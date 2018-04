Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi utcarészek. Közben a pincetulajdonosok feje felett az állami elővásárlási jog lebeg, és a szőlőt is potom pénzért veszik át tőlük. ","shortLead":"3,4 milliárd forintból újulnak meg a tokaji borvidéken kastélyok, műemléképületek, vallási helyszínek és történelmi...","id":"20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ba7a-31c6-4476-8230-9ce9fd133641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50471f82-48ef-4a2f-ab07-c1734c25b7a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Milliardokat_ontenek_a_tokaji_borvidekbe_de_nem_vilagos_kinek_szepitik","timestamp":"2018. április. 16. 09:48","title":"Milliárdokat öntenek a tokaji borvidékbe, de nem világos, kinek szépítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffef3c1-4593-4365-8ccd-1d88552235a2","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Élénk az érdeklődés a lakáshitelek iránt, de érdemes alaposan megfontolni a döntést.","shortLead":"Élénk az érdeklődés a lakáshitelek iránt, de érdemes alaposan megfontolni a döntést.","id":"20180416_Nem_akarja_megegetni_magat_egy_lakashitellel_Mutatjuk_a_megoldasokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ffef3c1-4593-4365-8ccd-1d88552235a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcc939-144e-4168-8e90-80feec91a51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_Nem_akarja_megegetni_magat_egy_lakashitellel_Mutatjuk_a_megoldasokat","timestamp":"2018. április. 16. 07:45","title":"Nem akarja megégetni magát egy lakáshitellel? Mutatjuk a megoldásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fedfe6c-e888-4914-8dc7-96ceab3dad82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Biden azt mondta, reméli, lesz másik jelölt, de az év végéig megfontolja, hogy induljon-e. ","shortLead":"Biden azt mondta, reméli, lesz másik jelölt, de az év végéig megfontolja, hogy induljon-e. ","id":"20180416_Obama_alelnoke_lehet_Trump_kihivoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fedfe6c-e888-4914-8dc7-96ceab3dad82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2992a58e-9eae-4f34-8a49-4e6c4b230f77","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Obama_alelnoke_lehet_Trump_kihivoja","timestamp":"2018. április. 16. 17:16","title":"Obama alelnöke lehet Trump kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","shortLead":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","id":"20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26976ce-25cf-444b-b1ba-e843d514ef22","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","timestamp":"2018. április. 16. 10:21","title":"Mutatjuk, milyen lehet a 400 lóerős hibrid Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634bbd4b-6793-4d9b-917d-29175adc8e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségen 729 ezer volt a jutalmak átlaga. ","shortLead":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségen 729 ezer volt a jutalmak átlaga. ","id":"20180416_25_milliardos_jutalmat_osztottak_az_ugyeszsegeken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=634bbd4b-6793-4d9b-917d-29175adc8e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07315d5-4df6-416f-9560-a4a1839b4589","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_25_milliardos_jutalmat_osztottak_az_ugyeszsegeken","timestamp":"2018. április. 16. 12:54","title":"2,5 milliárdos jutalmat osztottak az ügyészségeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetőinek ügyében, mert szerintük megkérdőjelezhető a tavaly szeptemberben hozott jogerős, felmentő ítélet – írja a Magyar Idők.","shortLead":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati...","id":"20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa319740-dfe3-4b94-9ba5-804fbed4fe76","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","timestamp":"2018. április. 16. 08:23","title":"Kúria elé viheti a kémpert Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több, vezető beosztású személy is távozik, az ügy háttere pedig egy állítólagos belső leltár eredménye. Ha igazak a hírek, csúnyán átverhették Mészárost.\r

","shortLead":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több...","id":"20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff4be7e-e256-493b-9c8d-17d6de36f03b","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","timestamp":"2018. április. 17. 16:35","title":"Lefejezések az Echo tévénél: átverték Mészárost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Miközben az utóbbi évek a sörpiacon radikális változásokat hoztak, a kézműves sörök térhódítása mellett a nagyüzemeket is lendületbe hozva, egy valami nemigen változott: tíz sörivó közül kilenc a csapolt sörre esküszik, meggyőződéssel vallva, hogy a csapolt sokkal finomabb a palackozottnál.","shortLead":"Miközben az utóbbi évek a sörpiacon radikális változásokat hoztak, a kézműves sörök térhódítása mellett a nagyüzemeket...","id":"20180417_Csapra_bukik_a_magyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400665b9-e506-4508-a265-b3bd4163cdf2","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Csapra_bukik_a_magyar","timestamp":"2018. április. 17. 16:26","title":"Csapra bukik a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]