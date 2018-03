Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leginkább a Forma–1-es közvetítésekből ismert sportriporter az egyik navigációs készülék-gyártó hivatalos hangja lett. Laza és vicces kifejezéseket, illetve F1-kiszólásokat is kapunk tőle.","shortLead":"A leginkább a Forma–1-es közvetítésekből ismert sportriporter az egyik navigációs készülék-gyártó hivatalos hangja...","id":"20180322_szereti_hallgatni_szujo_zoltant_mostantol_mar_a_navigacioja_is_megszolalhat_a_riporter_hangjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1019ae8b-bdb3-42c0-9e5d-e0af81406f12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_szereti_hallgatni_szujo_zoltant_mostantol_mar_a_navigacioja_is_megszolalhat_a_riporter_hangjan","timestamp":"2018. március. 22. 09:21","title":"Szereti hallgatni Szujó Zoltánt? Mostantól már a navigációja is megszólalhat a riporter hangján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","shortLead":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","id":"20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f156e-965a-4937-856a-47af3e5e4876","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 20. 11:56","title":"Háromezer menedékkérelmet adtak be tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2594de90-ab7f-4202-a905-c198418ff18e","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Négy hónap után megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete: az automaták üzemeltetőinek július 1-ig kell megteremteniük gépeik kapcsolatát az adóhatósággal.","shortLead":"Négy hónap után megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete: az automaták üzemeltetőinek július 1-ig kell...","id":"20180320_Julius_1ig_kell_bekotni_az_etel_es_italautomatakat_a_NAVhoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2594de90-ab7f-4202-a905-c198418ff18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe35ad14-def8-496f-99d9-bc04b3446640","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Julius_1ig_kell_bekotni_az_etel_es_italautomatakat_a_NAVhoz","timestamp":"2018. március. 20. 13:34","title":"Július 1-ig kell bekötni az étel- és italautomatákat a NAV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39534584-b480-4ae4-9f7f-6ca112d635e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan rajongunk a remek kézi sebességváltókért, de ezúttal vélhetően mindenki inkább egy automata egységet választana. ","shortLead":"Sokan rajongunk a remek kézi sebességváltókért, de ezúttal vélhetően mindenki inkább egy automata egységet választana. ","id":"20180321_a_nap_videoja_egy_labirintus_semmi_ehhez_kepest_a_20_fokozatu_kezi_sebvaltohoz_kepest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39534584-b480-4ae4-9f7f-6ca112d635e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8941524-e6cc-4ba9-b0cf-f27d75f5a819","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_a_nap_videoja_egy_labirintus_semmi_ehhez_kepest_a_20_fokozatu_kezi_sebvaltohoz_kepest","timestamp":"2018. március. 21. 06:41","title":"A nap videója: egy labirintus semmi ehhez képest a 20 fokozatú kézi sebváltóhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f56edfa-4203-4a34-8793-cf458a1b1055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobbikos, MSZP-s és LMP-s jelöltek javára léptek vissza a Momentum jelöltjei.\r

","shortLead":"Jobbikos, MSZP-s és LMP-s jelöltek javára léptek vissza a Momentum jelöltjei.\r

","id":"20180320_Harom_helyen_visszalepteti_jeloltjeit_a_Momentum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f56edfa-4203-4a34-8793-cf458a1b1055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd6782-9200-4095-b674-d61ed23baa0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Harom_helyen_visszalepteti_jeloltjeit_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 20. 13:29","title":"Három helyen visszalépteti jelöltjeit a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel a Cambridge Analytica Facebook-profilok millióit, hogy \"politikai fegyvert\" kovácsoljon a begyűjtött felhasználói információkból.","shortLead":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel...","id":"20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98905903-176b-49b5-a951-be65c1b882b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","timestamp":"2018. március. 20. 18:04","title":"Zuckerberg bajban? Az EP és a brit parlament is magyarázatot vár az adatgyűjtési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió szigorú feltételek mellett jóváhagyta, hogy a Bayer német vegyipari konszern felvásárolja a Monsanto amerikai vetőmagtermelő és agrárvegyipari céget – közölte Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos.","shortLead":"Az Európai Unió szigorú feltételek mellett jóváhagyta, hogy a Bayer német vegyipari konszern felvásárolja a Monsanto...","id":"20180321_viheti_a_bayer_a_monsantot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017c05dc-90a8-49b0-bbf8-e8b59addb7ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_viheti_a_bayer_a_monsantot","timestamp":"2018. március. 21. 18:02","title":"Jóváhagyta a gigabizniszt Brüsszel: viheti a Bayer a Monsantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","shortLead":"A közösség közleményt adott ki a magyarországi muszlimok elleni gyűlöletkeltés ügyében. ","id":"20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3779aa45-a4c7-4491-ae41-4e9bcb1a6370","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Magyar_Iszlam_Kozosseg_Nem_kivanunk_reszt_venni_a_politikai_sardobalasban","timestamp":"2018. március. 22. 08:26","title":"Magyar Iszlám Közösség: Nem kívánunk részt venni a politikai sárdobálásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]