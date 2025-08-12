Szeretettel Erdélyből: három filmes bemutatja, miképp lehet függetlenül és szabadon alkotni úgy, hogy meg is fizetik

„Little brotherként” először csak figyelnek – hirtelen huncutságomban ez jut eszembe Hunyadi Zsuzsa és Tutsek Pál dokumentumfilm-készítési szokásairól. Azt mesélik, hogy nem veszik elő első nap rögtön a kamerát, hanem „együtt élnek” azzal, akihez odautaztak, amíg az úgy nem érzi, hogy része az életének mindaz, ami általuk történik.

Tutsek 1985-ben az akkori NSZK-ba, Nyugat-Németországba került és a nyugat-berlini filmművészeti egyetemre járt: ott érte 1989, a berlini fal lebontása, és akkor jött rá, hogy őt érdekli ez a világ, és szerepe lehet benne. Azóta különféle cégek égisze alatt – hiszen 1989-ben még nem volt Európai Unió, sem 1992-ben, amikor Magyarországra költözött – ezt csinálja.

Hunyadi Zsuzsa akkor került a képbe, amikor 2008-ban Tutsek Erdélybe, Marosvásárhelyre költözött, és noha Zsuzsi dramaturgiát végzett, időközben hangmérnökké és vágóvá képezte ki magát: együtt dolgoznak a filmeken, melyeket az ARTE TV-nek készítenek.