Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7161e03-25ef-4e52-be8f-48b6fcec7115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180410_Itt_a_video_ahogy_bejelentik_a_Magyar_Nemzet_megszuneset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7161e03-25ef-4e52-be8f-48b6fcec7115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05167759-b218-4d32-8bc3-f0eee1683eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Itt_a_video_ahogy_bejelentik_a_Magyar_Nemzet_megszuneset","timestamp":"2018. április. 10. 12:51","title":"Itt a videó, ahogy bejelentik a Magyar Nemzet megszűnését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magánemberek indították a Facebookon. ","shortLead":"Magánemberek indították a Facebookon. ","id":"20180409_Kormanyellenes_tuntetes_szervezodik_jovo_vasarnapra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b73facb-e787-4caf-8653-c093db5f37d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8ec9b4-fa2a-4506-9911-f021408210bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Kormanyellenes_tuntetes_szervezodik_jovo_vasarnapra","timestamp":"2018. április. 09. 15:06","title":"Kormányellenes tüntetés szerveződik vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan tartós finanszírozási problémák miatt szűnik meg online kiadásával együtt.","shortLead":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan...","id":"20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34536a1c-abf8-4ca0-8406-f09799f98159","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","timestamp":"2018. április. 11. 05:05","title":"Erről ír a Magyar Nemzet utolsó száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","shortLead":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","id":"20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4fc79f-32b3-4b8b-8cb2-d58b13f3767a","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 10. 06:11","title":"Gulyás Márton: Az ellenzéki képviselők ne üljenek be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sokáig menekül az EU haragja elől az újraválasztott Fidesz.","shortLead":"Nem sokáig menekül az EU haragja elől az újraválasztott Fidesz.","id":"20180409_JeanClaude_Juncker_mar_holnap_a_szonyeg_szelere_allitja_Orbant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89e0880-1e1a-43d3-bf65-a24733eae8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae65fb37-d18a-471f-a4e9-b10c96ca26a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_JeanClaude_Juncker_mar_holnap_a_szonyeg_szelere_allitja_Orbant","timestamp":"2018. április. 09. 14:31","title":"Jean-Claude Juncker már holnap a szőnyeg szélére állítja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","shortLead":"A Föld mágneses mezejéről gyűjtött műholdas adatokkal térképezték fel az óceánok fenekét.","id":"20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb5a973-e8f9-47cd-8dfd-3c1f798511b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153ee432-442b-4e3a-b08d-b20cdace9379","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_fold_magneses_mezeje_mezo_muholdas_adatok_oceanok_feneke_fold_magja_fold_belseje_esa_swarm_misszio","timestamp":"2018. április. 11. 12:03","title":"Mint egy szívverés, úgy pulzás a Föld mágneses mezeje, amit egy örvénylő jégóceán kelt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2def3a1d-2368-4e41-b77d-ae1b7881b96b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évek találgatása után úgy tűnik megszületett milyen modellel folytatódik a BMW „i”-sorozat. Jöhet a BMW i1.","shortLead":"Évek találgatása után úgy tűnik megszületett milyen modellel folytatódik a BMW „i”-sorozat. Jöhet a BMW i1.","id":"20180410_BMW_i1","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2def3a1d-2368-4e41-b77d-ae1b7881b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a58a6a2-8d7d-4aeb-a0be-2aabbf32ab1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_BMW_i1","timestamp":"2018. április. 10. 16:21","title":"Az i1 lesz a következő elektromos BMW? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ab9888-7b5f-45e5-b427-4f22158fac36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"AHa! Brain Store néven indít vállalati akcelerátor programot az Antenna Hungária. A több mint 200 millió forint összértékű inkubációs pályázatra május 31-ig várják többek között műsorterjesztéssel, műsorgyártással és telekommunikációval foglalkozó digitális startupok jelentkezését.","shortLead":"AHa! Brain Store néven indít vállalati akcelerátor programot az Antenna Hungária. A több mint 200 millió forint...","id":"20180410_antenna_hungaria_startup_palyazat_akceleracios_program_telekommunikacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8ab9888-7b5f-45e5-b427-4f22158fac36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab4fbf1-f656-429e-920b-dc7740c83371","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_antenna_hungaria_startup_palyazat_akceleracios_program_telekommunikacio","timestamp":"2018. április. 10. 12:03","title":"200 millió forintos pályázatot írt ki az Antenna Hungária, okos megoldásokat várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]