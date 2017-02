[{"available":true,"c_guid":"c9f0dcc6-6f75-4bae-87eb-62d26ea7dcd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem a Chrome böngésző friss verzióját, és ami nagyobb baj, a Gmailt sem fogják tudni rendesen használni azok, akiknek XP vagy Vista fut a gépükön – jelentette be a Google.","shortLead":"Sem a Chrome böngésző friss verzióját, és ami nagyobb baj, a Gmailt sem fogják tudni rendesen használni azok, akiknek...","id":"20170207_windows_xp_google_gmail_chrome_frissites","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9f0dcc6-6f75-4bae-87eb-62d26ea7dcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5346b840-a389-4522-9348-77d0913b4a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20170207_windows_xp_google_gmail_chrome_frissites","timestamp":"2017. február. 07. 07:02","title":"Még mindig Windows XP-t használ? Akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ca68cd-38d2-412c-a47c-5ce0aae7561c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a Sztárban Sztár gyermekverziója, az öt döntős páros 2-2 produkcióval igyekezte szórakoztatni a nézőket.","shortLead":"Véget ért a Sztárban Sztár gyermekverziója, az öt döntős páros 2-2 produkcióval igyekezte szórakoztatni a nézőket.","id":"20170206_Pal_Denes_es_Varga_Vivien_nyerte_a_Sztarban_Sztar__1_kicsit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ca68cd-38d2-412c-a47c-5ce0aae7561c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fe3ddf-05f5-4be0-b74c-18109430c69f","keywords":null,"link":"/kultura/20170206_Pal_Denes_es_Varga_Vivien_nyerte_a_Sztarban_Sztar__1_kicsit","timestamp":"2017. február. 06. 11:12","title":"Pál Dénes és Varga Vivien nyerte a Sztárban Sztár + 1 kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d165662-da8c-4eed-8382-b8e7fb8a9186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alternatív, cári Oroszországot építene a Csendes-óceán kellős közepén.","shortLead":"Alternatív, cári Oroszországot építene a Csendes-óceán kellős közepén.","id":"20170207_Egeszen_furcsat_tervez_egy_orosz_milliardos_harom_szigettel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d165662-da8c-4eed-8382-b8e7fb8a9186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccda6e1a-7be7-4501-be51-80de93c42485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170207_Egeszen_furcsat_tervez_egy_orosz_milliardos_harom_szigettel","timestamp":"2017. február. 07. 12:46","title":"Egészen furcsát tervez egy orosz milliárdos három szigettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806646df-64e7-4908-b33e-419cf9977cf1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szabó Ferenc a helyi KDNP elnökségében betöltött posztjáról is lemondott, amit a magánéletében történt változásokkal, más jellegű feladataival indokolt.","shortLead":"Szabó Ferenc a helyi KDNP elnökségében betöltött posztjáról is lemondott, amit a magánéletében történt változásokkal...","id":"20170206_kormend_alpolgarmester_lemondas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=806646df-64e7-4908-b33e-419cf9977cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae9e0df-b84c-4cbd-bc08-1bb734c9a604","keywords":null,"link":"/itthon/20170206_kormend_alpolgarmester_lemondas","timestamp":"2017. február. 06. 17:36","title":"Lemondott Körmend KDNP-s alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89047688-c98e-4063-b099-849ce8a8ad26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csoportos bunyóban majdnem százan vettek részt. Az esetről beszámoló beszédes nevű Hooligans TV győztest is hirdetett. ","shortLead":"A csoportos bunyóban majdnem százan vettek részt. Az esetről beszámoló beszédes nevű Hooligans TV győztest is...","id":"20170206_Fradistak_es_diosgyori_szurkolok_verekedtek_ossze_Ujpesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89047688-c98e-4063-b099-849ce8a8ad26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf632a61-1f82-413c-86eb-df61ad823327","keywords":null,"link":"/itthon/20170206_Fradistak_es_diosgyori_szurkolok_verekedtek_ossze_Ujpesten","timestamp":"2017. február. 06. 19:45","title":"Fradisták és diósgyőri szurkolók verekedtek össze Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e05f69-5261-4266-8ec1-0de7cde9e0cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Citibank fiókját rabolta ki tavaly februárban a 43 éves férfi, akit egy villamoson ismertek fel. A rendőrség lezárta ellene a nyomozást.","shortLead":"A Citibank fiókját rabolta ki tavaly februárban a 43 éves férfi, akit egy villamoson ismertek fel. A rendőrség lezárta...","id":"20170207_oktogon_bankrablo_nyomozas_lezarasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10e05f69-5261-4266-8ec1-0de7cde9e0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7c9f59-5711-4e72-a576-747839ab91b2","keywords":null,"link":"/itthon/20170207_oktogon_bankrablo_nyomozas_lezarasa","timestamp":"2017. február. 07. 09:21","title":"Szabadságos rendőr ismerte fel a villamoson az oktogoni bankrablót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae663fd-8ff5-47a0-ab92-ea0ba63b827b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tonello Chantal Ildikót még 2011 decemberében hozta Magyarországra édesanyja, azóta nem tudni, hol vannak. A kislány most ötéves.","shortLead":"Tonello Chantal Ildikót még 2011 decemberében hozta Magyarországra édesanyja, azóta nem tudni, hol vannak. A kislány...","id":"20170206_olasz_magyar_kislany_eltunt_nyomravezetoi_dij","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae663fd-8ff5-47a0-ab92-ea0ba63b827b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cc5180-a72b-49be-abec-b33341ac5fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20170206_olasz_magyar_kislany_eltunt_nyomravezetoi_dij","timestamp":"2017. február. 06. 14:42","title":"Félmillió forint nyomravezetői díjat tűztek ki egy eltűnt olasz-magyar kisgyerek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz frakciójának ezt a követelését persze a parlamenti bizottság fideszes elnöke jelentette be. ","shortLead":"A Fidesz frakciójának ezt a követelését persze a parlamenti bizottság fideszes elnöke jelentette be. ","id":"20170206_A_Fidesz_a_fideszes_vezetesu_gazdasagi_bizottsagban_vizsgaltatna_a_metrojelentest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c04e19e-4349-495c-952e-8e5ad3ee96d7","keywords":null,"link":"/itthon/20170206_A_Fidesz_a_fideszes_vezetesu_gazdasagi_bizottsagban_vizsgaltatna_a_metrojelentest","timestamp":"2017. február. 06. 13:51","title":"A Fidesz a fideszes vezetésű gazdasági bizottságban vizsgáltatná a metrójelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]