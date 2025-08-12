Kínai munkások zárták le a Szegeden épülő BYD-gyár főbejáratát

Blokkolták a munkaterület bejáratát a munkások a leendő BYD-gyár építkezésén Szegeden – számolt be a szeged365. A 35 résztvevő azért sorakozott fel a bejáratnál, mert nem voltak elégedettek a nekik ajánlott új munkaszerződéssel. A tiltakozó munkások kínai állampolgárok, korábban a BYD-építkezés fővállalkozója, a kínai tulajdonú AIM Construction Hungary Zrt. alkalmazta őket.

Megkeresésünkre a BYD megerősítette, hogy a csoport elállta a munkaterület főbejáratát, ugyanakkor azt is elmondták, hogy az érintettek ekkor már nem voltak az AIM munkavállalói, mivel előző szerződésük július végén lejárt.

Épp ez okozta a konfliktust: a tiltakozásban résztvevők még az első ütemben érkeztek az építkezésre, és akkor fix bérezéssel kínáltak nekik szerződést. Az azóta érkező dolgozók azonban már teljesítményarányos bérezést kaptak, ezért a cég nekik is ilyen feltételekkel kínált új munkaszerződést.

A dolgozók azonban ezt nem fogadták el és megpróbálták az építkezés akadályozásával elérni, hogy a korábbi feltételek mellett folytathassák a munkát. A BYD szerint ekkor már nem volt élő szerződésük és nem is tartózkodtak a munkaterületen, csupán annak főbejáratánál sorakoztak fel.

Az AIM nem ment bele abba, hogy a korábbi szerződés szerint folytassák az együttműködést, a dolgozók pedig az új feltételeket nem fogadták el, azóta pedig vissza is utaztak Kínába.

Erhardt Péter, a BYD PR-menedzsere a HVG-nek elmondta, a BYD még nem tudja, hogyan pótolja a fővállalkozó a távozó munkásokat, de a tiltakozásban érintett 35 fő csak kis része az építkezésen dolgozóknak, a projekt előrehaladását az eset nem befolyásolta.

Az AIM Construction Hungary Zrt. egy kínai tulajdonú építőipari vállalat, a BYD-tól függetlenül működik. A céget 2023 végén alapították, nem sokkal azután, hogy bejelentették a kínai elektromosautó-óriás üzemét. Az AIM első aktív évében, tavaly már 19,4 milliárd forintos bevételt ért el, nyeresége 190 millió forint volt. A cégnek nagyjából 500 munkavállalója van, de magyar alvállalkozókat is foglalkoztatnak a szegedi beruházásnál.

A szeged365 megkereste a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökséget is, akik közölték: a fennakadás a munkavállalók és a fővállalkozó közötti nézeteltérésből adódott, de a beruházás a terveknek megfelelően halad. „A Magyar Kormány minden beruházótól elvárja, hogy a hazai szabályok – így a munkakörülményekre vonatkozó előírások – maximális betartása mellett építse fel és működtesse gyárait” – állt a HIPA válaszában.