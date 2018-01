[{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pilisi Parkerdő szakemberei több önkormányzatnak nyújtanak segítséget a vaddisznók létszámának szabályozásban. A XII. kerületi Hegyvidék önkormányzata például befogókat alkalmaz. ","shortLead":"A Pilisi Parkerdő szakemberei több önkormányzatnak nyújtanak segítséget a vaddisznók létszámának szabályozásban. A XII...","id":"20180111_A_reformok_mukodnek_Szaznal_is_tobb_vaddisznot_fogtak_mar_be_a_fovaros_kornyeken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644ce48d-1c56-43de-8789-ec5e0f555221","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_A_reformok_mukodnek_Szaznal_is_tobb_vaddisznot_fogtak_mar_be_a_fovaros_kornyeken","timestamp":"2018. január. 11. 14:46","title":"Száznál is több vaddisznót fogtak már be a főváros környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb kutatása szerint egyre kevesebb pénzt küldenek.","shortLead":"De a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb kutatása szerint egyre kevesebb pénzt küldenek.","id":"20180112_Evente_kb_1000_milliard_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cbd474-b839-4e8f-89f7-cf74307e19c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_Evente_kb_1000_milliard_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. január. 12. 13:33","title":"Évente kb. 1000 milliárd forintot utalnak haza a külföldön dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db7131-fb4a-400b-8aa4-4617a6148740","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Áder János nem okozott meglepetést, nem mintha szokása lenne. Április 8-ra kiírta a soron következő országgyűlési választásokat. Összeszedtünk, mit kell tudni a következő három hónap ütemezéséről.","shortLead":"Áder János nem okozott meglepetést, nem mintha szokása lenne. Április 8-ra kiírta a soron következő országgyűlési...","id":"20180108_2018_as_valasztasok_ader_janos_fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58db7131-fb4a-400b-8aa4-4617a6148740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548a8643-9e52-4027-b1dc-81e89fe1e31f","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_2018_as_valasztasok_ader_janos_fidesz","timestamp":"2018. január. 11. 10:45","title":"Áder indítja a maratont, amelyet a Fidesz a 30. kilométertől kezdhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e70b82-c2f4-49ed-a432-f4084e60ad24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hihetetlen szenvedést okozott valamiért a saját kislányának tavaly év elején. A gyermek évekig utókezelésre szorul. ","shortLead":"A férfi hihetetlen szenvedést okozott valamiért a saját kislányának tavaly év elején. A gyermek évekig utókezelésre...","id":"20180112_vadat_emelhetnek_a_ferfi_ellen_aki_forro_vizzel_kinozta_meg_keteves_kislanyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e70b82-c2f4-49ed-a432-f4084e60ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c1475a-264a-4796-809b-9aaa189522e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_vadat_emelhetnek_a_ferfi_ellen_aki_forro_vizzel_kinozta_meg_keteves_kislanyat","timestamp":"2018. január. 12. 15:07","title":"Vádat emelhetnek a férfi ellen, aki forró vízzel kínozta meg kétéves kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f02d18-e4e8-43d1-8ed4-49978f0aaa47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíróság fosztotta meg tisztségétől, ám ez nem különösebben érdekli Álmosd volt polgármesterét, újra politikai pályára lépne. A gyanú szerint másfél millió forintot akart elszámolni nem létező rendezvényekért.","shortLead":"Bíróság fosztotta meg tisztségétől, ám ez nem különösebben érdekli Álmosd volt polgármesterét, újra politikai pályára...","id":"20180110_Sikkasztas_miatt_nyomoznak_ellene_most_ujra_kepviselo_lenne__immar_fuggetlenkent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f02d18-e4e8-43d1-8ed4-49978f0aaa47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e639ed-8317-48b4-9a1b-003563bda3db","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Sikkasztas_miatt_nyomoznak_ellene_most_ujra_kepviselo_lenne__immar_fuggetlenkent","timestamp":"2018. január. 10. 21:02","title":"Sikkasztás miatt nyomoznak ellene, most újra képviselő lenne - immár függetlenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt év végén az Apple nevétől volt hangos a tech-sajtó, ennek azonban nem feltétlenül örültek Cupertinóban. Azóta sem csillapodik az iPhone-lassítási botrány.","shortLead":"A múlt év végén az Apple nevétől volt hangos a tech-sajtó, ennek azonban nem feltétlenül örültek Cupertinóban. Azóta...","id":"20180111_kormanyzati_nyomozas_az_iphone_lassitas_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16907134-d3d8-456a-83fd-34848f0599d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180111_kormanyzati_nyomozas_az_iphone_lassitas_ugyeben","timestamp":"2018. január. 11. 17:00","title":"Dagad a botrány: már egy szenátor is faggatja az Apple-t az iPhone-lassításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5be8c5-edb9-479f-9146-dc0417695af9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes járműveken egészen elszomorító utazási körülmények uralkodnak. Mutatjuk.","shortLead":"Egyes járműveken egészen elszomorító utazási körülmények uralkodnak. Mutatjuk.","id":"20180112_fotoalbum_ilyen_koszosak_belul_a_budapesti_buszok_es_villamosok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c5be8c5-edb9-479f-9146-dc0417695af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0aae3b4-29ff-4af5-9d97-9e0eb93f4d64","keywords":null,"link":"/cegauto/20180112_fotoalbum_ilyen_koszosak_belul_a_budapesti_buszok_es_villamosok","timestamp":"2018. január. 12. 06:41","title":"Fotóalbum: ilyen koszosak belül a budapesti buszok és villamosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f16bb40-8cd5-44a4-a31e-7bdb0b48870f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr illedelmesen megvárta a gyalogosokat, majd gázt adott.","shortLead":"A sofőr illedelmesen megvárta a gyalogosokat, majd gázt adott.","id":"20180111_gyor_behajtani_tilos_egyiranyu_utca","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f16bb40-8cd5-44a4-a31e-7bdb0b48870f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6359fc94-815e-4d6e-b953-2d9815aa244a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180111_gyor_behajtani_tilos_egyiranyu_utca","timestamp":"2018. január. 11. 07:31","title":"Nem érdekelte a KRESZ, szembement a forgalommal az autós Győrben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]