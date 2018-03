Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dc94b86-5ea5-4ec9-b658-fbb6e5a7ee53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszerre emlékeztek a meggyilkolt oknyomozó újságíróra és követelték Robert Fico távozását is. ","shortLead":"Egyszerre emlékeztek a meggyilkolt oknyomozó újságíróra és követelték Robert Fico távozását is. ","id":"20180309_1989_ota_nem_volt_ekkora_tuntetes_Pozsonyban_mint_ma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dc94b86-5ea5-4ec9-b658-fbb6e5a7ee53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b64891-ba64-4bde-920f-904e624731de","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_1989_ota_nem_volt_ekkora_tuntetes_Pozsonyban_mint_ma","timestamp":"2018. március. 09. 19:52","title":"1989 óta nem volt ekkora tüntetés Pozsonyban, mint ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 22-én rendezik meg az I bike Budapest bringás felvonulást, a szervezők új útvonalakat is ígérnek. Hollandia nagykövete nyitja meg a menetet. ","shortLead":"Április 22-én rendezik meg az I bike Budapest bringás felvonulást, a szervezők új útvonalakat is ígérnek. Hollandia...","id":"20180309_Hollandia_uj_nagykovete_nyitja_meg_az_aprilisi_bringas_felvonulast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce27edd-aa2f-4e3c-8424-8b17c1b8c31c","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Hollandia_uj_nagykovete_nyitja_meg_az_aprilisi_bringas_felvonulast","timestamp":"2018. március. 09. 21:05","title":"Hollandia új nagykövete nyitja meg az áprilisi bringás felvonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aded681-8d49-4b4b-8e8b-7dd7ad56530c","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Királyi legyen, de önálló karakter – ez volt eredetileg a Mercedes-Benz CLS koncepciója. A vezérelv pedig vélhetően a most megjelent harmadik generáció tervezésekor sem változott, inkább átalakult. Külsőre már nem annyira egyedi a hatalmas négyajtós, de a németek mégis csak összeraktak egy komplex, most már kicsit hibrid autót, amely egyre inkább magát vezeti. Kipróbáltuk.","shortLead":"Királyi legyen, de önálló karakter – ez volt eredetileg a Mercedes-Benz CLS koncepciója. A vezérelv pedig vélhetően...","id":"20180310_Mercedes_CLS_menetproba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aded681-8d49-4b4b-8e8b-7dd7ad56530c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0762562c-c097-4412-abda-df1186ad5745","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_Mercedes_CLS_menetproba","timestamp":"2018. március. 10. 17:00","title":"Mercedesek kékvérű különce – vezettük az új CLS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf4d5e4-a6b0-4226-b623-fa14dba2abca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég avatták fel a 66 éves filmsztár csillagát: az eseményen a Star Wars-széria atyja, George Lucas és az űreposz másik híres hőse, a Han Solót játszó Harrison Ford is beszédet mondott.","shortLead":"Nemrég avatták fel a 66 éves filmsztár csillagát: az eseményen a Star Wars-széria atyja, George Lucas és az űreposz...","id":"20180309_Csillagot_kapott_Mark_Hamill_a_Hiressegek_setanyan_de_Carrie_Fisher_nagyon_hianyzott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf4d5e4-a6b0-4226-b623-fa14dba2abca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29b92a0-6bfc-404b-a745-ab6d8516e537","keywords":null,"link":"/kultura/20180309_Csillagot_kapott_Mark_Hamill_a_Hiressegek_setanyan_de_Carrie_Fisher_nagyon_hianyzott","timestamp":"2018. március. 09. 17:10","title":"Csillagot kapott Mark Hamill a Hírességek sétányán, de Carrie Fisher nagyon hiányzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a5541d-cf71-4f33-ac92-fd553a05ea92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kubában parlamenti választást tartanak, s a voksolás eredményének közzététele után megválasztják a szigetország új államfőjét. A fő esélyes Miguel-Diaz-Canel alelnök, s beiktatásával és elődje, Raúl Castro távozásával véget ér a Castro-család közel hat évtizedig tartó uralma.","shortLead":"Kubában parlamenti választást tartanak, s a voksolás eredményének közzététele után megválasztják a szigetország új...","id":"20180311_Kuba__a_Castrokorszak_legvege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a5541d-cf71-4f33-ac92-fd553a05ea92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37fb832-bc88-45d5-aaf1-7143c0a514a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Kuba__a_Castrokorszak_legvege","timestamp":"2018. március. 11. 10:30","title":"Kuba - a Castro-korszak legvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7916eda0-5152-41ff-bd23-4ebdf9717176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja rendelhető meg az olasz sportautómárka első szabadidő-autója, a Lamborghini Urus, és nagyon úgy tűnik, bejött az elsőre szentségtörésnek tűnő autó.","shortLead":"Néhány hónapja rendelhető meg az olasz sportautómárka első szabadidő-autója, a Lamborghini Urus, és nagyon úgy tűnik...","id":"20180310_lamborghini_urus_eladasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7916eda0-5152-41ff-bd23-4ebdf9717176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61aa9ea-f345-41cf-8f98-e3e0534816f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_lamborghini_urus_eladasok","timestamp":"2018. március. 10. 16:26","title":"Úgy veszik a 60 milliós Lamborghini SUV-t, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt a \"BBB mínusz\". ","shortLead":"Maradt a \"BBB mínusz\". ","id":"20180309_Nem_javitott_a_magyar_adosbesorolason_a_Fitch","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72db6d81-a32f-4d26-8aa4-efe3ec0b789a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180309_Nem_javitott_a_magyar_adosbesorolason_a_Fitch","timestamp":"2018. március. 09. 22:12","title":"Nem javított a magyar adósbesoroláson a Fitch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyhangú volt a döntés, gyerekek között nem lehet kampányolni. ","shortLead":"Egyhangú volt a döntés, gyerekek között nem lehet kampányolni. ","id":"20180309_Elkaszaltak_Simonkat_az_ovisoknak_vitt_polo_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd54ebfb-4eac-4dff-a28a-f652865baa45","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Elkaszaltak_Simonkat_az_ovisoknak_vitt_polo_miatt","timestamp":"2018. március. 09. 19:38","title":"Elkaszálták Simonkát az ovisoknak vitt póló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]