Visszalépteti a Momentum a jelöltjeit három helyen is, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes, az LMP-s Hadházy Ákos és a jobbikos Steinmetz Ádám javára. Fekete-Győr András pártelnök szerint ez gesztus, 20 nappal a választások előtt tettekre van szükség, nem perekre, utalt a Vágó–Gyurcsány-féle csörtére. Teljes együttműködésre lenne szükség, mondja a Momentum, amely korábban nem csatlakozott az ellenzéki együttműködéshez, majd az MSZP–Jobbik-együttműködés kialakulásához kötötte ezt. A Jobbik jelenleg sem az LMP-vel, sem az MSZP-vel nem működik együtt hivatalosan, a Momentum mégis lépett. Azért is, mert sok bizonytalan szavazó elfordult tapasztalatuk szerint a politikától, akik szerint "egy ilyen ellenzékre nem lehet nyugodt szívvel szavazni. Bízunk benne, hogy ez a gesztus nekik is reményt ad."