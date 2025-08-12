Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn Facebook oldalán rövid üzenetet osztott meg a Mocskos Fideszt skandáló fiataloknak.
A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy „kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják”.
Végül úgy zárta bejegyzését Sulyok, hogy „nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül.”
Erre reagált kedd délelőtt Török Gábor politikai elemző. Azt írja:
Vajon ezzel mi volt a cél? Mit remélt ettől a politikus? Mennyire kell politikai analfabétának lenni, hogy valaki azt gondolja, egy ilyen üzenet célba ér? Ha a politikai hűség demonstrálása volt a szándék, akkor persze sikerült, de annak lehetnének olyan eszközei is, amelyekkel nem csinál nyilvánosan hülyét magából a nemzet egységéért felelős köztársasági elnök.