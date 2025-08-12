Kiterjesztett hőségriadó, megdőlő rekordok, halálos áldozatok - tovább tombol a kánikula Európában

Továbbra is komoly hőség tombol Európában, és az emberekre nemcsak a kánikula jelent veszélyt, hanem a nyomán kialakuló erdő- illetve bozóttüzek is.

Spanyolországban egy ötvenes éveiben járó román férfi például égési sérüléseket szenvedett, miközben lovakat próbált kimenteni egy égő istállóból Madrid közelében hétfő este, Montenegróban pedig egy katona meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor tartálykocsijuk felborult, miközben erdőtüzeket oltottak a fővárostól, Podgoricától északra fekvő hegyekben kedden, írja a Guardian, ami egy harmadik tragédiáról is beszámolt: egy négyéves kisfiú, akit eszméletlenül találtak családja autójában Szardínián, elhunyt, miután hőguta okozta visszafordíthatatlan agykárosodást szenvedett.

A hőség és a lángok pedig nemcsak az emberek között szednek áldozatokat. Egy, a Madrid közelében található pusztító tűz miatt 150 juh és 18 ló hullott el. Mindeközben emberek tömegei kénytelenek elhagyni otthonaikat: Kasztília és León területén majdnem négyezer embert evakuáltak, Tarifa városában pedig kétezret.

A szomszédos Portugáliában a tűzoltók három nagy erdőtüzet oltottak az ország középső és északi részén, Albániában pedig a védelmi minisztérium közlése szerint több száz tűzoltó és katona már megfékezte az elmúlt 24 órában fellobbant közel 40 tűz nagy részét, de több mint egy tucat még mindig aktív.

A görög hatóságok pedig az EU segítségét kérték, mivel a szélviharok által táplált tüzek a Peloponnészosz nyugati részének hatalmas területein pusztítottak, és a mentőszolgálatok több ezer lakos evakuálását rendelték el. A tűzoltók Zákinthoszon és Kefalonián is próbálták megfékezni a lángokat, ám a széllökések megnehezítették a munkát, ezért mentőszolgálatok elrendelték az összes szálloda ideiglenes bezárását Agala és Keri környékén.

HungaroMet Nonprofit Zrt. TOMBOL 🔥 Egy kiterjedt anticiklon hatására kontinensünk nagyobb részén szinte felhőtlen az ég (komment 👇)🌞. Tombol a nyár, Dél-Európában nagy területen megközelíti vagy akár meg is haladja a 40…

Mindeközben a július vége óta tartó hőhullám során Koszovóban – 42,4 fokkal – megdőlt a hőségrekord, Szlovéniában pedig – 28 fokkal – a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord. Koszovóban a rekordhőséget július 25-én, a fővárostól, Pristinától 47 kilométerre nyugatra fekvő Klina városban jegyezték fel – közölte a balkáni ország hidrometeorológiai intézete, ami hangsúlyozza, hogy „nem elszigetelt jelenségről” van szó, hanem az éghajlat hosszú távú változásáról.

Egy másik balkáni országban, Szlovéniában a legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord dőlt meg hétfőn a tengerparti Koperben, ahol 24 óra alatt egyetlen pillanatra sem süllyedt 28 fok alá a hőmérséklet. A Környezetvédelmi Hivatal szerint az új rekord kereken egy fokkal haladja meg a korábbit, írja az MTI.

Emellett Franciaországot a délnyugati régiókat múlt vasárnap elérő hőhullám keddre északra és keletre is átterjedt, és immáron az ország háromnegyedében van riasztás. A Météo-France előrejelzésében azt állította, hogy hőmérséklet a párizsi régióban kedden meghalada a 36 Celsius fokot, a közép-franciaországi Lyonban és környékén pedig a 40 fokot, amely jóval az ilyenkor megszokott átlag felett van, csak az északnyugati régió egy kis részén, Bretagne-ban és a La Manche csatorna partvidékén nincs fullasztó kánikula.

A közép-franciaországi Rhone megyében a hatóságok déltől este 10 óráig felfüggesztették a kültéri munkákat, és az esti órákig betiltottak minden nyilvános rendezvényt a szabadban vagy nem légkondicionált épületekben.

Hétfőn több délnyugati meteorológiai állomás is abszolút hőmérsékleti rekordokat regisztrált, köztük Bordeaux-ban (41,6 Celsius fok) és Angouleme-ben (42,1 Celsius fok). Mivel a hőhullám várhatóan még több napig tart, az állam felkészült annak egészségi hatásaira, és a kórházak készen állnak a helyzet kezelésére – mondta hétfőn Catherine Vautrin egészségügyi miniszter.

Idén nyáron ez a második hőhullám Franciaországban, a június 19. és július 4. közötti első időszak után. A Météo-France szerint ez az 1947 óta regisztrált 51. hőhullám az országban.