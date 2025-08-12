„Őszintén szólva nem értem az ukrán politikusokat” – mondta Magyar Péter a legfontosabb lengyel lapnak

A magyar politikus hosszan méltatja a magyar-lengyel barátságot, és megismétli, hogy elsőként Varsóba utazna, ha a kormány élére kerülne. Legfontosabb feladatának pedig az uniós pénzek hazahozatalát nevezte meg.

Több kérdést kapott az orosz olaj- és gázvásárlásról. Itt a magyar kormányhoz hasonlóan érvel a földrajzi helyzetünkkel, de hozzáteszi: az EU támogatásával többet kell tenni a beszerzési források kiszélesítéséért, még ha ez soká tart is.

Ukrajnáról: itt a magyarok nyelvi és oktatási jogai miatt van feszültség. „Őszintén szólva nem értem az ukrán politikusokat. Ilyen hosszan tartó háborús helyzetben mi értelme van idegesíteni a szomszédokat a magyar kisebbségre gyakorolt nyomással, a nyelvi jogaik elvételével? Nem hiszem, hogy ez olyan fontos. Az a fontos, hogy jó legyen a kapcsolat a szomszéddal. Ezért szerintem a labda most az ukrán térfélen van” – fejtette ki Magyar Péter a lengyel lapnak. Szerinte ez a kényes helyzet az oka annak is, hogy nem szállítottunk fegyvert Ukrajnának.

Egy kérdésre válaszolva üzent Marcin Romanowski volt miniszterhelyettesnek is, aki súlyos bűncselekmények vádja elől szökve menedékjogot kapott Budapesten: keressen magának más búvóhelyet.

Arra a kérdésre, hogy kicsoda ő, ezt válaszolja: „Elvált férfi vagyok három nagyszerű gyerekkel, aki szereti a hazáját és annak történelmét. Kritikus Európa-párti és konzervatív liberális vagyok, ha létezik ilyen fogalom.”

Mi a véleménye a szexuális kisebbségekről? Erre azt válaszolja, hogy „erre a kérdésre a magyar társadalomnak kell válaszolnia”. Sok nyilvános vitát kíván kezdeményezni a választás után, élne a népszavazás kiírásának lehetőségével is – az azonban nem világos, hogy ezt a szexuális kisebbségek jogaira érti-e. De hangsúlyozza: előbb győzni kell, és ehhez jó jelölteket találni.

Magyar az interjúban érdekes választ adott arra a kérdésre, hogy ő lesz-e a miniszterelnök ha győznek. Ezt ősszel a pártkongresszus dönti majd el, közli Magyar Péter, és ha mást választanak, ő marad egyszerű párttag. Reméli, hogy lesz más jelölt – örülne, ha nő lenne –, mert „nem akarok egy új Fideszt építeni. Ha akad, aki alkalmasabb és keményebben dolgozik, támogatni fogom.”

Az interjút közlő Gazeta Wyborcza, amelyet főszerkesztőként az egykori illegális ellenzék legendás alakja, a 79 éves Adam Michnik jegyez, ma a kormányt támogató sajtó egyik legfontosabb része, miközben gyakran bírálja is a kormányt. Az 1989-es egy millió helyett ma nyomtatott formában ma kevesebb mint 30 000 példányban jelenik meg, de online előfizetőinek száma 300 000, tekintélye és hatása jelentős.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Reviczky Zsolt