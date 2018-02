[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kaszinókhoz hasonlította a közösségi oldalakat Soros György egy friss véleménycikkében. Szerinte a legnagyobb internetes cégek becsapják a felhasználókat, és a hajdan innovatív cégek már a fejlődés akadályaivá váltak. Név szerint említette itt a Facebookot és a Google-t, amelyek Davosban is nyíltan kritizált már.","shortLead":"Kaszinókhoz hasonlította a közösségi oldalakat Soros György egy friss véleménycikkében. Szerinte a legnagyobb...","id":"20180216_soros_velemenycikkben_is_nekiment_a_facebooknak_es_a_googlenak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6a35a8-de12-4317-b4c1-cde45e153faf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_soros_velemenycikkben_is_nekiment_a_facebooknak_es_a_googlenak","timestamp":"2018. február. 16. 17:18","title":"Soros véleménycikkben is nekiment a Facebooknak és a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef0b833-4742-42e2-babe-f54707f43df8","c_author":"Kenesei István","category":"velemeny","description":"Végül az ellenzéket, ezeket a potenciális migránstámogatókat is meg lehetne szüntetni, ha létrehoznánk a Népies Hazafrontot, amelyben a népszavazásokkal és konzultációkkal hitelesített kormányunk mindenkori politikáját támogató szervezeteknek lenne csak tagságuk. ","shortLead":"Végül az ellenzéket, ezeket a potenciális migránstámogatókat is meg lehetne szüntetni, ha létrehoznánk a Népies...","id":"20180217_Stop_Soros_hunyorogja_a_Buddha_szeme_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef0b833-4742-42e2-babe-f54707f43df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbad435-6c16-4631-b7b1-2a06d51762a2","keywords":null,"link":"/velemeny/20180217_Stop_Soros_hunyorogja_a_Buddha_szeme_is","timestamp":"2018. február. 17. 10:22","title":"„Stop Soros”, hunyorogja a Buddha szeme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d22bf47-2fe1-4028-a38d-6a1c935397c5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kolozsvári Házsongárdi temetőben helyzeték végső nyugalomra Kallós Zoltánt. ","shortLead":"A kolozsvári Házsongárdi temetőben helyzeték végső nyugalomra Kallós Zoltánt. ","id":"20180217_Kedvenc_dalaval_inditottak_utolso_utjara_a_neprajzkutatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d22bf47-2fe1-4028-a38d-6a1c935397c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae471e0e-fef5-4dde-856e-9b684de49744","keywords":null,"link":"/kultura/20180217_Kedvenc_dalaval_inditottak_utolso_utjara_a_neprajzkutatot","timestamp":"2018. február. 17. 16:50","title":"Kedvenc dalával indították utolsó útjára a híres néprajzkutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a730d4-f8b3-4b5e-97f6-6a5a405d8bcf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Amíg nem látsz benne konkurenciát, miért ne oszthatnád meg vele a tapasztalataidat? San Franciscóban, a világ legnagyobbra nőtt startupjának vállalkozókat segítő képzésén jártunk.","shortLead":"Amíg nem látsz benne konkurenciát, miért ne oszthatnád meg vele a tapasztalataidat? San Franciscóban, a világ...","id":"20180215_google_launchpad_accelerator_bootcamp","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a730d4-f8b3-4b5e-97f6-6a5a405d8bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356a999e-3d05-4af3-8dd5-53114f8f62f2","keywords":null,"link":"/kkv/20180215_google_launchpad_accelerator_bootcamp","timestamp":"2018. február. 16. 11:15","title":"A Google kiképzőtáborában ízekre szedik a startuppereket, de ők hálásak ezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a597c-d7c2-426e-b492-3ede40495404","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több Facebook-felhasználó is azt tapasztalta, hogy a kétfaktoros azonosításhoz megadott biztonsági mobilszámra – ami legtöbb esetben mindenkinek a mindennapokban használt telefonszáma – nem csak a belépéshez szükséges biztonsági kód, de egyre több értesítés is érkezik.","shortLead":"Több Facebook-felhasználó is azt tapasztalta, hogy a kétfaktoros azonosításhoz megadott biztonsági mobilszámra – ami...","id":"20180216_facebook_ketfaktoros_azonositas_spam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a597c-d7c2-426e-b492-3ede40495404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bedcef4-a252-41ba-8c69-88a12d26ca85","keywords":null,"link":"/tudomany/20180216_facebook_ketfaktoros_azonositas_spam","timestamp":"2018. február. 16. 09:03","title":"Kiakadtak a felhasználók, miután telefonszámukra küldött spamekkel bombázza őket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e387a0df-f742-4038-a730-c145116e7772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány szóvicc után nekiment Orbánnak: ő a „bűn hordozója”. Gyurcsány után a következő sztárvendég Csepregi Éva, ezzel vége is volt a bulinak.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány...","id":"20180217_Bulihangulattal_lufikkal_es_kinos_szoviccekkel_nyitotta_meg_a_kampanyt_a_DK","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e387a0df-f742-4038-a730-c145116e7772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f3c910-a3ca-4c4b-ba35-271709bb3636","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Bulihangulattal_lufikkal_es_kinos_szoviccekkel_nyitotta_meg_a_kampanyt_a_DK","timestamp":"2018. február. 17. 13:07","title":"Bulihangulattal, lufikkal és kínos szóviccekkel nyitotta meg a kampányt a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a576bed-bd99-4b69-9a55-c0367c8f18d9","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"Jobbára csak a versenyhivatal harcol a gyógyhatást ígérő, a vásárlókat megtévesztő készítmények ellen. ","shortLead":"Jobbára csak a versenyhivatal harcol a gyógyhatást ígérő, a vásárlókat megtévesztő készítmények ellen. ","id":"201807__elmeszelt_orvos__etikatlan_tanacsok__ezustkolloid__nem_mind_ezust","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a576bed-bd99-4b69-9a55-c0367c8f18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d24ecb-4704-423c-b2cf-30ce2f484997","keywords":null,"link":"/kkv/201807__elmeszelt_orvos__etikatlan_tanacsok__ezustkolloid__nem_mind_ezust","timestamp":"2018. február. 17. 15:00","title":"Kamureklámhoz adta arcát az orvos, fél évre eltiltották ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb26170c-7fc2-459f-a1c2-270c3260ae3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Valentin-napot választotta híres boltja bezárására Steven Telvi. A Manhattan Upper East Side negyedében található, The Source nevű drogéria 37 éven át Manhattan egyik leglátogatottabb üzlete volt, most mégis vége. Nincs egyedül.","shortLead":"A Valentin-napot választotta híres boltja bezárására Steven Telvi. A Manhattan Upper East Side negyedében található...","id":"20180216_Az_mar_nagy_baj_ha_Manhattan_luxusboltjai_is_lehuzzak_a_rolot_de_miert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb26170c-7fc2-459f-a1c2-270c3260ae3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be656cdd-6f3b-4da4-870f-103626c85ceb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180216_Az_mar_nagy_baj_ha_Manhattan_luxusboltjai_is_lehuzzak_a_rolot_de_miert","timestamp":"2018. február. 16. 09:50","title":"Az már nagy baj, ha Manhattan luxusboltjai is lehúzzák a rolót, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]