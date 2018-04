Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Gőgös Zoltán, az MSZP agrárpolitikusa és elnökhelyettese úgy döntött, nem veszi át a mandátumát, és abbahagyja a politizálást.

Gőgös az ATV Egyenes Beszéd című műsorában mondta el Rónai Egonnak, hogy otthagyja a politikát.

Hozzátette, MSZP-alapítóként nem lép ki a pártból, valamilyen formában lehet, hogy tanácsokat is fog adni a jövőben, de Harangozó Tamásnak adja át a parlamenti helyét, akit tehetséges fiatal politikusnak tart, és úgy gondolja: a tegnapi kudarc után többeknek követnie kellene a példáját.

Gőgös emlékeztetett rá, hogy már korábban jelezte, ha megint kétharmada lesz a Fidesznek, akkor nem ül be. Most hozzátette: "Nem akarok olyan szerepet játszani, mint az orosz vagy török ellenzékiek."

Gőgös egyébként nem csak az MSZP listáján szerepelt, de egyéniben is indult a választáson Veszprém megye pápai központú 4. számú választókerületében, de a fideszes és a jobbikos jelölt mögött csak harmadik lett 13,32 százalékkal.

Az MSZP-s politikus nem az első, aki az egész politikai életet maga mögött akarja hagyni a vasárnapi eredmény után: az Együtt miniszterelnök-jelöltje, Szigetvári Viktor is befejezi a politizálást (valamint a párt megszűnését is javasolni fogja), hétfőn este pedig Vona Gábor is azt jelentette be, hogy nem ül be a parlamentbe, és nem is indul újra a Jobbik elnöki tisztségéért.