[{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csaknem nyolcmillió választópolgárt várnak az urnákhoz.","shortLead":"Csaknem nyolcmillió választópolgárt várnak az urnákhoz.","id":"20180408_Megnyitottak_a_szavazokorok_este_hetig_lehet_voksolni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f587f31-4dc3-47ea-aa29-407406f709ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Megnyitottak_a_szavazokorok_este_hetig_lehet_voksolni","timestamp":"2018. április. 08. 07:20","title":"Megnyitottak a szavazókörök, este hétig lehet voksolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","shortLead":"Az MSZP Facebook-oldalán azért be lehet jelenteni a pártnak a visszaéléseket. ","id":"20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3992fe56-f86f-405f-aca8-12449d49dc5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c20efa-6d01-42c1-8ba5-8895d50c4d48","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Terheleses_tamadas_erte_az_MSZP_informatikai_halozatat","timestamp":"2018. április. 08. 18:03","title":"Terheléses támadás érte az MSZP informatikai hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","shortLead":"A választók több mint 13 százaléka ment el voksolni reggel 9-ig.","id":"20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d8328f-3a90-4b89-8241-ae5a0804068d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5099c15e-43a4-4f60-afa6-ee0c415ed4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Itt_a_legujabb_reszveteli_adat_ujabb_rekord","timestamp":"2018. április. 08. 09:46","title":"Itt a legújabb részvételi adat, újabb rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, de velős Facebook-posztban reagált az újabb Fidesz-győzelemre az LMP társelnöke, aki bár az éjjel benyújtotta a pártvezetésről szóló lemondását, azt ígérte, ettől még nem szabadulnak meg tőle Orbánék. ","shortLead":"Rövid, de velős Facebook-posztban reagált az újabb Fidesz-győzelemre az LMP társelnöke, aki bár az éjjel benyújtotta...","id":"20180409_Hadhazy_Ne_gondolja_a_Fidesz_hogy_megszabadult_tolem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb90d9-2918-4ca7-8005-ffaa97735e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339e1f2e-9dfa-4f92-8fe7-18349e24871d","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Hadhazy_Ne_gondolja_a_Fidesz_hogy_megszabadult_tolem","timestamp":"2018. április. 09. 06:22","title":"Hadházy: \"Ne gondolja a Fidesz, hogy megszabadult tőlem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2085e15-47ac-4e93-b7a4-199bf69e7581","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sorozatban harmadjára nyert kétharmaddal a Fidesz, ami önmagában óriási meglepetés, de van még itt néhány elgondolkodtató tény.","shortLead":"Sorozatban harmadjára nyert kétharmaddal a Fidesz, ami önmagában óriási meglepetés, de van még itt néhány...","id":"20180409_A_ketharmadon_tul_is_vannak_meglepetesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2085e15-47ac-4e93-b7a4-199bf69e7581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97981803-32f5-4142-a44d-15d79ee388d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_ketharmadon_tul_is_vannak_meglepetesek","timestamp":"2018. április. 09. 17:50","title":"A tízmillió politológus országa lesre futott a magas részvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem mondhatjuk, hogy munkaerőhiánnyal küszködünk” – mondja a Lidl Magyarország HR ügyvezetője.","shortLead":"„Nem mondhatjuk, hogy munkaerőhiánnyal küszködünk” – mondja a Lidl Magyarország HR ügyvezetője.","id":"20180409_Kulfoldon_elo_magyarokat_hiv_haza_a_Lidl","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4718d10-1091-40f8-9f69-3cb5dcd2aa34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Kulfoldon_elo_magyarokat_hiv_haza_a_Lidl","timestamp":"2018. április. 09. 10:08","title":"Külföldön élő magyarokat hív haza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget ad arra, hogy az ország tovább távolodjon a demokráciától – írja a The Washington Post.","shortLead":"A bevándorlásellenes Orbán Viktor pártjának újraválasztása – és lehetséges kétharmados többsége – várhatóan lehetőséget...","id":"20180409_the_washington_post_valasztas_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b88be-33f2-438d-a3cf-fdf842883ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_the_washington_post_valasztas_utan","timestamp":"2018. április. 09. 06:58","title":"The Washington Post: Orbán győzelme az európai szélsőjobb győzelme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e29b04a-c111-4f42-9bda-7571ebdcf05b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Máris levonta a Tv2 Facebookon megosztott kampányvideójának legfontosabb tanulságait az Origo: rengetegen nézték meg a felvételt, így szerintük \"szédületes sikerről\" van szó. Igaz, a videó alatti, csaknem gyűlölködő kommentekre már nem tértek ki.","shortLead":"Máris levonta a Tv2 Facebookon megosztott kampányvideójának legfontosabb tanulságait az Origo: rengetegen nézték meg...","id":"20180408_Origo_Szeduletes_siker_a_Tv2_Orbant_tolo_kampanyvideoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e29b04a-c111-4f42-9bda-7571ebdcf05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbba4dc5-a0ad-4dfa-b646-e7bf0337e7b8","keywords":null,"link":"/kultura/20180408_Origo_Szeduletes_siker_a_Tv2_Orbant_tolo_kampanyvideoja","timestamp":"2018. április. 08. 15:20","title":"Origo: Szédületes siker a Tv2 Orbánt toló kampányvideója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]