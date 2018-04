Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe, a harmadik kétharmad után néhány nappal. Borús képet festett. Azt mondta, a kampányban egyetlen igaz mondat sem hangzott el, szégyenteljesnek nevezte az egészet. Orbán az apály mestere, azonban ha vége lesz, nem kormányváltás, hanem rendszerváltás lesz.","shortLead":"\"Mi lesz veled Magyarország? – a magyar politika kilátásai a választói döntés után.\" Ez volt előadásának a címe...","id":"20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5bc26b-05f4-4681-b2be-5677a1c388de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726cd4d9-e84f-4f8e-bbc9-3fb5e49e1654","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Tolgyessy_Peter_Sar_es_remenytelenseg_ez_az_apaly_idoszaka","timestamp":"2018. április. 11. 17:16","title":"Tölgyessy: Nem biztos, hogy megéljük az Orbán-rendszer végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat, hogy szavazzanak a miskolci lány, Hanna osztályára. Mindenki meglepetésére a népszerű filmsztár magyarul is szólt.","shortLead":"A Szikla a Herman Ottó Gimnázium diákigazgató-választására készült rövid klipben arra biztatta a diákokat...","id":"20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3211e51e-3f94-44a7-bb66-5bd3cc6cb45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef58454-c8fd-4fdf-bb39-5900afb3b90e","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Dwayne_Johson_magyarul_uzent_a_miskolci_gimiseknek_Szavazzatok_Hannara","timestamp":"2018. április. 12. 21:17","title":"Dwayne Johnson magyarul üzent a miskolci gimiseknek: Szavazzatok Hannára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b00ef76-5741-4cdc-903d-2d7cc48acd25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútoróriás új hároméves stratégiájában az olcsóság lesz a prioritás.","shortLead":"A svéd bútoróriás új hároméves stratégiájában az olcsóság lesz a prioritás.","id":"20180411_Meg_vekonyabb_penztarcakra_es_meg_kevesebb_szabadidore_szamit_az_Ikea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b00ef76-5741-4cdc-903d-2d7cc48acd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e6709b-45fe-4232-967d-465d54c0f4bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180411_Meg_vekonyabb_penztarcakra_es_meg_kevesebb_szabadidore_szamit_az_Ikea","timestamp":"2018. április. 11. 14:06","title":"Még vékonyabb pénztárcákra és még kevesebb szabadidőre számít az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392bff64-cde0-449f-9b48-fe730ff36ae4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Választási parajelenségek sorát tapasztalták Baranya 4-es számú választókerületében, voksok tűntek el és fel, miközben az összes, nem fideszes szavazó szavazólapja érvénytelenné vált. A jobbikos jelölt szerint a megyei főjegyző arra hivatkozott, hogy már nagyon fáradtak voltak a szavazatszámlálók, de majd „összenézik” utólag.","shortLead":"Választási parajelenségek sorát tapasztalták Baranya 4-es számú választókerületében, voksok tűntek el és fel, miközben...","id":"20180411_Itt_a_magyarazat_faradtak_voltak_a_voksok_szamolasanal_de_majd_osszenezik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=392bff64-cde0-449f-9b48-fe730ff36ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd694e9-1e86-4c25-a98f-d02e90ac76e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Itt_a_magyarazat_faradtak_voltak_a_voksok_szamolasanal_de_majd_osszenezik","timestamp":"2018. április. 11. 12:14","title":"Itt a magyarázat: \"rossz sorba\" írhattak voksokat a fáradt szavazatszámlálók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási részvétel szerinte azt jelenti, hogy az emberek bíznak a demokráciában. A legmegdöbbentőbb kijelentés csak ezután jön.","shortLead":"Szarvas Péter Facebook-oldalán számolt be „a kormánypárt meggyőző sikeréről”, és arról, hogy a nagyarányú választási...","id":"20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970c2ff1-de98-4c41-b5c7-d3587cf48bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078175f6-e051-4509-ab1c-93ba21f2260c","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Bekescsaba_ugynevezett_fuggetlen_polgarmestere_elalelt_a_Fidesz_gyozelmetol","timestamp":"2018. április. 11. 12:43","title":"Békéscsaba úgynevezett független polgármestere elalélt a Fidesz győzelmétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A National Enquirer című amerikai bulvárlap kiadója 30 ezer dollárt fizetett a Trump-torony egyik portásának, hogy ezzel tartsa csendben a Donald Trump szexéletéről híreszteléseket terjesztő férfit.\r

","shortLead":"A National Enquirer című amerikai bulvárlap kiadója 30 ezer dollárt fizetett a Trump-torony egyik portásának...","id":"20180412_Trumpnak_volt_egy_masik_nougye_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea3655-0967-4045-b78f-ede67768c8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Trumpnak_volt_egy_masik_nougye_is","timestamp":"2018. április. 12. 17:49","title":"Trumpnak volt egy másik nőügye is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3590cad-1c3a-43ea-9806-e281ee99d0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lukácsi Krisztina hatalmas tapasztalattal rendelkező szavazatszámláló, most az érdi szavazókörben alelnök volt. Szinte egész nap minden rendben volt, aztán több furcsaság is történt.","shortLead":"Lukácsi Krisztina hatalmas tapasztalattal rendelkező szavazatszámláló, most az érdi szavazókörben alelnök volt. Szinte...","id":"20180411_A_veteran_szavazatszamlalo_is_megdobbent_azon_amikor_bezartak_oket_a_szavazokorbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3590cad-1c3a-43ea-9806-e281ee99d0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900bca1d-b1fc-4710-b66f-63ee77c74810","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_A_veteran_szavazatszamlalo_is_megdobbent_azon_amikor_bezartak_oket_a_szavazokorbe","timestamp":"2018. április. 11. 09:44","title":"A veterán szavazatszámláló is megdöbbent azon, amikor bezárták őket a szavazókörbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek mondható) képét osztogatták az emberek, aztán egy újabb, furcsa bejegyzés kezdett terjedni, nem kis humort csempészve ezzel a szürke hétköznapokba. ","shortLead":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek...","id":"20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32963c5f-835c-4ce7-b13f-cb906f612dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","timestamp":"2018. április. 11. 19:56","title":"Ön is látta? Furcsa bejegyzés terjed a Facebookon, hosszú másodpercekig kell görgetni, mire az ember a végére ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]