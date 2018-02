Az Y-generáció felébredt!

Pénteken ismét tüntettek a diákok, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerintük nem reagált érdemben a követeléseikre, Orbán Viktor pedig nem állt ki velük vitázni. Orbánt a Független Diákparlament képviselői hívták vitázni, de a kormányfő nem reagált a meghívásra. A tüntetés Facebook-oldalán azt írták, ezért a döntéshozókénál magasabb szint képviselőihez, a magyar emberekhez fordulnak, hogy a magyar diákok a tanárokkal és a szülőkkel közösen váltsanak rendszert az oktatásban. A tüntetést fél 6-ra hirdették meg a Deák Ferenc térre, ahonnan a Parlamenthez vonultak a demonstrálók.

Fél 6-kor a Deák téren a templom előtti rész már elkezdett megtelni, tudósítónk szerint a fiatalok mellett meglepően sok idős is volt a demonstrálók között, szinte minden korosztály képviseltette magát. Többen táblákkal érkeztek, ezeken ilyen szlogenek voltak olvashatók: "Balog mondjon le", "Kifelé a papokkal az iskolából", "Orbán nem európai, Vona sem", "Én európai vagyok. És te?"

© Túry Gergley

Háromnegyed 6-ra meg is telt a Deák tér, az emberek már nem fértek el a járdán, a forgalmat az utcán leállították a rendőrök. A parlamenthez indulás előtt a Deák téren egy nagyméretű EU-s zászlót bontottak ki a tüntetők, amit körbeállva lengettek. A gyülekezés közben a Kozmosz nevű zenekar "Mi szabadabbak vagyunk, mint ti valaha lesztek" című száma szólt.

© Túry Gergley

A tüntetők menete 6 előtt valamivel indult el a Deák térről, a szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy menet közben a telefonjukkal világítsanak, "egyfajta Y-generációs fáklyásmenetként". A demonstrálók a teljes szélességében lezárt Bajcsy-Zsilinszky úton vonultak, onnan közelítették meg a Parlamentet. Hosszú percekbe telt, mire kiürült a Deák tér.

© Túry Gergely

A menetet a rendőrök és egy teherautó vezette fel, és felcsendültek a jól ismert szlogenek is: "Kell a CEU, kell a TASZ, Orbán Viktor korrupt f*sz!", "Aki dudál, velünk van", "Gyertek velünk", "Szabad ország, szabad oktatás", "Mi vagyunk a jövő!", "Nem adjuk fel!", illetve a "Semmit rólunk nélkülünk!", "Balog Zoltán mondjon le!", valamint az is, hgy "Vona Viktor!" Tudósítónk szerint jó volt a hangulat, a tüntetők énekeltek és táncoltak, egyesek kongáztak is. A menet élén haladó teherautóról lejátszották a Ha én rózsa volnékot is. A hangulat akkor hágott a tetőfokára, amikor egy ablakból uniós zászlót lengettek ki az ott lakók.

A tüntetés szervezői stábjából két középiskolás diák tudósítónknak elmondta, nem számítottak ennyi résztvevőre, de nagyon örülnek, hogy ennyien elmentek. Azt is elmondták, körülbelül 40-50 diák szervezte a tüntetést, közülük mintegy 20-an aktívan. A tüntetéssel elsősorban a diákok 12 pontjának megvalósítását szeretnék elérni (lásd alább). Két egyetemista lány arról beszélt a hvg.hu-nak, hogy szolidaritásból mentek ki a tüntetésre, de a 12 ponttal ők is egyetértenek, és szerintük az lenne a legfontosabb, ha tényleg felmenő rendszerben vezetnék be az érettségivel kapcsolatos változtatásokat. Molnár Áron, a hip-hop dalokat író vajdasági színész szintén megjelent a tüntetésen, azt mondta, az oktatás helyzetéről is szeretne egy számot írni, ezért a jövő héten szakértőkkel és diákokkal is fog találkozni.

© Túry Gergely

A tüntetésen megjelent az LMP-s Szél Bernadett, valamint a jobbikos Dúró Dóra és Vona Gábor is, valamint az MSZP-s Kunhalmi Ágnes.

© Túry Gergely

© Túry Gergely

A tüntetésen a Kossuth téren a Kétfarkú Kutya Párt aláírásokat is próbált gyűjteni.

© Túry Gergely

A menet eleje fél 7 körül fordult be a Bajcsy-Zsilinszky útról az Alkotmány utcába a Parlament felé. A demonstrációhoz az Országház előtt állítottak fel színpadot, az épület előtt néhány rendőr sorakozott fel, de nem sokan. A Kossuth tér mintegy félig telhetett meg, de a szervezők így is azt mondták, eufórikus hangulatban vannak attól, hogy milyen sokan mentek el. A demonstrálók a mobiljuk magasba emelésével mutatták meg, hogy milyen sokan gyűltek össze. A színpadról egy olyan punkszámot játszottak be, amelynek szövege szerint "ez nem demokrácia".

© Túry Gergely

A tüntetés főszónoka azt mondta, egy európai, modern, diákközpontú oktatási rendszerért vonultak az utcára, illetve egy oktatási reformért, ami már "elvitathatatlan, ugyanúgy, mint ez a tömeg". Ezt nagy üdvrivalgás fogadta.

Az első szónok egy szekszárdi diáklány volt, Tóth Laura, aki arról beszélt, hogy a diákoknak bármilyen követelése van, mindig azt mondják rájuk, hogy csak lusták, vagy hogy nem akarnak tanulni, pedig ez nem igaz, csak a heti öt testevelés helyett például több nyelvtanórát szeretnének, mert neki például csak heti egy van. Azt mondta, a foltozgatás helyett teljes reformra van szükség, ezért rendszert kell váltani az oktatásban.

A második szónok szerint az oktatási rendszer már nem tud elbukni, mert már elbukott. Idézte Balog Zoltán több megnyilvánulását és a PISA-teszten elért siralmas eredményeket, de hozzátette, a leginkább azért bukott el az oktatási rendszer, mert nem hallgatják meg a diákokat. A lány az Echo TV-nek is beszólt, amikor arról beszélt, hogy miről szólna a demokrácia és miért kellene meghallgatni a diákok véleményét. Bírálta az oktatást, és megemlítette, hogy a diákok javasolták egészségügyi alapismeretek bevezetését a tananyagba, de csak azt a választ kapták rá, hogy erre nincs finanszírozási keret. Bírálta a kormányzatot, amiért nem hallgatják meg a diákok véleményét.

© Túry Gergely

Az Y-generáció felébredt!

A főszónok később arról beszélt, hogy egyes médiumok azt hazudták róluk, hogy őket egy német párt finanszírozza, majd a kormány arról is beszélt, hogy a diákok csak azért vonulnak az utcára, mert az idén lesz választás. "Mindent bekamuztak már, csak hogy ne kelljen érdemben reagálniuk a pontjainkra!" - mondta a főszónok, aki idézte Palkovics László oktatási államtitkárt, aki szerint irreálisak a diákok követelései. Azt is felidézte, hogy Orbán Viktor közvetve üzent nekik, hogy nem kíván élni a "fantasztikus lehetőséggel", hogy a diákokkal vitatkozzon, de mint mondta, április 8-án nekik is lesz egy fantasztikus lehetőségük. A fiú arra biztatta a jelenlévőket, hogy menjenek el a választásokra, mert az nem válasz, hogy nem szavaznak senkire, pedig az első és második szavazók azok, akik a leginkább távol szoktak maradni a választásoktól. Hozzátette:

A tüntetésen bejátszották Mácsai Pál előadásában Petőfi Sándor Dicsőséges nagyurak című versét, amit nagy taps fogadott.

Balla István tanár a tüntetésen arról beszélt, hogy az oktatási rendszer rohad, az iskolarendszer nem követi a világ változásait, az iskolák csak engedelmességet tanítanak és egy kasztrendszert hoznak létre, szabályos viselkedésű, irányítható embereket alakítanak ki, hiába dolgoznak bennük rendes és lelkiismeretes tanárok.

A diákok zenére meglengették világító mobiltelefonjaikat, erről a főszónok azt mondta, a tüntetésnek spontán lett a "jelképe" a mobiltelefon, mert ha már úgyis azt mondják a fiatalokról, hogy mindig a mobiljukat nyomkodják, akkor legalább lengessék is.

Egy másik diák arról beszélt, hogy nem akarja, hogy összeszerelőüzem legyen az egész országból, és nem akar elmenni sem ebből az országból. Ő is arra biztatta a résztvevőket, hogy menjenek el szavazni április 8-án. Hozzátette, még mindig nem szálltak be a kampányba, csak azt teszik, amit a kormánynak kellett volna, tudatosságra nevelik a diákokat. "A sötétség nem tart örökké, legyen világoság!" - mondta a szónok, ez egyben a HVG szlogenje is.

Az Echo TV-ben mondatelemzéssel vegzált diák, Kálló Dániel arról beszélt, hogy a tananyagnak nem a minőségét, hanem a mennyiségét emelték, az iskola így rombolja a kreativitást, nem hatékony és kiirtja a vitakultúrát a gyerekekből és a társadalomból, a másikat nem meggyőzni, hanem legyőzni kell. A fiú amellett érvelt, hogy a kampány és a pártok közötti szembenállás helyett össze kellene fogni az oktatásért.

A diákok több bejelentéssel is készültek:

A Független Diákparlament tárgyalni fog az Országos Diáktanáccsal, mert rájöttek, hogy közösek a céljaik, és így megosztottságtól mentesen tudják majd képviselni a diákok érdekeit.

Februárban mind az összes parlamenti frakció miniszterelnök-jelöltjét vitára hívták. A négy parlamenti frakció mind válaszolt nekik, de csak hárman fognak részt venni a vitán: Karácsony Gergely, Szél Bernadett és Vona Gábor. A nyilvános vitát március 12-én, hétfőn tartják, ezen a jelöltek a Független Diákparlament kérdéseire fognak válaszolni. A szónok azt mondta, sajnálják, hogy Orbán nem hajlandó ezen részt venni.

Emellett egy mozgalmat is hirdettek "Diák vagyok" címmel.

Március 15-ére is tüntetést szerveznek, a nemzeti ünnepen délután 5 órakor az Operához várják a tüntetőket. A szónokok hozzátették, fel akarnak nőni a márciusi ifjakhoz, a tüntetésre pedig várnak minden szimpatizánst, szervezeteket is.

© Túry Gergely

A tüntetés végén az Európai Unió himnuszát, az Örömódát énekelték el. Eddigre már meglehetősen kiürült a Kossuth tér nagy része, de a jelenlévők még skandáltak egy kicsit ("Európa, Európa", "Erősek vagyunk", "Egyek vagyunk"), és arra kérték a jelenlévőket, hogy fogják meg egymás kezét és emeljék fel. A tüntetést negyed 9-kor fejezték be a Kossuth téren.

A főszónok becslése szerint a tüntetés elején mintegy 8 ezren lehettek, a végére pedig 2-3 ezren maradhattak.

A tüntetés után többen továbbindultak, majd igazoltatták őket a rendőrök. Erről itt olvashatnak!