[{"available":true,"c_guid":"a33a12f0-b2bd-4f1f-b3c8-28878d596d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hollandiában adtak ki riasztást a keserű sárgabarackmag étrend-kiegészítőre. A termékből Magyarországra is szállítottak.","shortLead":"Hollandiában adtak ki riasztást a keserű sárgabarackmag étrend-kiegészítőre. A termékből Magyarországra is szállítottak.","id":"20180320_sargabarackmagban_tul_sok_cianid_nebih","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33a12f0-b2bd-4f1f-b3c8-28878d596d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176cb750-92cb-46ca-9b91-2f9564dbb7f9","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_sargabarackmagban_tul_sok_cianid_nebih","timestamp":"2018. március. 20. 11:11","title":"Ezt a rágcsát ne egye meg, túl sok benne a cianid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","shortLead":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","id":"20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dad895-7d57-4bfd-8f1b-e04b925f74f3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","timestamp":"2018. március. 20. 12:15","title":"Egészségügyi megelőzés és spórolás: ezért se vágassa ki egy város a fáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1d980f-8309-4ac4-8338-75a893277dd0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az olaszok, törökök viszik tömegével a magyar bárányokat, itthon meg csak mutatóba van belőlük az üzletekben. Húsvétkor megszalad, de aztán karácsonyig megint alig fogy a méregdrágán árult hús.","shortLead":"Az olaszok, törökök viszik tömegével a magyar bárányokat, itthon meg csak mutatóba van belőlük az üzletekben. Húsvétkor...","id":"20180319_Az_olaszok_olik_egymast_a_magyar_baranyert_itthon_a_kutyanak_sem_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1d980f-8309-4ac4-8338-75a893277dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1056fa-2fbe-4802-aca2-5f795978740f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Az_olaszok_olik_egymast_a_magyar_baranyert_itthon_a_kutyanak_sem_kell","timestamp":"2018. március. 19. 14:30","title":"\"Amit lehet, rólunk húznak le\" – csóró juhászok nevelgetik az aranyat érő bárányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A havi bruttó átlagkereset 310 800 forint volt januárban.","shortLead":"A havi bruttó átlagkereset 310 800 forint volt januárban.","id":"20180320_Emelkedtek_a_fizetesek_310_ezer_forint_a_brutto_atlagkereset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82e054d-8190-404d-9f43-a67e14de75d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Emelkedtek_a_fizetesek_310_ezer_forint_a_brutto_atlagkereset","timestamp":"2018. március. 20. 09:11","title":"Emelkedtek a fizetések, 310 ezer forint a bruttó átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában. A csempészek elleni akcióban talált radioaktív anyag értéke meghaladja a hetvenmillió dollárt. \r

","shortLead":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában...","id":"20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308d255-0091-474d-8a0d-a186f202a584","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","timestamp":"2018. március. 19. 21:47","title":"70 millió dollár értékű radioaktív anyagot foglaltak le Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","shortLead":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","id":"20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f156e-965a-4937-856a-47af3e5e4876","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 20. 11:56","title":"Háromezer menedékkérelmet adtak be tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0625367b-9ca2-477a-8bd5-f51f2a18ef54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vers a kedvenc költőnktől, vagy esetleg a saját remekünk, amit most kivehetünk az asztalfiókból – bármelyik fizetőeszközzé válhat március 21-én, a költészet világnapján. Egy csésze gőzölgő kávé – amit Fizess Verssel! ","shortLead":"Egy vers a kedvenc költőnktől, vagy esetleg a saját remekünk, amit most kivehetünk az asztalfiókból – bármelyik...","id":"20180319_Kave_es_rigmus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0625367b-9ca2-477a-8bd5-f51f2a18ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50c0791-02a6-49f1-930c-415a0951d2ae","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Kave_es_rigmus","timestamp":"2018. március. 19. 16:46","title":"Itt vannak a helyek, ahol verssel fizethetünk a kávéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a49b86-da70-4a37-bdb9-672dfeb661ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, a kékvérű brit márkának is be kell állnia a sorba, és elő kell rukkolnia egy saját SUV-val.","shortLead":"Nincs mese, a kékvérű brit márkának is be kell állnia a sorba, és elő kell rukkolnia egy saját SUV-val.","id":"20180319_aston_martin_varekai_jon_a_gyarto_elso_divatterepjaroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a49b86-da70-4a37-bdb9-672dfeb661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7049441e-e55b-4c86-bffd-493773338a79","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_aston_martin_varekai_jon_a_gyarto_elso_divatterepjaroja","timestamp":"2018. március. 19. 14:26","title":"Aston Martin Varekai: jön a gyártó 600 lóerős első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]