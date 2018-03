Van itt egy közepesnél nagyobb méretű felháborodás: azt mertem mondani a tévében, hogy április 8-án mindenki menjen el, és szavazzon a szíve szerint. Ne az immár lassan tucatnyi kókler, átszavaztató oldalra hallgasson. Dühödt betelefonálók, a tízmillió választási szakértő országának kiválóságai, az „én nem olvastam el, de biztosan tudom, hogy”-ojtogatók egyszerre hördültek fel, hogy deigenis, szavazzunk arra, akire egy oldal vagy egy homályos pártpolitikai hátterű szervezet mondja!

Mert nem érti, Zoltán, hát nem lehet csak úgy mindent mondani meg akárhogy szavazni! Most mondja be azt, amit előírtunk, szavazzon úgy, ahogy parancsoljuk, különben sosem ér véget Orbán cenzúrázó, szólásszabadságot elfojtó, parancsuralmi… oh, wait. No, mindegy, Zoltán, szóval most előbb nekünk is diktatúrát kell csinálni, belső, ellenzéki diktatúrát, és majd utána pofázhat, amit akar. Bár akkor se kéne. Majd ha olyan idős lesz, mint én… és a huligánokat zavarják el borbélyhoz!

De ezt már megszoktam. Az úgynevezett demokratikus ellenzék valahogy mindig egy 1985-ös, gyerekbántalmazó napközis nevelőtanár intellektuális igényszintjére srófolja le magát. Viszont most kifejezetten árt a választási esélyeinek is azzal, amit művel. Máris mutatom.

Ön ugye, drága asszonyom ott a Pozsonyi úton, azt rikoltja, hogy mindenki azonnal szavazzon át a győzelemre esélyes ellenzéki jelöltre? Jól értem? Aki magánál Újlipótvárosban a szocialista Hiszékeny Dezső. Nem lesz különösebb gondja átszavazni rá, ugye? És amikor a mokkáskanállal karmesteri pálcikaként utasítja az ország ennél sokkal nagyobb részét, hogy szavazzon át taktikailag, akkor tudja-e, mit mond?

Én Bács-Kiskun 05. OEVK-ban szavazok, Kiskunhalas központtal. Megnéztem, mit ír erről az egyik orákulum. Ezt:

Mielőtt elemeznénk, rögzítsük újfent az álláspontokat: szerintem ezek kókler, kártékony, a kormányváltást kifejezetten veszélyeztető oldalak, míg önök szerint igenis ez így van, ezt el kell hinni és ennek megfelelően szavazni. Nos, drága taktikai átszavazók, nézzenek a fenti táblára, és gondolják végig, hogy Tompán, Kiskunhalason vagy Kelebián mire jutnak belőle az ellenzéki szavazók? Hm?

Hát arra, hogy nincs esély. Azt mondja nekünk a maguk drága oldala. Szerintük bármit csinálunk, akkor is a Fidesz nyer. Ha összeszorítja a fogát a helyi MSZP-s, DK-s, LMP-s, ha odahagyják a szavazói az utolsó pillanatban, óriási hajrával a jelöltséget megszerző, momentumos Takács Zolit, és mindenki átszavaz a jobbikos jelöltre, még akkor sincs esély, a fideszes nyer. Ácsi, ácsi, ne kezdjenek el hápogni, hogy de akkor is, de akkor is, mert hátha mégse, hiszen most tisztáztuk, hogy szerintem ezek az oldalak tévednek, maguk szerint viszont úgy van, amit írnak.

Itt van három ellenzéki párt (Jobbik, MSZP, LMP) amelyik biztosan, és egy negyedik, amelyik talán bejut a parlamentbe a mai közvélemény-kutatások alapján, tehát az egyénik után még töredékszavazatot is kapnának. Én azt mondom, mindenki hallgasson a szívére, menjen el szavazni, és válassza azt a politikust, aki személyesen, illetve a mögötte álló párt alapján a legszimpatikusabb. Önök meg azt, hogy nem, nem, csakis a kókler orákulumoknak higgyünk, nekik van igazuk.

No de ezen oldalak alapján az egyéni mandátumok döntő többsége a Fideszé marad. Nem tudunk rajta változtatni. Ugyanezek az oldalak Hódmezővásárhely előtt is azt mondták volna, hogy a fideszes jelölt nyer, hiszen a 2014-es adatokból meg a ma felvállalt preferenciákból ez következne. Rengeteg helyen pedig azt írják elő, könnyű kézzel, hisz nem önökre vonatkozik, hogy szavazzak át „az esélyesebbre”, és mint egy kellemetlen szellentést, úgy csúsztatják alá, hogy „hát biztos vannak rendes jobbikos jelöltek is”. Meg nácik is, mint azt Karácsony Gergelytől megtudhattuk.

Igen, Karácsony szerint a Jobbikban nácik vannak. Van arra is egy oldal, amiben megmondja nekünk valaki, nem tudom, a www.nácidetektor.hu, hogy hol vannak a Karácsony által is elismerten náci jobbikosok? Vagy akkor hunyjuk be a szemünket, oszt úgy falatozzunk, szavazzuk be a horogkeresztest is? Miért jobb egy fideszesnél egy náci? Hm?

Mindenesetre a recept működik. A kifogásolt tévéinterjút a Facebookon megosztva különösen két kommentelő igyekezett szétgyalázni, hogy mit képzelek, micsoda hülyeség ez a szólásszabadság, véleményszabadság, választói szabadság, amit én itt erőltetek, hát majd ők megmondják, mit mondhatok és kire szavazzak (illetve utóbbi az orákulum oldalak). Az egyik a szokásos „konferencián készült a profilképem, minden címemet beleírom a névjegyembe, és kioktatlak téged, mert az is eldöntöttem, hogy tegeződünk”-féle kedvenc típusom, aki ugyan nem ismeri a választási szabályokat, sem az adatokat, sem engem, de ez miért is befolyásolná a kioktatásban? Az ilyeneket szokták teljesen hibásan „liberális” „értelmiséginek” hívni.

A másik meg egy vidéki náci volt, aki bekiabálta, hogy fejezzem be az AJVÉKOLÁST, mindenhol át kell szavazni a Jobbikra és kész.

Ezt sikerült elérni, gratulálok.