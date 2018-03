Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b4406ff-4518-4000-a6eb-6ecb2b1016f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stéphane Audran francia színésznő 85 éves volt.","shortLead":"Stéphane Audran francia színésznő 85 éves volt.","id":"20180327_meghalt_a_burzsoazia_diszkret_baja_cimu_film_sztarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4406ff-4518-4000-a6eb-6ecb2b1016f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89533b23-16a2-4e3f-b3c4-84c59d8ecdec","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_meghalt_a_burzsoazia_diszkret_baja_cimu_film_sztarja","timestamp":"2018. március. 27. 18:07","title":"Meghalt A burzsoázia diszkrét bája című film sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták, a werkfotókból pedig kiállítás nyílt a városban. ","shortLead":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták...","id":"20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57124d3-4d89-4279-a104-ce94a68dc7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","timestamp":"2018. március. 28. 15:12","title":"Antonio Banderas megfordult Szentendrén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825ca9f-c9ee-490d-8599-117ff0232b85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseinek hosszabbításában élhetnek majd a vezetőedzők a negyedik csere lehetőségével a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában. ","shortLead":"Az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseinek hosszabbításában élhetnek majd a vezetőedzők a negyedik csere lehetőségével...","id":"20180327_Lesz_negyedik_csere_jovore_a_BLben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e825ca9f-c9ee-490d-8599-117ff0232b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2138d84-5024-4c0a-99c9-a1bfeb66968f","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Lesz_negyedik_csere_jovore_a_BLben","timestamp":"2018. március. 27. 13:59","title":"Lesz negyedik csere jövőre a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd a Helsinki Bizottság tagja, de ehhez vajmi kevés köze van az ügyhöz. Kárpáti Józsefnek fogalma sincs, hogy a levél, amit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz írt, hogy jutott a kormányhoz. Az ügyben a Magyar Ügyvédi Kamarához és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul.","shortLead":"Az ügyvéd a Helsinki Bizottság tagja, de ehhez vajmi kevés köze van az ügyhöz. Kárpáti Józsefnek fogalma sincs...","id":"20180328_Helsinki_Bizottsag_Fidesz_menekultek_kampany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90c9a89-9137-4822-bbd2-e858bbcdf10e","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Helsinki_Bizottsag_Fidesz_menekultek_kampany","timestamp":"2018. március. 28. 18:16","title":"Egy hagyatéki ügyben írt ügyvédi levéllel riogat a kormány, hogy migránsok lesznek az üres lakásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a55699-6547-42bd-94e0-c4fea4d414f1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A több mint száz orosz diplomata kiutasítása után még inkább megromlanak a Nyugat és Oroszország kapcsolatai. Főleg azért, mert az USA, illetve szövetségesei azért küldték haza a diplomáciai fedésben tevékenykedő hírszerzőket, mert így vállaltak szolidaritást Londonnal, amely szerint a Kreml megrendelésére követhették el az egykori orosz-brit kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát kómába taszító dél-angliai mérgezéses merényletet. Az érintettségét tagadó Moszkva válaszlépéseket tesz, az USA pedig már azt fontolgatja, hogyan reagáljon a válaszra.\r

","shortLead":"A több mint száz orosz diplomata kiutasítása után még inkább megromlanak a Nyugat és Oroszország kapcsolatai. Főleg...","id":"20180327_Igy_fogynak_el_a_diplomatak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a55699-6547-42bd-94e0-c4fea4d414f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf2c176-4f05-4b77-8620-20bf0591bf55","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Igy_fogynak_el_a_diplomatak","timestamp":"2018. március. 27. 20:43","title":"Moszkva vs. Washington: Mi lesz, ha már nem lesz kit kiutasítani? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé után a Kossuth Rádióban is felszólalt a momentumos Hajnal Miklós, és ezúttal is rendhagyó módon. ","shortLead":"A köztévé után a Kossuth Rádióban is felszólalt a momentumos Hajnal Miklós, és ezúttal is rendhagyó módon. ","id":"20180326_Mindenki_tudja_hogy_Meszaros_es_Vajna_is_egy_oligarcha__a_kozradion_is_alkotott_a_Momentum","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8555863-b66a-44c7-a448-7ca6d994b94f","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Mindenki_tudja_hogy_Meszaros_es_Vajna_is_egy_oligarcha__a_kozradion_is_alkotott_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 26. 21:25","title":"\"Mindenki tudja, hogy Mészáros és Vajna is egy oligarcha\" - a közrádión is alkotott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ha zsarolóvírus is furakodna be a gépünkre, az alábbi szoftverrel megvédhetjük fontos fájljainkat a csapdába ejtéstől.","shortLead":"Még ha zsarolóvírus is furakodna be a gépünkre, az alábbi szoftverrel megvédhetjük fontos fájljainkat a csapdába...","id":"20180327_ingyenes_megoldas_zsarolovirusok_ellen_antivirus_program","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d056fe5-74da-4117-b8c7-eb78e6344050","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_ingyenes_megoldas_zsarolovirusok_ellen_antivirus_program","timestamp":"2018. március. 27. 11:03","title":"Félti a gépén lévő fontos fájljokat a vírusoktól? Itt egy ingyenes megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész könyve és az ehhez kapcsolódó három koncertje több mint kétszer annyit ért a magyar államnak, mint az összes többi könyv együttvéve Magyarországon.","shortLead":"A zenész könyve és az ehhez kapcsolódó három koncertje több mint kétszer annyit ért a magyar államnak, mint az összes...","id":"20180327_Elkepeszto_mennyisegu_kozpenzbol_keszult_Leslie_Mandoki_konyve_csak_epp_a_koz_nem_lathatja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb39b666-6985-473f-8819-77c1b30048db","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Elkepeszto_mennyisegu_kozpenzbol_keszult_Leslie_Mandoki_konyve_csak_epp_a_koz_nem_lathatja","timestamp":"2018. március. 27. 15:04","title":"Elképesztő mennyiségű közpénzből készült Leslie Mandoki könyve, csak épp a köz nem láthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]