Észak-Svédország felvirágoztatására kell költeni a pénz felét. Kiderült, kire hagyta mesés vagyonát az Ikea alapítója Nagy-Britannia 23 orosz diplomatát utasított ki azért, mert London szerint Moszkva áll a Szergej Szkripal orosz-brit kettős ügynök elleni merénylet mögött. 1971-ben 105 szovjet diplomatát raktak ki a szigetországból, mert Moszkva szabotázsakciókat tervezett. Akkor egy részegen autót vezető KGB-ügynök buktatta le társait. Volt komolyabb brit kiutasítás is: 1971-ben 105 szovjet diplomata ment Szerinte a nő csak fel akarta használni az ő nevét. Kósa: Megpróbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt Ingatlanpanamára gyanakszanak Hódmezővásárhelyen, de furcsa vételi ajánlatokról is találtak papírokat. Egy bejelentést is megvizsgálna az új polgármester és csapata, amely szerint teherautóval szállították el a városházáról a dokumentumokat a február 25-i választás után. Reagáltak az érintettek is. Márki-Zay: Hódmezővásárhelyen teherautóval mentették ki a dokumentumokat? A megismételt elsőfokú eljárás enyhébb ítéletet hozott, mint elődje.

\r

Megismételt első fok: hét év Ahmed H.-nak Bűnösnek találta a bíróság Ahmed H.-t, és hét évre ítélte a 2015-ös röszkei zavargások idején történtekért.

\r

A United Airlines rossz földrészre szállította egy család kutyáját Ausztria nem ismeri el a krími orosz elnokválasztást És ENSZ-missziót sürget Donyeckben. A látássérült alpesi síző, Balogh Zsolt a 15. helyen zárt óriás-műlesiklásban, Lőrincz Krisztina pedig 24. lett az ülő sífutók sprint viadalán. Bemutatkoztak a magyarok a pjongcsangi paralimpián