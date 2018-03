Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a1c607-3f84-497d-95e0-95fa658e90d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a legsúlyosabb szerencsétlenség a térségben az Ankara és az EU közötti menekültügyi egyezmény aláírása óta.","shortLead":"Ez a legsúlyosabb szerencsétlenség a térségben az Ankara és az EU közötti menekültügyi egyezmény aláírása óta.","id":"20180317_Menekulok_fulladtak_meg_az_Egeitengeren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a1c607-3f84-497d-95e0-95fa658e90d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045dfd6-0e61-4e19-805a-5813a72ac8ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Menekulok_fulladtak_meg_az_Egeitengeren","timestamp":"2018. március. 17. 16:07","title":"Menekülők fulladtak meg az Égei-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálta eldugni a két bank a THM-et a reklámokban, közel húszmillió forint lett a büntetés.","shortLead":"Megpróbálta eldugni a két bank a THM-et a reklámokban, közel húszmillió forint lett a büntetés.","id":"20180319_Az_Erste_Bank_es_az_FHB_is_trukkozott_a_THMmel_buntetett_az_MNB","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f5e21-bda0-40cc-bd34-970a726a5665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Az_Erste_Bank_es_az_FHB_is_trukkozott_a_THMmel_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. március. 19. 10:35","title":"Az Erste Bank és az FHB is trükközött a THM-mel, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a073bc44-e9c6-442f-927a-ef105de4b550","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Venezuela nyugati részén található Elorza városa vezetői úgy döntöttek, hogy megpróbálják egyszerűbbé tenni a fizetést a városba látogató vendégek, illetve ott élők számára. A végletekig elértéktelenedett bolívarral ez az egyszerű művelet sokszor nem olyan egyszerű már ugyanis.","shortLead":"A Venezuela nyugati részén található Elorza városa vezetői úgy döntöttek, hogy megpróbálják egyszerűbbé tenni...","id":"20180319_sajat_penzzel_probalkozik_az_inflacioban_fuldoklo_venezuela_egyik_varosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a073bc44-e9c6-442f-927a-ef105de4b550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7640fd6-42f7-45ad-9e95-0e8b5061037a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_sajat_penzzel_probalkozik_az_inflacioban_fuldoklo_venezuela_egyik_varosa","timestamp":"2018. március. 19. 12:46","title":"Saját pénzzel próbálkozik az inflációban fuldokló Venezuela egyik városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52247c0a-e999-4c32-b520-cf034df7ef10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz márka hamarosan előrukkolhat egy vadonatúj crossover modellel, vagyis érkezőben a Stelvio kistestvére.","shortLead":"Az olasz márka hamarosan előrukkolhat egy vadonatúj crossover modellel, vagyis érkezőben a Stelvio kistestvére.","id":"20180319_divatterepjarosra_faraghatjak_az_uj_alfa_romeo_mitot_mutatjuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52247c0a-e999-4c32-b520-cf034df7ef10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8f56a-0cea-4d67-b88c-516a9a58422d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_divatterepjarosra_faraghatjak_az_uj_alfa_romeo_mitot_mutatjuk","timestamp":"2018. március. 19. 09:21","title":"Divatterepjárósra faraghatják az új Alfa Romeo Mitót, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak zárva a hóátfúvás miatt, Szabolcsban és Hajdú-Biharban viszont már normalizálódni látszik a helyzet. ","shortLead":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak...","id":"20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce084f05-51d6-446d-93a7-7d7b30e3865d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","timestamp":"2018. március. 18. 16:03","title":"Itt vannak az újabb útinfók, Borsodban vannak még lezárt utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76","c_author":"Balázs Zsuzsanna","category":"tudomany","description":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű, hanem a magzat pillanatnyi igényeihez igazodó elegyét szállítja, ezt pedig nemigen lehet helyettesíteni.","shortLead":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű...","id":"201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e4dda-77be-4a0c-ba42-5fafa9651f15","keywords":null,"link":"/tudomany/201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","timestamp":"2018. március. 18. 17:30","title":"Nagyon dolgoznak a mesterséges anyaméhen, de van ezzel egy-két komoly probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","shortLead":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","id":"20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c4b29-93ee-49b0-b12d-9c9ee2b4aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","timestamp":"2018. március. 19. 12:16","title":"Fekete-Győr András az Év európai embere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek a webes jelenlét valóban hoz is a konyhára valami kézzel fogható üzletet. Szakértőnk szerint néhány apró változtatással lényegesen javítható a helyzet.","shortLead":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek...","id":"20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e2cdeb-d436-40c8-96c0-dc5dbc645487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","timestamp":"2018. március. 17. 17:30","title":"5 könnyen bevethető pszichológiai trükk, hogy a weboldala tényleg termelje a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]