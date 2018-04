Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec00d7e-cc55-4c31-9bfb-86db54b03678","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt gratulált a fideszes Ovádi Péternek.","shortLead":"A független jelölt gratulált a fideszes Ovádi Péternek.","id":"20180408_Kesz_Zoltan_elismerte_a_vereseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec00d7e-cc55-4c31-9bfb-86db54b03678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12862bf3-9e0c-4e1b-98df-c63b4fbae7b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Kesz_Zoltan_elismerte_a_vereseget","timestamp":"2018. április. 08. 22:07","title":"Kész Zoltán elismerte a vereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dobos Menyhért szerint nagy figyelmet fordítottak a kiegyensúlyozottságra, s az előírtakon kívül a közmédia külön időt biztosított a pártok bemutatkozására.","shortLead":"Dobos Menyhért szerint nagy figyelmet fordítottak a kiegyensúlyozottságra, s az előírtakon kívül a közmédia külön időt...","id":"20180408_A_kozmedia_vezetoje_szerint_hitelesen_es_pontosan_tajekoztattak_a_kampany_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75b0e13-fe28-4b38-a494-07668a8f7e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088e73e3-bbe1-4acd-bf8e-adc661a97619","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_A_kozmedia_vezetoje_szerint_hitelesen_es_pontosan_tajekoztattak_a_kampany_alatt","timestamp":"2018. április. 08. 13:29","title":"A közmédia vezetője szerint hitelesen és pontosan tájékoztattak a kampány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4633609c-a50e-4e75-9d88-9456e35dbdf3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Makón is sokan mennek szavazni, többen, mint négy éve. Aki bevallja, hogy kire szavazott, az csakis Lázárra ikszelt. Van, aki csak Orbánt ismeri.","shortLead":"Makón is sokan mennek szavazni, többen, mint négy éve. Aki bevallja, hogy kire szavazott, az csakis Lázárra ikszelt...","id":"20180408_Romanapi_porkoltrotyogas_csipetnyi_migransozassal_Makon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4633609c-a50e-4e75-9d88-9456e35dbdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2299c801-0437-4f60-8043-6976c4350e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Romanapi_porkoltrotyogas_csipetnyi_migransozassal_Makon","timestamp":"2018. április. 08. 13:57","title":"Roma-napi pörköltrotyogás csipetnyi migránsozással Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"velemeny","description":"Van pár következtetés, amit már a választás másnapján levonhatunk. \r

\r

","shortLead":"Van pár következtetés, amit már a választás másnapján levonhatunk. \r

\r

","id":"20180409_fidesz_ketharmad_tanulsagok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74baf1f5-241d-49d4-b08c-4283e9919651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c16aab3-34ee-4c31-9751-9c7150323364","keywords":null,"link":"/velemeny/20180409_fidesz_ketharmad_tanulsagok","timestamp":"2018. április. 09. 16:00","title":"A Fidesz kétharmados győzelmének tíz tanulsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d7dd9f-64af-4ea4-ae24-4358ffcfb84e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ők a vadaspark legújabb lakói. ","shortLead":"Ők a vadaspark legújabb lakói. ","id":"20180409_Muflonbaranyok_szulettek_Budakeszin__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24d7dd9f-64af-4ea4-ae24-4358ffcfb84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ef9603-a31a-4680-8357-6794009b8b4d","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Muflonbaranyok_szulettek_Budakeszin__fotok","timestamp":"2018. április. 09. 12:32","title":"Muflonbárányok születtek Budakeszin - fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4c27ed-fe88-4895-b265-bb84f3ff48e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még 17-23 fok lesz. ","shortLead":"Ettől még 17-23 fok lesz. ","id":"20180410_Ma_tobb_helyen_eshet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4c27ed-fe88-4895-b265-bb84f3ff48e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ff410-aba8-4c66-9b2e-30434a0dd35e","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ma_tobb_helyen_eshet","timestamp":"2018. április. 10. 05:18","title":"Ma több helyen eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d67f7-df19-4adf-ab70-75b207067676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíciónak a korábbi négy helyett kilenc képviselője jutott be az országgyűlésbe a választáson, a pártelnök mégis elégedetlen, hiszen kormányváltásban reménykedett. Hétfő délelőtt üzent a hozzá hasonlóan csalódottaknak. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíciónak a korábbi négy helyett kilenc képviselője jutott be az országgyűlésbe a választáson...","id":"20180409_uzent_gyurcsany_a_keseru_reggel_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d67f7-df19-4adf-ab70-75b207067676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374520b4-6e47-4065-bbed-1d8b499eb830","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_uzent_gyurcsany_a_keseru_reggel_utan","timestamp":"2018. április. 09. 11:55","title":"Üzent Gyurcsány a keserű ébredés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc38ae3-82f1-47e0-87d5-0d08e5e4a016","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","timestamp":"2018. április. 08. 12:00","title":"Ez történt: tömeges törlésbe kezdett a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]