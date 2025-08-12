„Mennyire kell politikai analfabétának lenni?

Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn Facebook oldalán rövid üzenetet osztott meg a Mocskos Fideszt skandáló fiataloknak.

A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy „kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják”.

Végül úgy zárta bejegyzését Sulyok, hogy „nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül.”

Erre reagált kedd délelőtt Török Gábor politikai elemző. Azt írja: