Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi, lepukkant szerelvények helyett visszaküldött fekete-fehér szerelvények közül eddig 25 érkezett meg Budapestre. ","shortLead":"A régi, lepukkant szerelvények helyett visszaküldött fekete-fehér szerelvények közül eddig 25 érkezett meg Budapestre. ","id":"20180328_aprilistol_eltunnek_a_szovjet_metrok_a_3as_metrorol_csak_oroszok_jarnak_majd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef39860-7d78-461e-986d-bf5293ed634e","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_aprilistol_eltunnek_a_szovjet_metrok_a_3as_metrorol_csak_oroszok_jarnak_majd","timestamp":"2018. március. 28. 06:53","title":"Áprilistól eltűnnek a szovjet metrók a 3-as vonalról, csak oroszok járnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétfőn elhunyt üzletembert a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A hétfőn elhunyt üzletembert a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra.","id":"20180329_aprilis_10en_temetik_demjan_sandort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c10777f-db5f-4c6f-8ae7-c69ac5632a8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_aprilis_10en_temetik_demjan_sandort","timestamp":"2018. március. 29. 16:25","title":"Április 10-én temetik Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d755d-94db-47d8-a82d-66b6f65e4d84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy a Brexit sok rejtett csapdája közül.","shortLead":"Egy a Brexit sok rejtett csapdája közül.","id":"20180329_Sulyos_gonddal_nezhetnek_szembe_a_nagybritanniai_magyarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23d755d-94db-47d8-a82d-66b6f65e4d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacd8563-ee86-47e6-ac39-23b208d87221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Sulyos_gonddal_nezhetnek_szembe_a_nagybritanniai_magyarok","timestamp":"2018. március. 29. 11:12","title":"Súlyos gonddal nézhetnek szembe a nagy-britanniai magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bd7099-7b16-41ed-99d2-eec1f30277af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kislány wasabival való első találkozása eredményezte a hónap, de talán az utóbbi idők legjobb és legszerethetőbb pillanatát. \r

","shortLead":"Egy kislány wasabival való első találkozása eredményezte a hónap, de talán az utóbbi idők legjobb és legszerethetőbb...","id":"20180328_Ettol_on_is_elolvad_majd_ime_a_vilag_legedesebb_segitsegkerese__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42bd7099-7b16-41ed-99d2-eec1f30277af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930069f2-d6ef-4b60-8a6a-9e76afdde58b","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ettol_on_is_elolvad_majd_ime_a_vilag_legedesebb_segitsegkerese__video","timestamp":"2018. március. 28. 14:38","title":"Ettől ön is elolvad majd: íme a világ legédesebb segítségkérése - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5390f5-bf4c-4d1e-bf6b-f6242c4ed0ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A G7 portál szerint az ügyészség vette át a nyomozást a letelepedési kötvények ügyében, a Legfőbb Ügyészség szóvivője viszont azt közölte, hogy az ügyészség nem nyomoz.","shortLead":"A G7 portál szerint az ügyészség vette át a nyomozást a letelepedési kötvények ügyében, a Legfőbb Ügyészség szóvivője...","id":"20180328_a_legfobb_ugyeszseg_szerint_nincs_nyomozas_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5390f5-bf4c-4d1e-bf6b-f6242c4ed0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c1251a-577e-4ba3-aaa0-1dd40a433cae","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_a_legfobb_ugyeszseg_szerint_nincs_nyomozas_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","timestamp":"2018. március. 28. 12:26","title":"A Legfőbb Ügyészség szerint nincs nyomozás a letelepedési kötvények ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely a villany-, a fűtés -, a gázszámla befizetésekor vagy bármilyen, az energiatakarékosságot szolgáló beruházás finanszírozásakor felhasználható. A francia adóhivatal a hivatalos jövedelmi bevallások alapján automatikusan küldi a csekkeket. ","shortLead":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely...","id":"20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4928512-3d96-40fc-a863-f0b7d6f054d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","timestamp":"2018. március. 28. 12:42","title":"Orbán francia mumusa leckét adott az igazságos rezsicsökkentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b80d89-66ae-4d8b-a552-9e196539e8f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szereplők ugyanazok, a helyzet sem változott 2014 óta. Csak a fantomuszoda ára duplázódott meg.","shortLead":"A szereplők ugyanazok, a helyzet sem változott 2014 óta. Csak a fantomuszoda ára duplázódott meg.","id":"20180329_Idetlen_idokig_negy_ev_utan_megint_sikerult_Godollon_beigerni_az_uszodat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b80d89-66ae-4d8b-a552-9e196539e8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96afd074-4f10-4659-95d6-4f378b6f71a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Idetlen_idokig_negy_ev_utan_megint_sikerult_Godollon_beigerni_az_uszodat","timestamp":"2018. március. 29. 12:24","title":"Idétlen időkig: négy év után megint sikerült Gödöllőn beígérni az uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]