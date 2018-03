Megdöbbentő részleteket mesélt a korábban is kamupárt-gyanús Medete párt egy már elvérzett egyéni képviselőjelöltje a hvg.hu-nak arról, hogyan működteti hálózatát a szervezet. 150 ezer forint 500 ajánlásért a hülyének is megéri, nem csoda, ha még a helyi postás is benne van az üzletben. Politikáról beszélni tilos, kampányolni minek - folytatás csak erős idegzetűeknek.

Előző cikkünkben nagy vonalakban vázoltuk, hogyan bukkantunk a választáson először induló Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja (rövid nevén Medete) után kutatva egy megdöbbentő, kvázi családi bizniszként szervezett hálózatra, illetve különös összefonódásokra a párt és a szintén nemrég alakult Családok Pártja (CSP), valamint a Szepessy Zsolt-féle Összefogás Párt (ÖP) között.

Mostani cikkünkben a pártok (a megszólalást többségükben kerülő) jelöltjeinek elpöttyintett információi, illetve egyikük részletes, hamarosan rendőrségen is megismétlendő vallomása alapján mutatjuk be, hogyan működött-működik a hálózat.

Ahogy a korábbi cikkben is írtuk, az már Medete és a CSP több tucat, a nyilatkozatot agresszíven elutasító jelöltje és vezetője megkeresése után furcsának tűnt, hogy míg a nagy pártok általános ismertségük ellenére is minden követ megmozgatnak, hogy a választások előtt elmondhassák fő üzeneteiket, addig a bemutatni próbált mikropártok nemhogy nem törekedtek erre, de kifejezett sértésnek és zaklatásnak vették, ha a programjuk, terveik, és kitűzéseik után érdeklődtünk.

© MTI

A szervezetet ennek ellenére nem tituláltuk volna egyértelműen kamupártnak, ha nem futunk bele egy-két olyan, jelöltjeik által elejtett megjegyzésbe, amelyek arra utaltak, hogy a mögöttük álló formáció nem is folytat érdemi politikai tevékenységet.

Különösnek tűnt az is, hogy míg más pártoknak – még az országosan ismert Együttnek, Momentumnak, vagy az LMP-nek is – láthatóan feladta a leckét, hogy jelöltjeik a rendelkezésre álló két hét alatt összegyűjtsék az induláshoz szükséges 500 választói ajánlást (sőt, többüknek ez a március 5-i határidő végig sem sikerült), addig több tucat település helyi választási bizottságának határozatait átnézve kiderült, hogy a Medete és CSP (illetve több egyéb mikropárt) jelöltjei közül sokan már egy hét után, február 26-27-28-án leadták a szükséges mennyiséget – méghozzá nem is kevés helyen: 77, illetve 78 körzetben.

Vajon mivel nyerték el a nemrég alakult, totálisan ismeretlen pártok jelöltjei egyenként 500 (illetve a biztonsági ráhagyást számolva ennél még több) választó bizalmát és aláírását? Ráadásul úgy, hogy nemhogy plakátjaikat, szórólapjaikat vagy aláírásgyűjtő standjukat nem látta sehol senki, de még alaposabb internetes kutakodás után sem lehet megtudni semmit róluk és a vezetőikről?

Aláírásonként 300 Ft? A hülyének is megéri

A választ a Medete egy – saját megfogalmazása szerint „megmalmozott” jelöltjétől kaptuk meg a kérdésre, aki sok más társával ellentétben nem csapta le egyből a telefont, amikor megtudta, hogy mi után érdeklődünk. Sőt, meglepő őszinteséggel válaszolt a kérdésekre, majd azt is elárulta, éppen azt fontolgatja, hogy a tapasztalt visszaélések miatt a birtokában lévő információk alapján feljelentést tesz a rendőrségen. Az illető a pártvezetés bosszújától tartva azt kérte, hogy ne csak a nevét ne írjuk le, hanem azt sem, hogy férfi vagy nő-e, ezért a továbbiakban is csak a Medete jelöltjeként fogjuk említeni.

Az illetőt bevallása szerint egy - amúgy a Családok Pártja színeiben induló - kollégája hívta „jól fizető munkára” február elején: a feladat először arról szólt, hogy a február 19-től március 5-ig tartó időszakban segítsen majd ajánlásokat gyűjteni a Medete képviselő-jelöltjének.

© Facebook

A fizetés nem tűnt rossznak: 300 forintot ígértek minden megszerzett aláírásért, tehát a szükséges 500 szignó után 150 ezer forint volt kilátásban. Pár nap múlva viszont kiderült, hogy igazából ő maga lenne a jelölt is.

A feladatot hallva először megijedt és nem akarta elvállalni, mondván erre sem végzettsége, sem egyéb hiányzó adottsága miatt nem alkalmas, de meggyőzték, hogy nem kell semmilyen végzettség, ellenben ha megvan az 500 ajánlás és hivatalos jelöltté válik, akkor jár érte 1 millió forint (a választási törvény értelmében minden egyéni körzetben induló képviselő-jelöltnek 1 millió forintot ad az állam kampányköltségei fedezésére).

A pártnak a magyarázat szerint az egész azért éri meg, mert minél több jelöltet indít el, annál nagyobb összegű központi támogatásra is jogosult. (A választási törvény szerint ez tényleg így van: a választókörzetek legalább negyedében, 27 körzetben jelöltet állító szervezeteknek 149 millió, a körzetek felében, 53 helyen jelöltet állítóknak 299 millió, a 80 körzetben jelöltet állítóknak már 448 millió, a mind a 106 körzetben jelöltet állítóknak pedig 597 millió forint állami támogatás jár.)

Csak politikát ne, kedves képviselő-jelölt!

Az már a „munkamegbeszélések” kezdetén kiderült, hogy választási szlogeneket, politikai szólamokat nem kell bebifláznia. Amikor ugyanis rákérdezett, hogy nagy vonalakban mégis mi a párt programja, mit mondjon az embereknek, hogy miért épp neki, a Medete jelöltjének adják az aláírásukat, akkor azt a meglepő választ kapta, hogy semmit. Sőt.

„Kifejezetten úgy hangzott az utasítás, hogy igyekezzek hanyagolni a politikát, mert ez nem arról szól. Ne menjek bele sem általános, sem szakpolitikai kérdésekbe, csak mondjam azt, hogy egy kis szívességet kérek, mert így keresek egy kis mellékest, hogy pénzt kapok az aláírások után”

– magyarázta az illető, akit állítása szerint arról is biztosítottak, hogy kampányolással sem kell bajlódnia a választás előtt, a munka véget ér a szükséges ajánlások begyűjtésével és azzal, hogy hivatalos jelöltként veszik nyilvántartásba.

© Facebook

A jelölteknek tartott eligazításon azt is elmondták, hogy a hatékonyság érdekében az ajánlásgyűjtés legalább egy részét érdemes „alvállalkozóknak” kiadnia, mert több ember hamarabb összegyűjti a saját ismeretségi köréből – ez fontos! - az összesen 500, biztonsági tartalékkal együtt 600 érvényes aláírást.

Igaz, hogy akkor a 150 ezer forint egy részét nem ő kapja meg, viszont biztosabb a siker, az utána járó 1 millióból pedig bőven ki tudja az „alvállalkozó(ka)t” fizetni.

Emlékezetes, hasonlóan nyilatkozott az ajánlásgyűjtésről a Medete előző cikkben megszólaló körmendi jelöltje is, aki állítása szerint direkt olyanoknak adta ki a munkát,

„akiknek van ehhez vénájuk, tudnak beszélni, és sok embert ismernek, például mert értékesítők valahol”

- megadva ezzel a magyarázatot arra a kutakodásaink során szembetűnt jelenségre is, hogy miért fordultak elő a kis pártok jelöltjei között feltűnő arányban biztosítási ügynökök, ingatlanosok és némi meglepetésre: műkörmösök.

Haszon helyett ráfizetés

A hvg.hu-nak nyilatkozó jelölt az útmutatásnak megfelelően végül saját családtagjainál és ismerőseinél kuncsorgott aláírásért, a feladat egy részével pedig megbízott valakit, akit a 300 Ft/aláírás tarifával saját zsebből megelőlegezve ki is fizetett.

Ketten állítása szerint nagyjából 300 ajánlást szereztek nagyjából öt nap alatt, amikor a párt egyszer csak „megtolta őket” még 300 kívülről jött aláírással, így végül 600 feletti mennyiséget adtak le a helyi választási irodánál. Az aláírásokkal azonban valami nem stimmelt, mert a helyi választási bizottság több százat érvénytelenített közülük.

Hogy miért, arról a jelöltet nem tájékoztatták és a jelölését elutasító határozatból sem derült ki, így tulajdonképpen azt sem tudja, hogy azokkal volt-e baj, amiket ő gyűjtött, vagy a párttól kapottakkal. (A sajtóból már ismert, több esetben a Medetét és a Családok Pártját is érintő - esetekben akkor érvénytelenített tömegesen ajánlásokat egy-egy testület, ha az ajánlások sorrendje több pártnál is gyanúsan megegyezett, ha elhunytak vagy nem létező személyek adatai szerepeltek az íveken, vagy ha hiányoztak, illetve valótlanok voltak a szükséges személyes adatok.)

A hvg.hu-nak nyilatkozó jelölt mindenestre - saját megfogalmazása szerint - "eléggé ráfázott a bizniszre”: nem elég, hogy a beígért egymilliót nem kapta meg, de több tízezret fizetett saját zsebből egy aláírásgyűjtőnek. Ezt a pénzt pedig már biztosan nem fogja viszont látni, mert azt már az elsőre elmondták, hogy párt csak a sikeresen teljesített küldetés, vagyis a hivatalos jelöltté válás után fizeti ki a beígért összeget.

© Facebook

Állítása szerint azonban még így is jobban járt, mint egy szomszéd körzetben szintén a CSP színeiben induló ismerőse, aki hirdetésben toborzott emberekkel gyűjtette az ajánlásokat, de azok nagy részét a választási bizottság szintén érvénytelenítette. Ő most közel 150 ezres költségbe verte magát, ráadásként még plusz harmincezer forintot is követel rajta a koordinátora, mert elhagyott néhány szigorú elszámolású ajánlóívet, amiért most darabonként tízezer forintot kell fizetnie. (Az átvett, de fel nem használt íveket a törvény szerin le kell adni a helyi választási bizottságnál, különben ívenként tízezer forint bírságot kell fizetni).

A szisztéma működését a hvg.hu-nak a Családok Pártja egyik, szintén beazonosíthatatlanságot kérő jelöltje is megerősítette, annyi kiegészítéssel, hogy az ő körzetében „előgyűjtéseket” is kellett folytatni, vagyis már a hivatalos ajánlási időszak megkezdése előtt, egy fejléc/pecsét nélküli sima A4-es ívre kellett gyűjteni a „támogatásokat”.

Ők ezt állítása szerint a helyi postás segítségével intézték, aki a kihordási körzetébe tartozó, már régóta ismert, vele bizalmi viszonyban álló családoktól, idősektől kérte el – szintén - szívességként az ajánláshoz szükséges adatokat.

A jelölt és az ismerőse egyébként messze nem volt egyedül a kudarcával: a Medete 77 bejelentett egyéni jelöltjéből az NVI legfrissebb összesítése szerint mindössze 40-et, a 78 CSP-jelöltből pedig csak 49-et engedtek indulni, a velük gyanús szimbiózisban lévő Összefogás Pártnak pedig elutasította az országos listáját a Nemzeti Választási Bizottság, és büntetőfeljelentést is tett a több körzetben visszaélésgyanús ügyekben érintett párt aláírásgyűjtésével kapcsolatban.

Bár a hvg.hu-nak nyilatkozó jelöltet állítása szerint kezdettől dühítette a szerinte a demokráciát megcsúfoló, kizárólag saját üzleti haszonszerzésére játszó társaság, azt elismerte, hogy valószínűleg nem tálalt volna ki a rendszer működéséről, ha jelöltként nyilvántartásba veszik. A beígért 1 millió forint ugyanis egzisztenciálisan akkora előrelépést jelentett volna neki, amit kétkezi munkából „soha nem tudott volna összehozni”, és több ismerőse is hasonló okból állt kötélnek. Így viszont, hogy már nincs vesztenivalója, szeretné, ha a választáson nyerészkedő, politikával minimálisan sem foglalkozó, választókörzeteket családi-baráti körükben kiosztogató pártvezetők elnyernék büntetésüket.