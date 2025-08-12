Orbán Viktor és Lévai Anikó ismét fapadoson utazott, most egy bilbaói gépen bukkantak fel

„A Főnök ma Wizzair-járattal utazott Bilbaóba… Rogán szerint ez lehet a megoldás a Fidesz bajaira” – írta kedd este Hadházy Ákos a Facebookon. A poszthoz egy képet is mellékelt, amin Orbán Viktor és a felesége, Lévai Anikó látható egy repülőgépen csukott szemmel.

Hadházy szerint az a kép mindennél jobban mutatja, hogy mekkora bajban van a NER. A „fapados utazásra ez az egyetlen magyarázat, ha nem romlottak el a honvédségi luxus jetek, vagy nem sztrájkolnak Lőrinc magángépeinek pilótái” – olvasható a bejegyzésben.

Orbán Viktor és Lévai Anikó egy hónapja is fapados géppel utazott, akkor Brüsszel volt a cél.