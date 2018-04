Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","shortLead":"Bipoláris zavarral diagnosztizálták, most már jól van, és felvállalja a betegségét.","id":"20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251deff2-c679-459e-988b-9e54420bcbee","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Mariah_Carey_beteg_es_batran_beszel_rola","timestamp":"2018. április. 12. 09:15","title":"Mariah Carey beteg, és bátran beszél róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","shortLead":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","id":"20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b3812-40fc-4f7b-99ce-c75f52184413","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. április. 11. 13:46","title":"Nyíregyházán lesz szállodája Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi talán legnagyobb, várhatóan jövőre érkező frissítése. ","shortLead":"A nagyobb kihívásra vágyóknak kedvező új fejlődési rendszert és eddig nem látott gyakorlatokat is hoz a Duolingo eddigi...","id":"20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d2101d-71ec-4074-905c-1ba14a2887a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_duolingo_ingyenes_nyelvtanulas_mobilrol_hallott_szovegertes_idegen_nyelven","timestamp":"2018. április. 11. 10:03","title":"Nagyot változik a Duolingo, még komolyabb szinten tanulhat teljesen ingyen nyelveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","shortLead":"Az alpesi síző egy éven belül két súlyos sérülést szenvedett, lemaradt a pjongcsangi téli olimpiáról.","id":"20180412_visszavonul_miklos_edit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1db2dd-4167-44a4-92ed-b3463f27ec12","keywords":null,"link":"/sport/20180412_visszavonul_miklos_edit","timestamp":"2018. április. 12. 10:39","title":"Visszavonul Miklós Edit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ef13bc-2552-4b88-bc22-5c7acf2e7987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makónak régiós vezető szerepet ígért és azt, hogy a város a következő négy év nagy nyertese lesz.","shortLead":"Makónak régiós vezető szerepet ígért és azt, hogy a város a következő négy év nagy nyertese lesz.","id":"20180411_igy_unnepelte_meg_lazar_janos_a_valasztasi_gyozelmet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ef13bc-2552-4b88-bc22-5c7acf2e7987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca2d2c-3ac9-4979-8748-d3aefeb74b73","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_igy_unnepelte_meg_lazar_janos_a_valasztasi_gyozelmet","timestamp":"2018. április. 11. 20:01","title":"Így ünnepelte meg Lázár János a választási győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül a levegőben történt robbanás miatt következett be a légi katasztrófa – olvasható az időközi műszaki jelentésben, melyet szerdán hozott nyilvánosságra Varsóban a lengyel minisztériumi vizsgálóbizottság.","shortLead":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül...","id":"20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eea9424-d227-4310-a104-ad7bf3ecab4e","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","timestamp":"2018. április. 11. 15:13","title":"Lengyel jelentés: robbanás okozta a szmolenszki tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a promenad.hu-nak Lázár János, aki a Fidesz újabb választási győzelme mellett Márki-Zay Péterre, Hódmezővásárhely nemrég megválasztott független polgármesterére is kitért. Lázár szerint Márki-Zay országos politikusként is szégyent hozott a városra.","shortLead":"Interjút adott a promenad.hu-nak Lázár János, aki a Fidesz újabb választási győzelme mellett Márki-Zay Péterre...","id":"20180411_Lazar_Janos_beleallt_MarkiZayba_Ez_a_hazaarulas_kategoriajaba_tartozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f98fe568-3b60-47d3-aa2f-36b70125e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55036ff-f6b6-4379-9110-3b5d734fe19b","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Lazar_Janos_beleallt_MarkiZayba_Ez_a_hazaarulas_kategoriajaba_tartozik","timestamp":"2018. április. 11. 20:21","title":"Lázár János beleszállt Márki-Zayba: \"Ez a hazaárulás kategóriájába tartozik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e368a8ac-a741-413b-acd8-026b8d1127a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegengyűlöletre fogékony, paternalista államképpel rendelkező, magát jobboldalnak valló magyar társadalom választotta megint a Fideszt, a baloldal pedig elszúrta, nem volt képes megszólítani az embereket. A korrupció önmagában még kevés a diadalhoz – mondta el a HVG-nek a Tárkit vezető szociológus.","shortLead":"Idegengyűlöletre fogékony, paternalista államképpel rendelkező, magát jobboldalnak valló magyar társadalom választotta...","id":"20180411_Valasztas__azt_kaptuk_amire_fogekonyak_vagyunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e368a8ac-a741-413b-acd8-026b8d1127a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a9c060-543a-4fc3-9742-50d206f70524","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Valasztas__azt_kaptuk_amire_fogekonyak_vagyunk","timestamp":"2018. április. 11. 16:34","title":"Választás – azt kaptuk, amire fogékonyak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]