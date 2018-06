Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adóügyekért felelős államtitkár nyilatkozott a Figyelőnek, azt is elmondta, miért nem tervezi a kormány az áfa csökkentését.","shortLead":"Az adóügyekért felelős államtitkár nyilatkozott a Figyelőnek, azt is elmondta, miért nem tervezi a kormány az áfa...","id":"20180621_Felere_csokkenhet_az_adonemek_szama__de_meg_nem_erdemes_orulni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82c16ea-e5d1-4146-9092-e23a9058c6d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Felere_csokkenhet_az_adonemek_szama__de_meg_nem_erdemes_orulni","timestamp":"2018. június. 21. 11:15","title":"Felére csökkenhet az adónemek száma – de még nem érdemes örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint közpénzt költhet a Hungaroring Zrt. a Red Bull műrepülő-világbajnokságának Budapesten való megrendezésére.","shortLead":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint...","id":"20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c961f4e-62c2-4324-a0b5-36688ee038e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. június. 22. 14:08","title":"2020-ig biztosan dőlnek a közpénz-milliárdok a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c792cf7-d415-430b-9344-bd2051e847b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung megmutatja, amire sokan kíváncsiak, csak épp sosem láthatják meg. Szuperlassított videókat készített a háztartási gépekben zajló folyamatokról. Talán nem meglepő, hogy mindehhez csúcstelefonját használta.","shortLead":"A Samsung megmutatja, amire sokan kíváncsiak, csak épp sosem láthatják meg. Szuperlassított videókat készített...","id":"20180622_samsung_galaxys9_slow_motion_videok_a_haztartasi_gepekrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c792cf7-d415-430b-9344-bd2051e847b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb4317-4a15-4387-be12-cc697a87d577","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_samsung_galaxys9_slow_motion_videok_a_haztartasi_gepekrol","timestamp":"2018. június. 22. 11:03","title":"Ezeket a szuperlassított videókat érdemes megnézni: így még sosem látta a háztartási gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány száz dollárról indult, mostanra pedig a 4,2 milliárd forintos értékhatárt is átlépte annak a kampánynak az összege, amelyet a határon szétszakított menekültcsaládok újraegyesítése céljából indított egy kaliforniai pár a Facebook adománygyűjtő funkciója segítségével. ","shortLead":"Néhány száz dollárról indult, mostanra pedig a 4,2 milliárd forintos értékhatárt is átlépte annak a kampánynak...","id":"20180621_facebook_adomanygyujtes_menekult_csaladok_egyesites_donald_trump","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55556f35-0bc7-42e0-b367-2e6997b12bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_facebook_adomanygyujtes_menekult_csaladok_egyesites_donald_trump","timestamp":"2018. június. 21. 09:03","title":"Pénzt kértek a Facebookon, és elég jól sikerült: már 4 milliárd (!) forintnál tart a menekültek megsegítése az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481930f5-926a-4c77-8258-4c8bb5c27ce9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha kevés a férfi pedagógus, nemcsak a fiúk teljesítménye romlik, hanem a lányok is hátrányt szenvednek.","shortLead":"Ha kevés a férfi pedagógus, nemcsak a fiúk teljesítménye romlik, hanem a lányok is hátrányt szenvednek.","id":"20180621_A_nemi_modell_hianya_iskolak_ferfi_tanarok_nelkul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481930f5-926a-4c77-8258-4c8bb5c27ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2824639b-6748-4266-9af7-25654c69e773","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180621_A_nemi_modell_hianya_iskolak_ferfi_tanarok_nelkul","timestamp":"2018. június. 21. 07:45","title":"A nemi modell hiánya: iskolák férfi tanárok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd72ce92-f293-433a-9bf6-258581845bc8","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az év első fele alapján az önkéntes nyugdíjpénztárak hozamai nem lesznek olyan kiválóak, mint az utóbbi években. Nehéz időszak jön, azonban két ok miatt sem kell aggódni. Az egyik a gyakorlati tapasztalat, a másik az állami adó-visszatérítés. ","shortLead":"Az év első fele alapján az önkéntes nyugdíjpénztárak hozamai nem lesznek olyan kiválóak, mint az utóbbi években. Nehéz...","id":"20180622_Komolyan_aggodniuk_kellene_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagoknak_a_hozamok_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd72ce92-f293-433a-9bf6-258581845bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39e2f3b-2d4b-4acf-bee2-84bc54a1220b","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Komolyan_aggodniuk_kellene_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagoknak_a_hozamok_miatt","timestamp":"2018. június. 22. 06:55","title":"Komolyan aggódniuk kellene az önkéntes nyugdíjpénztári tagoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcfafd9-56ab-43a4-ab16-13749f0db2b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két egyértelműbb és egy izgalmas meccset vártunk mára a világbajnokságon. Végül már az első meccs is meglepetést hozott: Dánia ugyan gyorsan vezetést szerzett Ausztrália ellen, de azok egy tizenegyesből egyenlítettek, maradt azonban az 1-1. A másik \"tuti\" meccsen a franciák a peruiakkal csaptak össze, és nyertek is 1-0-ra, ez papírforma volt. Annál kevésbé az argentin-horvát meccs: Messiék fokozatosan szétestek, a horvátok átvették az irányítást, és kiütötték a dél-amerikaiakat.","shortLead":"Két egyértelműbb és egy izgalmas meccset vártunk mára a világbajnokságon. Végül már az első meccs is meglepetést...","id":"20180621_Elethalal_nap_az_argentinoknak__percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdcfafd9-56ab-43a4-ab16-13749f0db2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40251c1b-b4b5-4ae2-a369-9314a065c185","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Elethalal_nap_az_argentinoknak__percrol_percre","timestamp":"2018. június. 21. 09:26","title":"Argentína - Horvátország 0-3 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d60d62-a30b-47da-b54e-4c785f7bf872","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligenciák ma már nem csak a sci-fi filmekből ismert gyilkos gépek, amelyek az emberiség pusztulására törnek. Bár kevésbé látjuk, de a mindennapjainknak egyre több olyan része van, ahol komoly segítséget kapunk ettől a technológiától. Lássuk, honnan indultunk és hol tartunk most!","shortLead":"A mesterséges intelligenciák ma már nem csak a sci-fi filmekből ismert gyilkos gépek, amelyek az emberiség pusztulására...","id":"lgelectronics_20180619_Mar_okostelefonokban_is_nekunk_dolgozik_a_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d60d62-a30b-47da-b54e-4c785f7bf872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b6339f-1816-4711-88b5-7b71b5b1c232","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20180619_Mar_okostelefonokban_is_nekunk_dolgozik_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 21. 07:30","title":"Már okostelefonokban is nekünk dolgozik a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"}]