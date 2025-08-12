Orbán Hatvanpusztáról: „Ez mind szamárság!"

Arról próbálta megkérdezni a Telex Orbánt Viktort, hogy milyen gazdasági tevékenység zajlik Hatvanpusztán. A miniszterelnököt Óbudán, a Megafon és a Digitális Szuverenitás Központ Perc utcai székhelye előtt kapták el.

Kérdezzék meg a tulajdonost!

Mindössze ennyit válaszolt a miniszterelnök azokra a kérdésekre, hogy nem az édesapja-e a tulajdonos, járt-e már a birtokon, és hogy akkor korábban miért állította azt, hogy gazdaság és majorság épül ott.

„Mindenért magyarázattal tartozom, ami rám tartozik”- ezt már arra a kérdésre válaszolta, hogy nem tartozik-e a magyar emberekre Hatvanpuszta ügye.

Amikor a riporter azzal szembesítette, hogy Orbán édesapja állami megrendeléseken közvetve tízmilliárdokat keresett, amiből egy luxuskastélyt épített, a miniszterelnök rávágta, hogy

Ez mind szamárság.

Majd beszállt az autóba és elhajtott.

A Hatvanpusztai birtokról a Telex hétfőn drónfelvételeket közölt, kedden pedig Hadházy Ákos osztott meg további fényképeket az egyik épület pincéjéről. Korábban a HVG dokumentumfilmje mutatta be részletesen a titokzatos építkezést.