[{"available":true,"c_guid":"472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott a választás kezdete előtt még megtalálható információk hosszú időre elérhetetlenek.","shortLead":"Az ott a választás kezdete előtt még megtalálható információk hosszú időre elérhetetlenek.","id":"20180410_nvi_informatikai_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472ac369-9e5a-4c07-9868-9a028d2fbec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512d2b2c-909f-40ce-8014-be24422ddfbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nvi_informatikai_rendszer","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Egy hétbe telhet összekalapálni az NVI informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az idén kötelezővé tehetik az adóhivatalhoz bekötött online kasszát az összes hazai turisztikai szálláshely üzemeltetőjének. A szabályok alól nem kapnak felmentést az airbnb-sek, a sátorhelyeket kínáló kempingek és a magánszállások sem. A szabálysértőket a hatóság három hónapos bezárással büntetheti.","shortLead":"Már az idén kötelezővé tehetik az adóhivatalhoz bekötött online kasszát az összes hazai turisztikai szálláshely...","id":"20180410_Ujabb_korben_lehet_kotelezo_az_onlinekassza_de_kinek_lesz_ez_jo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a399d3a2-e3b7-42b2-a22b-ab1c8ac1a1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad950f-29cf-4b18-be55-6b3506d85034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Ujabb_korben_lehet_kotelezo_az_onlinekassza_de_kinek_lesz_ez_jo","timestamp":"2018. április. 10. 14:50","title":"Újabb körben lehet kötelező az online-kassza, de kinek lesz ez jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fdc1db-66f8-4e7e-a63a-be80e09bb00a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely magyarázata szerint a bevándorlás elutasítása nem xenofóbia, hanem életösztön.","shortLead":"Gulyás Gergely magyarázata szerint a bevándorlás elutasítása nem xenofóbia, hanem életösztön.","id":"20180409_gulyas_gergely_az_ebesz_megfigyeloi_tulleptek_hataskoruket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7fdc1db-66f8-4e7e-a63a-be80e09bb00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48942548-11c8-468b-b189-b837513e3ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_gulyas_gergely_az_ebesz_megfigyeloi_tulleptek_hataskoruket","timestamp":"2018. április. 09. 16:41","title":"Gulyás Gergely: Az EBESZ megfigyelői túllépték hatáskörüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot, a vonatkozó törvény szerint vissza kell fizetnie a kampányra kapott támogatást. A helyzetet súlyosbítja, hogy az Együttnek 25 milliós bankhitele is van, amelyet hamarosan szintén el kell kezdenie törleszteni. ","shortLead":"Mivel a párt listás eredménye nem érte el az 1 százalékot, a vonatkozó törvény szerint vissza kell fizetnie a kampányra...","id":"20180410_Husz_evebe_telhet_az_Egyuttnek_mire_visszafizetik_a_kampanyra_kapott_penzt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23969e2a-ca67-4d0b-ae30-c65885aeb30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_Husz_evebe_telhet_az_Egyuttnek_mire_visszafizetik_a_kampanyra_kapott_penzt","timestamp":"2018. április. 10. 08:54","title":"Húsz évébe telhet az Együttnek, mire visszafizeti a kampányra kapott pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","shortLead":"99 évre bérelnének ki egy történelmi épületet szeptembertől. ","id":"20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a78d977-1c8d-4986-b9de-4281decee541","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_A_CEU_mar_most_elkezdett_intezkedni_a_becsi_campusarol","timestamp":"2018. április. 09. 14:54","title":"A CEU már most elkezdett intézkedni a bécsi campusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A francia légitársaság dolgozóinak újabb sztrájknapján, kedden a járatok 75 százaléka közlekedik csak.","shortLead":"A francia légitársaság dolgozóinak újabb sztrájknapján, kedden a járatok 75 százaléka közlekedik csak.","id":"20180409_az_air_france_utasaira_is_nehez_nap_var_kedden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2b4ecc-bf8e-4514-b9f1-a44181d07b81","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_az_air_france_utasaira_is_nehez_nap_var_kedden","timestamp":"2018. április. 09. 20:00","title":"Az Air France utasaira is nehéz nap vár kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sorra osztják tovább az emberek egy lassan diplomát szerző lány, Mészáros Luca nyilvános Facebook-posztját, aki a jövőjét érintő kilátástalanságról ír: óvónőként végez, de úgy érzi, alacsony fizetése miatt aligha lesz képes boldogulni, de nemhogy lakhatása kérdéses, egy kinézett kávéfőzőt sem tud megvenni magának. A bejegyzést mostanra több mint 27 ezren osztották meg.","shortLead":"Sorra osztják tovább az emberek egy lassan diplomát szerző lány, Mészáros Luca nyilvános Facebook-posztját, aki...","id":"20180410_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek__gyomorbavago_poszt_terjed_a_Facebookon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48631425-2e1e-4b40-b6e5-e99a97af0362","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek__gyomorbavago_poszt_terjed_a_Facebookon","timestamp":"2018. április. 10. 15:07","title":"\"Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek\" – gyomorbavágó poszt terjed a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni az érdekvédelmi munkát. ","shortLead":"Nemes a DK jelöltjeként indult volna a XVI. kerületben, de visszalépett, most a politikában kívánja folytatni...","id":"20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01008bb-d3c4-4f79-b5ba-133cc254db9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194c4b81-a7c1-4fcf-aa73-16308972106d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Lemond_szakszervezeti_tisztsegerol_es_a_politikaban_folytatja_Nemes_Gabor","timestamp":"2018. április. 10. 10:40","title":"Lemond szakszervezeti tisztségéről és a politikában folytatja Nemes Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]