Elkezdett bevonulni Washingtonba a Nemzeti Gárda

Kedden elkezdtek megérkezni Washingtonba a Nemzeti Gárda tagjai. Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy egy hónapra szövetségi ellenőrzés alá vonja a főváros rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a közbiztonság helyreállításának érdekben. Az Associated Press szerint nyolcszáz nemzeti gárdista teljesít majd szolgálatot.

LIVE: National Guard troops arrive in DC Live from outside the headquarters for the District of Columbia National Guard. Some of the 800 National Guard members deployed by President Donald Trump began arriving in the nation’s capital on Tuesday, ramping up after the White House ordered federal forces to take over the city’s police department and reduce crime.

Muriel Bowser, Washington polgármestere korábban azt nyilatkozta, hogy a bűnözés folyamatosan csökken, és számok nem igazolják Donald Trump tervét. Ezt támasztja alá a városi rendőrség által megosztott statisztika, állításuk szerint az erőszakos bűncselekmények száma 26 százalékkal csökkent Washingtonban az év első hét hónapjában tavalyihoz képest, míg az összes bűncselekmény nagyjából 7 százalékkal esett vissza.

Muriel Bowser és Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter kedden reggel személyesen egyeztetett. „Egyetértettünk abban, hogy nincs fontosabb, mint biztosítani azt, hogy a washingtoni lakosok és turisták ne legyenek halálos bűncselekmények áldozatai” – írta Bondi az X-en. Bowser pedig újságíróknak azt nyilatkozta, figyel arra, hogyan tudja a városa a legjobban kihasználni a nagyobb rendfenntartói jelenlétet.

Ami a lakosokat illeti, a BBC szerint vegyes a fogadtatása az intézkedésnek, vannak, akiket nyugtalanná tesz a Nemzeti Gárda jelenléte, és úgy vélik, nem sikerül célt érni, vannak, akik támogatják a bűnözés elleni a harcot, de a történéseknek megfelelően alkotnak majd véleményt.

Nem ez az első alkalom, hogy újraválasztása után Trump beveti a Nemzeti Gárdát, Los Angelesben azok ellen a tüntetők ellen léptek fel, akik az elnök bevándorlási politikája, illetve az ahhoz kapcsolódó razziák ellen tiltakoztak. Az összes többi állammal ellentétben, ahol általában a kormányzó dönthet a Nemzeti Gárda bevetéséről, a fővárosban ez az elnök hatásköre. Muriel Bowser el is ismerte, hogy sajnos a keze meg van kötve, és nem tud mást tenni, elfogadja az elnök döntését. „Mindent megteszek annak érdekében, hogy megakadályozzam a katasztrófát” – tette hozzá.

Utoljára négy éve vetették be a fővárosban a Nemzeti Gárdát, mégpedig akkor, amikor a Trump-párti tömeg megtámadta a Capitoliumot.