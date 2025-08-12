Orbán: Egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, de nem érdekünk

„Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, egyetlen nap alatt, csak nekünk nem érdekünk” – mondta Orbán Viktor a Patrióta YouTube-csatornájára kedden délután felkerült interjúban, ahol Nógrádi Györggyel beszélgetett. A miniszterelnök szerint Ukrajna az áram és gáz tetemes részét Magyarországról kapja, viszont ha „történne egy baleset, kidől néhány oszlop, elszakad néhány vezeték, akkor Ukrajna megáll”. Ugyanakkor Orbán úgy véli, nem lenne érdekünk egy ilyen eset, mert „egy összeomló Ukrajna Magyarország határában olyan fenyegetést, kockázatot jelent a közbiztonságra, a magyar kisebbség miatt az ottani életre, vagy említhetnénk a terrorizmust, amit Magyarország nem akar vállalni”.

Szóba kerültek Donald Trump hétfői mondatai. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy megkérdezte Orbánt, Ukrajna legyőzheti Oroszországot? A kormányfő azzal indokolta a megkeresést, hogy azért őt kérdezte Trump, mert „aki a leghosszabb ideje ott van, az a legtapasztaltabb”, és miután Európában ő van a leghosszabb ideje hivatalban, ezért őt kérdezte.

„Úgy nézett rám, hogy micsoda hülye kérdés ez?” – mesélte Orbánról Trump, miután kikérte a véleményét az orosz-ukrán háborúról Mint a témában jártas és a feleket jól ismerő „nagyon-nagyon okos” embert kérdezte a magyar kormányfőt az amerikai elnök.

Ukrajna helyzete egyébként uralta a beszélgetést, „megállapították”, hogy

Az ukrajnai háborút Oroszország megnyerte, az ukránok pedig elvesztették.

Ukrajna csak azért nem kapitulál, mert az európaiak és – egyre kevésbé, de az amerikaiak is – ellátják fegyverrel és pénzzel.

Ukrajna európai uniós tagsága egyenes út lenne Magyarország elszegényedéséhez, ezért azt meg kell gátolni.

Az Európai Uniónak stratégiai szövetséget kell kötnie Ukrajnával, de nem szabad tagságot adni, mert ha felveszik Ukrajnát, nem lehet többé kitenni, Magyarország pedig csak rajtaveszíthet Ukrajna uniós tagságán.

Az Európai Unióról egyébként Nógrádinak volt egy fejtegetése, amiben egyszerűen lealkoholistázta az EU előző vezetését, amiben – nem kimondva a nevét –, Jean-Claude Junckerre gondolt, aki Ursula von der Leyen elődje volt. A szakértő úgy fogalmazott, „hát ha megnézem az Európai Unió vezetését, siralmas, ha megnézem előző vezetést, azt legalább értelmes volt, csak alkoholista. Szerinte a nagy kérdés, ki képes Európát vezetni, vagy nem vezetni.

Erre Orbán rátromfolt, magát és a Fidesz kétharmadokat állítva pozitív példaként. „Magyarország legnagyobb stratégia és gazdasági előnye, a stabilitás és az, hogy nincs koalíciós kormány (szegény KDNP – a szerk.). Most képzeljék azt el, hogyha nekünk a magyar gazdaság kérdését úgy kellene megválaszolni mondjuk a németeknek, hogy koalíciós teljesen különböző elveket valló pártok között kell valami kompromisszumot kötni, hát abból nem jön ki semmi Magyarország tönkremenne bele. Szerinte kulcskérdés, hogy „jóval cselekvőképesebb jóval döntésképesebb és akcióképesebb kormányunk legyen. Egyébként mi is bele fogunk süllyedni ebbe az európai hanyatlásba, ahonnan ki kell maradnunk”.