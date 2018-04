Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik eddig kevesebb átalányt fizettek, mint amennyit fogyasztottak, azoknak az elmaradását csökkenti majd a visszajáró 12 ezer forint. Az állami közműszolgáltató honlapján megjelent a formanyomtatvány, amelyen a házközponti fűtéses lakóközösségeknek külön kell kérniük a teljes összeget.","shortLead":"Akik eddig kevesebb átalányt fizettek, mint amennyit fogyasztottak, azoknak az elmaradását csökkenti majd a visszajáró...","id":"20180410_juniusban_landolhat_a_szamlakon_a_teli_rezsicsokkentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badf8942-28a5-4ad0-9f58-616b8f527a1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180410_juniusban_landolhat_a_szamlakon_a_teli_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. április. 10. 21:50","title":"Júniusban landolhat a számlákon a téli rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4c27ed-fe88-4895-b265-bb84f3ff48e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még 17-23 fok lesz. ","shortLead":"Ettől még 17-23 fok lesz. ","id":"20180410_Ma_tobb_helyen_eshet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c4c27ed-fe88-4895-b265-bb84f3ff48e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ff410-aba8-4c66-9b2e-30434a0dd35e","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Ma_tobb_helyen_eshet","timestamp":"2018. április. 10. 05:18","title":"Ma több helyen eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Április 15-ig kell összegyűjtenie a munkáltatónak a teljes dokumentációt, ha tavaly lakáshitel-támogatást adott a munkatársainak.","shortLead":"Április 15-ig kell összegyűjtenie a munkáltatónak a teljes dokumentációt, ha tavaly lakáshitel-támogatást adott...","id":"20180410_Kozeleg_a_lakashiteltamogatas_bevallasi_hatarideje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecccf67d-4498-42ce-a64f-41f6668b260e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180410_Kozeleg_a_lakashiteltamogatas_bevallasi_hatarideje","timestamp":"2018. április. 10. 12:53","title":"Közeleg a lakáshitel-támogatás bevallási határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonszámokat és egyéb személyes adatokat szerezhettek meg az esetleges hackerek a moszkvai metró wifi-hálózatán lévő biztonsági rés kihasználásával. Az adatszivárgás akár 12 millió embert is érinthetett, ennyien léptek fel ugyanis a földalatti vezeték nélküli hálózatára a hiba észrevétele előtt.","shortLead":"Telefonszámokat és egyéb személyes adatokat szerezhettek meg az esetleges hackerek a moszkvai metró wifi-hálózatán lévő...","id":"20180410_Milliok_adatait_lophattak_el_a_moszkvai_metron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fa29529-6365-499f-baf4-99ff693080a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e8c37-4130-4f59-8e82-8690d9159947","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Milliok_adatait_lophattak_el_a_moszkvai_metron","timestamp":"2018. április. 10. 12:23","title":"Milliók adatait lophatták el a moszkvai metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd83692-4897-40c4-9236-c2a58e9b0122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökhelyettese Harangozó Tamásnak adja át a parlamenti helyét. ","shortLead":"Az MSZP elnökhelyettese Harangozó Tamásnak adja át a parlamenti helyét. ","id":"20180409_Gogos_Zoltannak_is_most_lett_eleg_a_politikabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddd83692-4897-40c4-9236-c2a58e9b0122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7eccf00-cee7-454e-a249-a7ba305aaead","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Gogos_Zoltannak_is_most_lett_eleg_a_politikabol","timestamp":"2018. április. 09. 20:47","title":"Gőgös Zoltánnak is most lett elég a politikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621c67df-3edf-48b0-9827-bb317d46d3ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízezren demonstrálhatnak. ","shortLead":"Több tízezren demonstrálhatnak. ","id":"20180410_szombatra_tettek_at_a_kormanyellenes_tuntetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621c67df-3edf-48b0-9827-bb317d46d3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90adab94-b70a-40f2-8902-8ec6c150dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_szombatra_tettek_at_a_kormanyellenes_tuntetest","timestamp":"2018. április. 10. 17:56","title":"Szombatra tették át a kormányellenes tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatásán. A Facebook vezetőjének arról is egyértelműen nyilatkoznia kellett, lehallgatják-e a felhasználóikat.","shortLead":"Kissé talán váratlan téma is előkerült Mark Zuckerberg az amerikai szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fd37f-b5ac-4ea3-b191-318e3d0cb3d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_facebook_lehallgatas_telefon_mikrofonjaval_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2018. április. 11. 07:02","title":"Zuckerberg válaszoljon igennel vagy nemmel: a Facebook lehallgatja az embereket a telefonjuk mikrofonjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is a sorsa. A főszerkesztő, Borókai Gábor közleményt adott ki.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Lánchíd Rádió megszüntetése után kérdés a Simicska-birodalom hetilapjának, a Heti Válasznak is...","id":"20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b5e9f5-4c06-43d6-90bf-120528fe23e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4438ca7-a8e2-4bf7-a100-26d84a289eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Befektetokre_var_a_Heti_Valasz_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 10. 14:43","title":"Befektetőkre vár a Heti Válasz főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]