Elkezdett bevonulni Washingtonba a Nemzeti Gárda

Kedden elkezdtek megérkezni Washingtonba a Nemzeti Gárda tagjai. Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy egy hónapra szövetségi ellenőrzés alá vonja a főváros rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a közbiztonság helyreállításának érdekben. Az Associated Press szerint nyolcszáz nemzeti gárdista teljesít majd szolgálatot.
Muriel Bowser, Washington polgármestere korábban azt nyilatkozta, hogy a bűnözés folyamatosan csökken, és számok nem igazolják Donald Trump tervét. Ezt támasztja alá a városi rendőrség által megosztott statisztika, állításuk szerint az erőszakos bűncselekmények száma 26 százalékkal csökkent Washingtonban az év első hét hónapjában tavalyihoz képest, míg az összes bűncselekmény nagyjából 7 százalékkal esett vissza.
Muriel Bowser és Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter kedden reggel személyesen egyeztetett. „Egyetértettünk abban, hogy nincs fontosabb, mint biztosítani azt, hogy a washingtoni lakosok és turisták ne legyenek halálos bűncselekmények áldozatai” – írta Bondi az X-en. Bowser pedig újságíróknak azt nyilatkozta, figyel arra, hogyan tudja a városa a legjobban kihasználni a nagyobb rendfenntartói jelenlétet.
Ami a lakosokat illeti, a BBC szerint vegyes a fogadtatása az intézkedésnek, vannak, akiket nyugtalanná tesz a Nemzeti Gárda jelenléte, és úgy vélik, nem sikerül célt érni, vannak, akik támogatják a bűnözés elleni a harcot, de a történéseknek megfelelően alkotnak majd véleményt.
Nem ez az első alkalom, hogy újraválasztása után Trump beveti a Nemzeti Gárdát, Los Angelesben azok ellen a tüntetők ellen léptek fel, akik az elnök bevándorlási politikája, illetve az ahhoz kapcsolódó razziák ellen tiltakoztak. Az összes többi állammal ellentétben, ahol általában a kormányzó dönthet a Nemzeti Gárda bevetéséről, a fővárosban ez az elnök hatásköre. Muriel Bowser el is ismerte, hogy sajnos a keze meg van kötve, és nem tud mást tenni, elfogadja az elnök döntését. „Mindent megteszek annak érdekében, hogy megakadályozzam a katasztrófát” – tette hozzá.
Utoljára négy éve vetették be a fővárosban a Nemzeti Gárdát, mégpedig akkor, amikor a Trump-párti tömeg megtámadta a Capitoliumot.