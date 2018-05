Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokszor lebecsüljük a külső segítség jelentőségét krízishelyzetben, azt hisszük, magunknak kell megbirkóznunk mindennel. Pedig életbevágó az a támogatás, amit az ember másoktól kaphat. Ezt élte meg Nyáry Krisztián író is, akinek 2014-ben, több hónapos betegeskedés után, 42 évesen halt meg a felesége.","shortLead":"Sokszor lebecsüljük a külső segítség jelentőségét krízishelyzetben, azt hisszük, magunknak kell megbirkóznunk...","id":"20180513_Nyary_Krisztian_Ugyanazokbol_a_darabokbol_rakjuk_ossze_eletunk_matrixat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439eba93-cb3f-42de-b3a9-172c975278ed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180513_Nyary_Krisztian_Ugyanazokbol_a_darabokbol_rakjuk_ossze_eletunk_matrixat","timestamp":"2018. május. 13. 20:15","title":"Nyáry Krisztián: „Ugyanazokból a darabokból rakjuk össze életünk mátrixát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7037de0e-6a17-42f7-bb09-999b5fe9fce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozott előnye a kormányoldali zsebmédiának, hogy a szereplői a legkülönfélébb kombinációkban újrahasznosíthatók. A hét azzal indult, hogy a Figyelő főszerkesztője a Tv2 reggeli műsorában a Századvég politológusként szakértette az Emmi működését, és arra jutott, hogy Balog Zoltánék eredményeik „önmagukért beszélnek”. Ami végül is igaz, csak mínuszos előjellel.","shortLead":"Határozott előnye a kormányoldali zsebmédiának, hogy a szereplői a legkülönfélébb kombinációkban újrahasznosíthatók...","id":"20180514_Megint_hulyenek_neznek_a_Tv2n_meg_a_szuletesszamot_is_Balog_Zoltan_dinamikus_EMMIje_huzta_fel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7037de0e-6a17-42f7-bb09-999b5fe9fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9faa554-624c-4383-9fc2-f89b4d923569","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Megint_hulyenek_neznek_a_Tv2n_meg_a_szuletesszamot_is_Balog_Zoltan_dinamikus_EMMIje_huzta_fel","timestamp":"2018. május. 14. 11:19","title":"Megint hülyének néz a Tv2: a születésszám Balog Zoltán dinamikus Emmijének köszönhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349973b9-18ed-48eb-831a-58df2c193d5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180515_Video_Ludak_kergettek_at_egy_aligatort_a_golfpalyan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=349973b9-18ed-48eb-831a-58df2c193d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b40e78c-ab53-4ff9-8849-a9b3a517d943","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Video_Ludak_kergettek_at_egy_aligatort_a_golfpalyan","timestamp":"2018. május. 15. 12:49","title":"Videó: Ludak kergettek át egy aligátort a golfpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint Magyarország ezektől folyamatosan távolodik, és ezáltal egyre inkább elszigetelődik. ","shortLead":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint...","id":"20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e8de1e-01de-4bf7-93f0-db2c903faa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","timestamp":"2018. május. 15. 11:22","title":"A női egyenjogúság szempontjából is kritizálja Magyarországot az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Franciaországban állították bíróság elé a hétfős magyar bandát. ","shortLead":"Franciaországban állították bíróság elé a hétfős magyar bandát. ","id":"20180514_Regi_konyvekbol_vagott_ki_terkepeket_egy_magyar_bunbanda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c8d78f-0052-4487-9aed-ff7bb0471836","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Regi_konyvekbol_vagott_ki_terkepeket_egy_magyar_bunbanda","timestamp":"2018. május. 14. 21:31","title":"Régi könyvekből vágott ki térképeket egy magyar bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c005df9-a25a-4cd8-b01f-8afcc61f08d2","c_author":"MTI/Világgazdaság","category":"gazdasag","description":"Nemcsak az online és automatás vásárlások száma nőtt jelentősen, hanem az e-vonatjegyek száma is, vagyis egyre kevesebben bajlódnak a jegyek kinyomtatásával.","shortLead":"Nemcsak az online és automatás vásárlások száma nőtt jelentősen, hanem az e-vonatjegyek száma is, vagyis egyre...","id":"20180514_a_mav_szerint_durvan_megugrott_egy_ev_alatt_az_online_jegyvasarlasok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c005df9-a25a-4cd8-b01f-8afcc61f08d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60553a9c-7350-48b3-8470-dfd369b9c0a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_a_mav_szerint_durvan_megugrott_egy_ev_alatt_az_online_jegyvasarlasok_szama","timestamp":"2018. május. 14. 05:54","title":"A MÁV szerint durván megugrott egy év alatt az online jegyvásárlások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet határánál kirobbant összecsapásokban hétfőn.","shortLead":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet...","id":"20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148e10d-dcf5-4f38-ba0d-998e9c63545f","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","timestamp":"2018. május. 14. 13:44","title":"Vérfürdővel indult a jeruzsálemi amerikai nagykövetség nyitásának napja a Gázai övezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0864050f-5fd9-4d36-9844-74f444fa2f8f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a termékek a holland kormány szerint. ","shortLead":"Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a termékek a holland kormány szerint. ","id":"20180515_Hollandiaban_a_kormany_nem_hasznalja_tovabb_a_Kaspersky_Lab_termekeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0864050f-5fd9-4d36-9844-74f444fa2f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b433a7e-b7ba-492f-9850-f431a21dc97c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_Hollandiaban_a_kormany_nem_hasznalja_tovabb_a_Kaspersky_Lab_termekeit","timestamp":"2018. május. 15. 13:29","title":"Hollandiában a kormány nem használja tovább a Kaspersky Lab termékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]