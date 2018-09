Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy sokaknak tetszene, ha egy eseti, egyszeri oda-vissza autópályázás miatt, nem kellene tíznapos matricát kifizetni.","shortLead":"Az biztos, hogy sokaknak tetszene, ha egy eseti, egyszeri oda-vissza autópályázás miatt, nem kellene tíznapos matricát...","id":"20180912_egynapos_autopalya_matrica_dragul_10_napos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4b6668-226a-44a5-abea-f2dc53377d7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_egynapos_autopalya_matrica_dragul_10_napos","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:25","title":"Drágul a 10 napos matrica, felvetődött megint, miért nincs egynapos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre is lehet nyugdíjprémium – ígérte Tállai András.","shortLead":"Jövőre is lehet nyugdíjprémium – ígérte Tállai András.","id":"20180911_Nyolcvanmilliard_forintot_oszthat_szet_a_kormany_a_nyugdijasok_kozott_harom_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac48e5e5-b3ea-4c82-b50e-b27312d26dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Nyolcvanmilliard_forintot_oszthat_szet_a_kormany_a_nyugdijasok_kozott_harom_ev_alatt","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:59","title":"Nyolcvanmilliárd forintot oszthat szét a kormány a nyugdíjasok között három év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Counter-Strike című népszerű játéksorozat Global Offensive Free Edition nevű kiadása ugyan korlátozott élményt kínál, és azt is csak offline, kedvcsinálónak így is tökéletes.","shortLead":"A Counter-Strike című népszerű játéksorozat Global Offensive Free Edition nevű kiadása ugyan korlátozott élményt kínál...","id":"20180910_counter_strike_global_offensive_free_edition_ingyenes_valtozat_csgo_ingyenes_valve_videojatek_fps","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bd0323-0e99-49cb-a614-1ce63f9a4532","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_counter_strike_global_offensive_free_edition_ingyenes_valtozat_csgo_ingyenes_valve_videojatek_fps","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:03","title":"Töltse le, egy forintjába sem kerül: itt az új Counter-Strike ingyenes változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf834351-69b9-44fb-9b0f-80027b56487b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyitott az Apple a Twitter felé, és idén először követhető majd nyomon az almás cég idei legnagyobb hardvereseménye, a Gather Round rendezvény a tweetelős platformon.","shortLead":"Nyitott az Apple a Twitter felé, és idén először követhető majd nyomon az almás cég idei legnagyobb hardvereseménye...","id":"20180911_uj_iphone_2018_bemutatasa_elo_video_adas_live_stream_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf834351-69b9-44fb-9b0f-80027b56487b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe081b65-b4ec-455f-bf43-0f4de82c1283","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_uj_iphone_2018_bemutatasa_elo_video_adas_live_stream_apple","timestamp":"2018. szeptember. 11. 21:03","title":"Idén először nyit az Apple: az iPhone-ok bemutatását a Twitteren is élőben közvetítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy nem tűri tovább a szerinte névtelen mocskolódást, és a kezébe veszi a dolgokat.","shortLead":"Az elnök a Twitteren jelentette be, hogy nem tűri tovább a szerinte névtelen mocskolódást, és a kezébe veszi a dolgokat.","id":"20180910_Trump_szerint_a_Woodwardkonyv_egy_vicc_ezert_ugy_dontott_majd_o_megirja_a_valosagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622d0ac2-ea3f-4415-ad6c-fd03b1f12dc6","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Trump_szerint_a_Woodwardkonyv_egy_vicc_ezert_ugy_dontott_majd_o_megirja_a_valosagot","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Trump szerint a Woodward-könyv egy vicc, ezért úgy döntött, majd ő megírja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9947f138-099c-4f92-ac3c-04fb5060449f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetéseket tartottak a nyugdíjkorhatár jelentős megemelése ellen vasárnap Oroszország több körzetében. A rendőrök a demonstrációt nem engedélyezték, 839 embert őrizetbe vettek, sokakat elhurcoltak, gumibottal vertek meg. A tüntetést szervező ellenzéki pártvezető is börtönben ül.","shortLead":"Tüntetéseket tartottak a nyugdíjkorhatár jelentős megemelése ellen vasárnap Oroszország több körzetében. A rendőrök...","id":"20180910_Feloszlattak_a_tuntetest_fiatalokat_rangattak_a_rendorok_Oroszorszagban__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9947f138-099c-4f92-ac3c-04fb5060449f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966c8a7d-cf11-4a99-9f9b-987d1ec29e3f","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Feloszlattak_a_tuntetest_fiatalokat_rangattak_a_rendorok_Oroszorszagban__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:08","title":"Fiatalokat rángattak, százakat tartóztattak le az oroszországi tüntetéseken a rendőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A csalók hihetetlenül olcsón hirdetnek ingatlanokat, a baj csak az, hogy ez általában nem az övéké, és nem is eladó.","shortLead":"A csalók hihetetlenül olcsón hirdetnek ingatlanokat, a baj csak az, hogy ez általában nem az övéké, és nem is eladó.","id":"20180911_Tobb_tizmillios_ingatlanos_atveres_terjed_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201cc120-98cc-423f-9ddf-7da1f8c0d0ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Tobb_tizmillios_ingatlanos_atveres_terjed_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:10","title":"Újabb ingatlanos átverés terjed Budapesten, ha nem figyel, több tízmillió forintja bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Szomorú és sajnálatos, hogy az Akadémia különböző nyilatkozatokkal próbál nyomást gyakorolni a kormányra” – állítja az Innovációs és Technológiai Minisztérium.","shortLead":"„Szomorú és sajnálatos, hogy az Akadémia különböző nyilatkozatokkal próbál nyomást gyakorolni a kormányra” – állítja...","id":"20180912_A_kormany_szerint_valotlansagokat_allit_az_MTA_nem_akadtak_el_a_targyalasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c55b81c-9a87-4e21-9d70-8dd40fd5068f","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_A_kormany_szerint_valotlansagokat_allit_az_MTA_nem_akadtak_el_a_targyalasok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:26","title":"A kormány szerint valótlanságokat állít az MTA, nem akadtak el a tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]