[{"available":true,"c_guid":"57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Magyarország vasárnap elvesztette a közeljövőjét. Mert elveszett egy generáció hite. És mit mondjak akkor a gyereknek?","shortLead":"Magyarország vasárnap elvesztette a közeljövőjét. Mert elveszett egy generáció hite. És mit mondjak akkor a gyereknek?","id":"20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a47138-18e7-4310-bf7b-428f894ed6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b950e6-79d5-498d-be68-0f620eb4aa3d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180409_Nagy_Ivan_Zsolt_Zokogni_es_tulelni","timestamp":"2018. április. 09. 15:09","title":"Nagy Iván Zsolt: Zokogni és túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rosszul lett.","shortLead":"Rosszul lett.","id":"20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6bbe5-7392-4434-9a54-312319cde35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e995d4-3f24-4a0a-b9d1-bdbe97c4cb4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Mentot_kellett_hivni_egy_szavazatszamlalohoz_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. április. 08. 12:18","title":"Mentőt kellett hívni egy szavazatszámlálóhoz Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfd46ee-afc6-4584-add9-123ae0b9634f","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Április 8-a után április 9-e fog következni. Ezt nem árt hangsúlyozni, mert a tudósításokból és vitákból könnyen keletkezhet az a látszat, hogy most hétvégén virrad föl az a nap, amelyik megoldást hoz valamennyi köz-, de talán magánéleti nyavalyára is.","shortLead":"Április 8-a után április 9-e fog következni. Ezt nem árt hangsúlyozni, mert a tudósításokból és vitákból könnyen...","id":"201814__gyengulo_hatalom__elmaradt_innovacio__befogott_orrok__aprilis_8rol_szoljon_azenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bfd46ee-afc6-4584-add9-123ae0b9634f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d318876f-8ad2-4a9b-89a1-5d643bab6e4e","keywords":null,"link":"/itthon/201814__gyengulo_hatalom__elmaradt_innovacio__befogott_orrok__aprilis_8rol_szoljon_azenek","timestamp":"2018. április. 08. 07:00","title":"Április 8-ról szóljon az ének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f104c-ae66-4974-ba9b-1b2d790d19fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy új bajor sportgép, mely újradefiniálhatja a vezetési élmény fogalmát.","shortLead":"Hamarosan érkezik egy új bajor sportgép, mely újradefiniálhatja a vezetési élmény fogalmát.","id":"20180409_ez_lehet_a_valaha_keszult_legjobb_mes_bmw_ime_a_410_loeros_legujabb_m2","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412f104c-ae66-4974-ba9b-1b2d790d19fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977ed505-0742-4536-a371-dd2fe93646eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_ez_lehet_a_valaha_keszult_legjobb_mes_bmw_ime_a_410_loeros_legujabb_m2","timestamp":"2018. április. 09. 11:21","title":"Ez lehet a valaha készült legjobb M-es BMW: íme a 410 lóerős legújabb M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly érdekeltségében álló Lupa Strand Kft. ügyvezetője. Maltárházi Rita már a kétezres években felbukkant Gerendai-féle cégben, és tíz évig vezető volt a Centrál Kávéház Kft.-ben is.","shortLead":"Vendéglátóipari múltú vállalkozó lett a Sziget fesztiválról a Lupa-tavi luxusfürdőzésre átnyergelő Gerendai Károly...","id":"201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa0158-96a1-4918-b8f7-ccfb4a012e96","keywords":null,"link":"/kkv/201814_lupa_strand_uj_programhoz_uj_ember","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Gerendai Károly felpörgeti Lupa-tavi beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","shortLead":"Ennyire magas 7 órás részvételt még nem mértek, még a híres 2002-es második fordulóban is ennél alacsonyabb volt.","id":"20180408_Reggel_7_ora_szavazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6759953-d03e-42d3-8118-cfb47ce318ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a60427-2fff-4505-a0a7-5998e1ec94ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Reggel_7_ora_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 08:30","title":"Reggel 7 óráig rekordszámú szavazó ment el voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","shortLead":"Harminchat külképviseleten már be is fejeződött a szavazás, a választópolgárok 88 százaléka szavazott ","id":"20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5983f7-7f5d-44ba-bef9-c035ea8039c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a75fe6-2512-4c1b-ab17-fc0ff3d7d643","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_Fold_egyik_felen_mar_befejezodott_a_szavazas","timestamp":"2018. április. 08. 16:55","title":"A Föld egyik felén már befejeződött a szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc40194-fe44-4ab9-9d3b-ff3ba3093e5f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) génvizsgálattal segített azonosítani egy 4000 éves egyiptomi múmiát.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) génvizsgálattal segített azonosítani egy 4000 éves egyiptomi múmiát.","id":"20180409_fbi_4000_eves_mumia_azonositasa_genvizsgalat_dns","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbc40194-fe44-4ab9-9d3b-ff3ba3093e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349b6663-6b41-4ccd-8d8e-7faeb4c685a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_fbi_4000_eves_mumia_azonositasa_genvizsgalat_dns","timestamp":"2018. április. 09. 11:03","title":"Megfejtették a 4000 éves egyiptomi múmia titkát, a végén már az FBI-nak is be kellett szállnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]