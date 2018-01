[{"available":true,"c_guid":"d3d81415-d722-4077-a2af-d3b5f6057e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogamzásgátlás helyett terhességekhez vezetett egy egészségügyi alkalmazás. Igaz, úgynevezett tipikus használat során csak 93 százalékos pontosságúnak tartják. Ez azonban nem vigasztalja az érintetteket.","shortLead":"Fogamzásgátlás helyett terhességekhez vezetett egy egészségügyi alkalmazás. Igaz, úgynevezett tipikus használat során...","id":"20180122_natural_cycles_app_miatt_nemkivant_terhessegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3d81415-d722-4077-a2af-d3b5f6057e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2b77c8-09cf-4312-9f06-7f3408580628","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_natural_cycles_app_miatt_nemkivant_terhessegek","timestamp":"2018. január. 22. 20:03","title":"Nemkívánt terhességekért hibáztatnak egy appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28baf2fd-b713-4f7b-894b-1bd7ba4fccde","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az unió csalás elleni hivatala súlyos szabálytalanságokat tárt fel az akkor még Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak a tulajdonában álló Elios Innovatív Zrt. által elnyert közbeszerzésekkel kapcsolatban. ","shortLead":"Az unió csalás elleni hivatala súlyos szabálytalanságokat tárt fel az akkor még Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak...","id":"20180122_nyomozast_rendelt_el_elios_ugyben_az_ugyeszseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28baf2fd-b713-4f7b-894b-1bd7ba4fccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1815f9-0ad0-4c42-8283-4b362a0fecc8","keywords":null,"link":"/kkv/20180122_nyomozast_rendelt_el_elios_ugyben_az_ugyeszseg","timestamp":"2018. január. 22. 12:43","title":"Nyomozást rendelt el Elios-ügyben az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az újabb béremelés március 1-től érvényes. ","shortLead":"Az újabb béremelés március 1-től érvényes. ","id":"20180123_Nem_kispalyazik_a_Lidl_brutto_720_ezerre_emelik_a_boltvezetok_beret_de_a_tobbiek_is_jol_jarnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba2be0e-5aa7-45c5-b234-b5699bbac75e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Nem_kispalyazik_a_Lidl_brutto_720_ezerre_emelik_a_boltvezetok_beret_de_a_tobbiek_is_jol_jarnak","timestamp":"2018. január. 23. 10:55","title":"Nem kispályázik a Lidl, bruttó 720 ezerre emelik a boltvezetők bérét, de a többiek is jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e0201-07bf-48ef-8015-71576b955b8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy tanulmány szerint, a kép így is sokkoló.","shortLead":"Legalábbis egy tanulmány szerint, a kép így is sokkoló.","id":"20180122_Kulfoldi_munkavallalas_sokan_hazaternek_a_kivandorlok_kozul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179e0201-07bf-48ef-8015-71576b955b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcc5fc1-3a95-4288-bc95-21a89692441d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_Kulfoldi_munkavallalas_sokan_hazaternek_a_kivandorlok_kozul","timestamp":"2018. január. 22. 11:54","title":"Külföldi munkavállalás: sokan hazatérnek a kivándorlók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b7e16d-7d0b-4770-b440-0a619d122819","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok névtelen gyártó gondolja, hogy ha már nem elég innovatív, akkor inkább lemásolja a nagyok jól bevált eszközeit. Íme 2017 legszívesebben klónozott telefonjainak listája.","shortLead":"Sok névtelen gyártó gondolja, hogy ha már nem elég innovatív, akkor inkább lemásolja a nagyok jól bevált eszközeit. Íme...","id":"20180123_leggyakrabban_klonozott_okotelefonok_2017_samsung_apple","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5b7e16d-7d0b-4770-b440-0a619d122819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeed7b2-2572-4f6b-8de2-049429a30f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180123_leggyakrabban_klonozott_okotelefonok_2017_samsung_apple","timestamp":"2018. január. 23. 13:00","title":"Ezeket az okostelefonokat klónozták tavaly a legtöbbször","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971b3322-488b-473d-a68a-06a17118dca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sajtómágnás azt várná el a Facebooktól és a Google-tól, hogy fizessenek a sajtóorgánumoknak.","shortLead":"A sajtómágnás azt várná el a Facebooktól és a Google-tól, hogy fizessenek a sajtóorgánumoknak.","id":"20180123_Erdekes_otlettel_allt_elo_Rupert_Murdoch__penzt_kerne_a_Facebooktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971b3322-488b-473d-a68a-06a17118dca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e293d36d-4fd4-42e3-b34f-e2a5ef7c67b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Erdekes_otlettel_allt_elo_Rupert_Murdoch__penzt_kerne_a_Facebooktol","timestamp":"2018. január. 23. 05:39","title":"Érdekes ötlettel állt elő Rupert Murdoch – pénzt kérne a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc523d49-c538-49ba-9473-5f3cf236a64b","c_author":"Gulyás Márton","category":"itthon","description":"Számos cikk taglalta az elmúlt hetekben, hogy Orbán Viktor nem leváltható az idei választáson. Való igaz, az ellenzéki pártok tényleg nem tudják jelenleg legyőzni a Fideszt, viszont az ellenzéki szavazóknak sikerülhet megakadályoznia, hogy továbbra is illiberális demokráciában kényszerüljünk élni. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"Számos cikk taglalta az elmúlt hetekben, hogy Orbán Viktor nem leváltható az idei választáson. Való igaz, az ellenzéki...","id":"20180123_gulyas_marton_Orbant_az_ellenzeki_partok_nem_de_a_szavazok_meg_megbuktathatjak_bojkott_valasz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc523d49-c538-49ba-9473-5f3cf236a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81764769-3d67-4d7d-87f6-1c8c1bbcddd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_gulyas_marton_Orbant_az_ellenzeki_partok_nem_de_a_szavazok_meg_megbuktathatjak_bojkott_valasz","timestamp":"2018. január. 23. 15:20","title":"Gulyás Márton: Orbánt az ellenzéki pártok nem, de a szavazók még megbuktathatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1acf62-7a85-4bbb-871d-5d770aeeff08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az indulás után 45 perccel tudták a csempészek, hogy baj van a kamionban: még csak Szegednél jártak, de keményen dörömböltek a vízért, majd levegőért könyörgő menekültek.","shortLead":"Már az indulás után 45 perccel tudták a csempészek, hogy baj van a kamionban: még csak Szegednél jártak, de keményen...","id":"20180123_halalkamion_megrazo_hangfelvetelt_jatszottak_le_a_birosagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1acf62-7a85-4bbb-871d-5d770aeeff08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7305ce9-6470-4468-8e32-6f7b1776f48b","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_halalkamion_megrazo_hangfelvetelt_jatszottak_le_a_birosagon","timestamp":"2018. január. 23. 20:14","title":"Halálkamion: megrázó hangfelvételt játszottak le a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]