Elkapta Orbán grabancát egy kutyapártos képviselő

„Szigminiszterelnök spotted” – a nyáron népszerű brainrot-mémkarakterekre utaló szavakkal osztotta meg a Facebook-oldalán Sándor Balázs, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt országos politikai koordinátora és ajkai önkormányzati képviselője, hogy észrevette Orbán Viktort, ahogy a Budai Vár környékén ebédelt.

A miniszterelnök a környéken található luxuslakóház földszintjén lévő Marischkában ücsörgött, amikor kiszúrta Sándor. Az étterem magáról azt írja, hogy tradicionális ízek, szikrázó koktélok, extravagáns belső tér, dzsungel terasz és profi staff jellemzi őket.

A bejegyzéshez egy fotót is csatolt, amin azt az illúziót kelti, hogy két ujjával megfogja Orbán haját. A képhez egy Pride-zászlóval, magyar lobogóval és cigarettával körítve azt írta, hogy „elkaptam a grabancát”.