgászott a varjú, videóra vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József mellett Németh Szilárd honvédelmi államtitkár is segíti majd az ősszel induló egy-másfél éves alkotmányrevíziót – írja az atv.hu.","shortLead":"Szájer József mellett Németh Szilárd honvédelmi államtitkár is segíti majd az ősszel induló egy-másfél éves...","id":"20180618_Nemet_Szilardra_is_szamit_Orban_az_alkotmany_felulvizsgalatanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a543a31-1796-4599-b6bc-2da7bbd56bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nemet_Szilardra_is_szamit_Orban_az_alkotmany_felulvizsgalatanal","timestamp":"2018. június. 18. 18:28","title":"Németh Szilárdra is számít Orbán az alkotmány felülvizsgálatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597fd9a4-35a2-466e-8d16-b8216816e179","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon szereplő egyiptomi válogatott csatára hatalmas tortát kapott születésnapjára a vendéglátóktól. Aktuális kérdés a focirajongók számára: a tetejére helyezett jelképes aranycipő vajon szerencsét hoz-e Szalahnak.\r

","shortLead":"Az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon szereplő egyiptomi válogatott csatára hatalmas tortát kapott születésnapjára...","id":"20180619_Aranycipos_VBtorta_Szalahnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=597fd9a4-35a2-466e-8d16-b8216816e179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ebb27c-4c61-451f-aa87-7fe3fec918fa","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Aranycipos_VBtorta_Szalahnak","timestamp":"2018. június. 19. 17:37","title":"Aranycipős vb-torta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]