[{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","shortLead":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","id":"20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099c15e-43a4-4f60-afa6-ee0c415ed4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","timestamp":"2018. április. 08. 09:46","title":"Itt a legújabb részvételi adat, újabb rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások kegyének elnyerése. Mögöttük a Google és az Apple áll.","shortLead":"Március végén két új tablet is napvilágot látott. Két különböző világ, és a cél, az (egyelőre amerikai) iskolások...","id":"20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f249568d-5c32-442b-a386-0c630ab49271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99423a17-c96b-4e73-a08e-e2bcef3ebb04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_apple_ipad_vs_chromebook_tab10","timestamp":"2018. április. 07. 15:02","title":"Gigászi harc: egymásnak feszül a Google és az Apple az iskolák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus az utolsó percben lépett vissza Hadházy Ákos javára Szekszárdon.","shortLead":"Az MSZP-s politikus az utolsó percben lépett vissza Hadházy Ákos javára Szekszárdon.","id":"20180408_Hadhazy_Sok_helyen_nem_huztak_le_a_visszalepett_Harangozo_Tamas_nevet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d01acb7-d1ee-4a85-ace3-981ef1cfec68","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Hadhazy_Sok_helyen_nem_huztak_le_a_visszalepett_Harangozo_Tamas_nevet","timestamp":"2018. április. 08. 12:53","title":"Hadházy: Sok helyen nem húzták le a visszalépett Harangozó Tamás nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4e0010-e647-49b0-9f78-9295b71f47fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7147b-2c97-4c9d-8541-abd4b4ee6bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Vajna_Timea_szavazott_szelfizett_most_pedig_utat_mutat_kovetoinek__fotok","timestamp":"2018. április. 08. 14:14","title":"Vajna Tímea szavazott, szelfizett, most pedig utat mutat követőinek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","shortLead":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","id":"20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc9abd-9606-4257-8299-730872549e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","timestamp":"2018. április. 06. 21:24","title":"Ma indult újra a délszláv háborúban lerombolt szarajevói lanovka - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dobos Menyhért szerint nagy figyelmet fordítottak a kiegyensúlyozottságra, s az előírtakon kívül a közmédia külön időt biztosított a pártok bemutatkozására.","shortLead":"Dobos Menyhért szerint nagy figyelmet fordítottak a kiegyensúlyozottságra, s az előírtakon kívül a közmédia külön időt...","id":"20180408_A_kozmedia_vezetoje_szerint_hitelesen_es_pontosan_tajekoztattak_a_kampany_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088e73e3-bbe1-4acd-bf8e-adc661a97619","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_kozmedia_vezetoje_szerint_hitelesen_es_pontosan_tajekoztattak_a_kampany_alatt","timestamp":"2018. április. 08. 13:29","title":"A közmédia vezetője szerint hitelesen és pontosan tájékoztattak a kampány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Rabtársa vallott Czeglédy ellen, többek közt erre hivatkozva érte el az ügyészség, hogy meghosszabbítsák a baloldali politikus-jogász előzetesét és így ne kerüljön szabadlábra a vasárnapi választások előtt – derül ki a hvg.hu birtokába került jegyzőkönyvből. Czeglédy ügyvédje szerint több körülmény is arra utal, hogy manipulálhatták az áfa-csalásért ülő férfit, akinek vallomása más szempontból is furcsa.","shortLead":"Rabtársa vallott Czeglédy ellen, többek közt erre hivatkozva érte el az ügyészség, hogy meghosszabbítsák a baloldali...","id":"20180407_Igy_tartottak_elozetesben_Czegledy_Csabat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b190f753-a6f3-4004-abd1-dee84f62b215","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Igy_tartottak_elozetesben_Czegledy_Csabat","timestamp":"2018. április. 07. 09:04","title":"Besúgó cellatárs vallomásával tarthatták börtönben Czeglédy Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy motorkerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze Lepsény belterületén.","shortLead":"Egy motorkerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze Lepsény belterületén.","id":"20180408_baleset_7es_fout","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563e7faf-988b-4bfd-b23d-8884ba8a5a36","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180408_baleset_7es_fout","timestamp":"2018. április. 08. 17:26","title":"Baleset történt, teljes az útzár a 7-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]