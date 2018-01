[{"available":true,"c_guid":"0370d991-107d-4fc8-9f3f-ec8188f29b1d","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az USA nyilvánosságra hozta az Oroszország politikai és gazdasági életében meghatározó szerepet játszó személyek listáját. A nyilvánosságnak szánt névsor semmitmondó, azon ismert vezető politikusok, illetve a Forbes-lista orosz milliárdosai szerepelnek. Van azonban egy titkos lista is, valószínűleg ezen vannak a Vlagyimir Putyin orosz elnök valódi szövetségeseinek számító személyek. Moszkva szerint a feketelistázás miatt tovább romlik a kétoldalú viszony.","shortLead":"Az USA nyilvánosságra hozta az Oroszország politikai és gazdasági életében meghatározó szerepet játszó személyek...","id":"20180130_putyin_lista_oligarcha","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0370d991-107d-4fc8-9f3f-ec8188f29b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dccf01-c1c2-47fd-90ec-0308c318615e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_putyin_lista_oligarcha","timestamp":"2018. január. 30. 18:00","title":"Amerikai szemfényvesztés a Putyin-lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f344dbc2-5a68-497b-841f-c8c7fdc5abe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, az ítélet nem jogerős. A tolvaj felfüggesztett börtönt kapott.\r

","shortLead":"Igaz, az ítélet nem jogerős. A tolvaj felfüggesztett börtönt kapott.\r

","id":"20180130_gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_a_6os_villamos_alvo_utasat_kifoszto_ferfit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f344dbc2-5a68-497b-841f-c8c7fdc5abe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9002c6-5f88-4c6b-bd6e-264ec00ec0ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_gyorsitott_eljarasban_iteltek_el_a_6os_villamos_alvo_utasat_kifoszto_ferfit","timestamp":"2018. január. 30. 17:31","title":"Gyorsított eljárásban ítélték el a férfit, aki kifosztotta alvó utastársát a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria elutasította a jogorvoslatot. A kezdeményező, Horváth Csaba szerint már a héten elkezdik gyűjteni a szignókat. ","shortLead":"A Kúria elutasította a jogorvoslatot. A kezdeményező, Horváth Csaba szerint már a héten elkezdik gyűjteni a szignókat. ","id":"20180130_3as_metro_indulhat_az_alairasgyujtes_akadalymentesites_ugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898cfee3-4e48-44fc-8bd3-13f6b5ca9e5c","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_3as_metro_indulhat_az_alairasgyujtes_akadalymentesites_ugyben","timestamp":"2018. január. 30. 12:01","title":"3-as metró: indulhat az aláírásgyűjtés akadálymentesítés-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb90d04-5acd-4e04-a30b-f8d6b44f3da3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jann Horn egy általa írt számítási programot akart tesztelni, amikor feltűnt neki, hogy valami nem stimmel a processzoroknál. Nem sokkal később már meg is találta a hibát.","shortLead":"Jann Horn egy általa írt számítási programot akart tesztelni, amikor feltűnt neki, hogy valami nem stimmel...","id":"20180131_hacker_jann_horn_processzor_hiba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bb90d04-5acd-4e04-a30b-f8d6b44f3da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591e46fa-9bd9-43a0-9564-67321b58d3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180131_hacker_jann_horn_processzor_hiba","timestamp":"2018. január. 31. 07:02","title":"Egy 22 éves német fiatal véletlenül találta meg a hibát, ami több milliárd processzort érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14573974-a0b3-496c-a380-3d01ae135084","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A főnevekről szóló kötet után újabb izgalmak várhatók, például az igékről, a véges idejű alárendelt mondatokról, vagy a mellérendelésről is készül majd könyv. ","shortLead":"A főnevekről szóló kötet után újabb izgalmak várhatók, például az igékről, a véges idejű alárendelt mondatokról, vagy...","id":"20180130_Angolul_irtak_konyvet_a_magyar_fonevekrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14573974-a0b3-496c-a380-3d01ae135084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7f3a90-23eb-46e8-a050-d983613095af","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Angolul_irtak_konyvet_a_magyar_fonevekrol","timestamp":"2018. január. 30. 15:30","title":"Angolul írtak könyvet a magyar főnevekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"So what? – kérdezi az amerikai, amikor evidenciákat tálalnak neki döbbenetes leleplezésként. A kérdés viszont nem az, mit mondott Tállai András zárt ajtók mögött, hanem hogy erről honnan volt felvétele a Jobbiknak?","shortLead":"So what? – kérdezi az amerikai, amikor evidenciákat tálalnak neki döbbenetes leleplezésként. A kérdés viszont nem az...","id":"20180130_A_Tallaihangfelvetel_igazi_celja_a_Fidesz_megijesztese_lehetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733209b6-1645-45c0-87e1-35b51d691263","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_A_Tallaihangfelvetel_igazi_celja_a_Fidesz_megijesztese_lehetett","timestamp":"2018. január. 30. 10:46","title":"A Tállai-hangfelvétel igazi célja az, hogy megijedjen a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden déltől egyig kellett terjeszteni az új plakátot, amelyen az ellenzék vezetőit Soros György mellé photoshoppolták.","shortLead":"Kedden déltől egyig kellett terjeszteni az új plakátot, amelyen az ellenzék vezetőit Soros György mellé photoshoppolták.","id":"20180131_Hadgyakorlatot_tartott_a_Fidesz_Facebookhadserege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11f13b5-014e-48ba-abc3-13af25071858","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Hadgyakorlatot_tartott_a_Fidesz_Facebookhadserege","timestamp":"2018. január. 31. 10:29","title":"Hadgyakorlatot tartott a Fidesz Facebook-hadserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc319aa1-048e-4094-8fba-0368c17679fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Rajkán élő asszony és családja egy héttel a családfő temetése után tudta meg, hogy más is megvette ugyanazt a sírhelyet. A polgármester az egyik lapnak úgy nyilatkozott, sajnálatos hiba történt, és keresik a megoldást.","shortLead":"A Rajkán élő asszony és családja egy héttel a családfő temetése után tudta meg, hogy más is megvette ugyanazt...","id":"20180131_Ketszer_adtak_el_ugyanazt_a_sirhelyet_ujra_kellene_temetni_az_edesapat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc319aa1-048e-4094-8fba-0368c17679fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0037149f-16e1-4344-873e-49b2ae307932","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Ketszer_adtak_el_ugyanazt_a_sirhelyet_ujra_kellene_temetni_az_edesapat","timestamp":"2018. január. 31. 20:58","title":"Kétszer adták el ugyanazt a sírhelyet, újra kellene temetni az édesapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]