[{"available":true,"c_guid":"783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal, az egyéb építményeké 159 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. ","shortLead":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal...","id":"20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20afc013-6595-4187-80ef-169c366913a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","timestamp":"2018. március. 14. 11:09","title":"Kiakadnak a mutatók az építőipari számoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzatnak a választási eljárásról szóló törvény szerint nem lett volna lehetősége a plakátok eltávolítására.","shortLead":"Az önkormányzatnak a választási eljárásról szóló törvény szerint nem lett volna lehetősége a plakátok eltávolítására.","id":"20180314_Jogellenesen_szedtek_le_a_Jobbik_plakatjait_Kaposvaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7376f4b-e424-4dd0-98bb-7e1b888a570b","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Jogellenesen_szedtek_le_a_Jobbik_plakatjait_Kaposvaron","timestamp":"2018. március. 14. 19:43","title":"Jogellenesen szedték le a Jobbik plakátjait Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította az állat gazdáját, hogy tegye be a kutyát az ülések fölötti csomagtartóba. A légitársaság most bocsánatot kér, s visszatéríti a szállításért elkért 125 dollárt.\r

","shortLead":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította...","id":"20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1917d229-e45d-4eaf-8f1f-19196f45fc78","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","timestamp":"2018. március. 14. 08:33","title":"Kutyahalál a csomagtartóban, a légitársaság bocsánatot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae82213-07e6-47bc-9133-6304d09cf7e6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"kkv","description":"Egyre mélyebb és egyre különösebb összefüggések derülnek ki a tárca nélküli miniszter és volt debreceni polgármester és az őt néhány éve utóbbi minőségében megkörnyékező, általa csak \"csengeri szélhámosnőként\" emlegetett Szabó Gáborné között. A hvg.hu szerda délelőtt Csengeren próbált beszélni a 4,3 milliárdos öröksége kezelésével Kósát megbízó nővel, de nem jött ki a házból, a család egy barátja beszélt helyette. Az illető azt mondja: Szabóné mostanra csalódott a miniszterben és üzlettársaiban, ezért megszakítja velük a céges kapcsolatot, és mindent visszavon, amiben megállapodtak.","shortLead":"Egyre mélyebb és egyre különösebb összefüggések derülnek ki a tárca nélküli miniszter és volt debreceni polgármester és...","id":"20180314_Kosa_bizalmi_embere_volt_a_kapocs_a_csengeri_szelhamosnohoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae82213-07e6-47bc-9133-6304d09cf7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631ce4a3-885b-457b-9a5c-6b43a4767a69","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Kosa_bizalmi_embere_volt_a_kapocs_a_csengeri_szelhamosnohoz","timestamp":"2018. március. 14. 15:50","title":"Kósa bizalmi embere volt a kapocs a \"csengeri szélhámosnőhöz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megválasztotta kancellárnak a német szövetségi parlament, a Bundestag Angela Merkelt.","shortLead":"Megválasztotta kancellárnak a német szövetségi parlament, a Bundestag Angela Merkelt.","id":"20180314_angela_merkelt_megvalasztottak_kancellarnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560e4e4f-6149-46af-b7a2-320aad2bd3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_angela_merkelt_megvalasztottak_kancellarnak","timestamp":"2018. március. 14. 10:04","title":"Angela Merkel újra kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 10 éve tervezett beruházás valósulhat meg a repülőtér parkolási gondjainak megoldására. ","shortLead":"Több mint 10 éve tervezett beruházás valósulhat meg a repülőtér parkolási gondjainak megoldására. ","id":"20180315_parkolohaz_repuloter_ferihegy_2","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017cb937-5684-4854-af71-0a66474e9b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_parkolohaz_repuloter_ferihegy_2","timestamp":"2018. március. 15. 09:23","title":"Megépülhet a hatalmas parkolóház Ferihegy 2 mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre biztonsági emberek taszigálták ki a menetből. Unyatyinszky György – volt kollégánk – elmondta, hogy történt az eset.","shortLead":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre...","id":"20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cb5009-4df0-4a0b-b07b-cdfa665291bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","timestamp":"2018. március. 15. 13:20","title":"Videó: Kituszkolták a Békemenetről a Magyar Nemzet újságíróját, mert kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat idén 20 éves, ezért több meglepetést is terveznek. ","shortLead":"A sorozat idén 20 éves, ezért több meglepetést is terveznek. ","id":"20180314_Magdi_anyus_ujra_megjelenhet_a_Baratok_koztben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7e464-2962-4722-a579-3838bdb59ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4db4e12-7c8e-47c8-929a-de85456e4b16","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Magdi_anyus_ujra_megjelenhet_a_Baratok_koztben","timestamp":"2018. március. 14. 07:22","title":"Magdi anyus újra megjelenhet a Barátok köztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]